El turbulento romance de Ada Falcón con Francisco Canaro, en forma de musical

Emperatriz del Tango, Greta Garbo argentina, diva inaccesible e insondable, la vida de la fantasmática Ada Falcón bien puede ser vista como el gran melodrama nacional con toques trágicos. Es muchísimo más lo que se desconoce de ella que lo que se empezó a desmalezar, a cuentagotas, a partir de algunas revelaciones aisladas: la voz de ella rescatada a mediados de los años 80 en una serie de programas de Rapidísimo, del inolvidable Héctor Larrea (aunque sus audios probablemente se hayan perdido para siempre); el documental Yo no sé qué me han hecho tus ojos, de Lorena Muñoz y Sergio Wolf (estrenado en 2003); su saga, Viviré con tu recuerdo, dirigida quince años después solo por Wolf.

Aun así, de esos retazos biográficos tan contradictorios como apasionantes el misterio prevalece por sobre las certezas: allí afloran los enigmas de la diva huidiza que vivía en un palacete de Palermo Chico; el amor no correspondido del Maharajá de Kapurtala, quien le regaló un anillo de esmeraldas; su vocación mística y sus visitas anónimas a la iglesia de Nuestra Señora de Pompeya; su reclusión en las sierras cordobesas tras hacer votos en una orden terciaria franciscana, a mediados de la década del 40; el desengaño definitivo con su director de orquesta, Francisco Canaro, tras un turbulento romance.

Francisco Canaro y Ada Falcón Archivo

Canaro es su llave y su candado; su liberación y su condena. Ese amor clandestino (al cabo, Canaro estaba casado), inspiró al dramaturgo y productor general Augusto Patané para desarrollar La Falcón, musical de tango, espectáculo de café concert que se estrena hoy, a las 19, en el Teatro El Extranjero y que se presentará durante seis sábados consecutivos.

La obra está ambientada en los años 20 y 30, con formato de café concert y mesas en torno al escenario. Integran el elenco María Colloca (en el papel decisivo de Ada Falcón), Carlos Ledrag, Florencia Craien, Mónica Driollet y Sofia Nemirovsky, bajo la dirección de Cintia Miraglia.

“En 2018, mientras hacía una obra en Elborde, daba vueltas en torno a una historia dramática sobre Ada –describe Patané-. Lo comenté entre las actrices: María Colloca, Mónica Driollet y Cintia Miraglia. Entonces María me sorprendió: ‘Yo la quiero hacer. Me encanta la historia y conozco los tangos’. La terminé, se la propusimos a Cintia para que la produzca y se entusiasmó”.

“Ada es una de mis ídolas –revela María Colloca–. Es un personaje emblemático, con una carrera muy corta pero de enorme suceso. Me interesó la propuesta de reivindicar una cantante de tango femenina. Tengo una formación de canto lírico pero siempre me gustaron las cantantes antiguas, que tienen un registro más agudo. Tal vez sean sencillas musicalmente, pero ganan mucho a partir de la interpretación”.

El elenco de La Falcón

Patané reconoce su vínculo con el tango a partir de sus recuerdos familiares: dos décadas atrás, sus padres lo llevaron a ver Glorias porteñas, aquel recordado espectáculo protagonizado por Soledad Villamil. Allí convergieron sus dos pasiones: el teatro y el tango. Aunque no lo sabría sino mucho tiempo más tarde. “Grabé un radioteatro en La Plata en 2017 y quise musicalizar uno de los capítulos con tangos –evoca Patané–. Allí descubrí a Ada. Me enamoré de su forma de cantarle al desamor, de su apasionamiento. Empecé a escucharla cada vez más y entendí que su repertorio estaba relacionado con su propia vida”.

Colloca también mantiene un vínculo simbiótico con Ada: “Fui armando el personaje a partir de los discos y de los documentales. Aunque tengo formación como cantante, me dediqué al teatro, como actriz, y fui adaptando mi carrera de acuerdo a los roles que se me presentaron. Pero cuando surgió esta posibilidad me emocioné, porque parece hecho a mi medida”.

La Falcón, musical de tango pudo no haber visto la luz. A fines de 2019 la obra estaba lista y tenía el estreno programado para el 27 de marzo siguiente. La pandemia no solo retrasó un año su presentación: también le cambió la vida a sus protagonistas. Patané recibió una propuesta laboral en pleno confinamiento y se fue a vivir a Coronel Brandsen, a 65 kilómetros de Buenos Aires. El proyecto quedó en manos de Cintia Miraglia. Los ensayos fueron una larga sucesión de ajustes vía zoom. Alguien, precavido, sugirió tener un registro grabado del espectáculo. Hasta llegar al momento de enfrentar al público.

Ada Falcón Archivo

“Encontramos una forma de expresión propia, como se hablaba en las películas de esos años –asume Colloca–. La obra está impregnada de ese tono de época, de una forma sutil. Además, como todos somos actores y músicos, podemos incorporar naturalmente el paso de una situación dramática a una canción”.

“Ada me genera mucha ternura –completa Patané-. Tuvo mucha fuerza para llegar a ser alguien importante y mucha más fuerza para renunciar a todo. Ni la fama ni la gloria la hacían sentir feliz. Los artistas suelen tener un ego muy importante: quieren los aplausos, el reconocimiento, el cariño. Hay que tener mucha fuerza de voluntad para tomar la decisión de dejar todo. A ella le pesó otro elemento dramático en su vida: su historia de amor y desamor. Después de cortar la relación, no le importó otra cosa y dejó todo”.

