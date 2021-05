Emoción: la semana próxima, se levantan los telones del West End londinense

Mientras en Broadway el 14 de septiembre volverá la actividad teatral con un listado de espectáculos que incluyen a Chicago, Hamilton, El rey león y Wicked, del otro lado del Atlántico, en la ciudad de Londres, la otra gran meca del teatro también entro en la cuenta regresiva. Como sucedió en Nueva York, que durante la temporada de 2019, rompió récords en recaudaciones y asistencia de público, los números prepandémicos en la capital británica también fueron altamente positivos: la taquilla de aquel año superó los 1.400 millones de dólares y 15 millones de entradas anuales vendidas en el famoso distrito del West End. Pero, durante 2020, ambas plazas entraron a acumular números en rojo.

A partir del lunes, la capital británica recupera su actividad teatral. En esta primera etapa, será con un aforo del 50 por ciento. De no cambiar el mapa de la epidemia, a partir del 21 de junio los teatros podrían estar trabajando sin limitaciones de aforo. Los títulos previstos para esta etapa incluyen, entre otros montajes, a The Mousetrap, la obra basada en el libro La Ratonera, de Agatha Christie, que se viene representando desde 1952; Cruise / The play, que volverá al Duchess Theatre a partir del 18 de mayo, Sueño de una noche de verano, con la dirección de Sean Holmes que se presentará en el Shakespeare’s Globe; Les Misérables: The All-Star Staged Concert, a partir del 20 de mayo; ABBA Mania, para la misma semana en el Shaftesbury Theatre; y Amélie / The Musical, en el Criterion Theatre.

“Se siente maravilloso, reconfortante, emocionante, estimulante. Se siente como volver a casa -declaró a la agencia Reuters Audrey Brisson, quien interpreta a Amelie- He echado de menos contar historias. He extrañado ver en el público ese destello de olvidarse de la realidad y simplemente dejarse llevar por la imaginación”.

Andrew Lloyd Webber alzó su voz en 2020 para pedir que volviera el teatro presencial al West End londinense

Según Julian Bird, presidente ejecutivo de la Society of London Theatre y del UK Theatre, cerca de una tercera parte de los teatros de Londres son los que reabrirán sus salas a partir de la próxima semana. Otras grandes producciones, como Wicked, Hamilton y Cenicienta, de Andrew Lloyd Webber, esperarán a junio, cuando puedan vender todos los boletos de las salas. Del otro lado del Támesis desde el West End, el icónico Teatro Nacional del Reino Unido también aguardará al verano boreal.

Lloyd Weber, el señor de los musicales, en marzo de este año alzó su voz para reclamar la vuelta del público a las salas. “Tenemos que asumir la responsabilidad de las audiencias, tenemos que asegurarnos de que la gente esté segura, tenemos que asegurarnos de que nuestros actores estén a salvo, tenemos que asegurarnos de que nuestros músicos estén a salvo. Pero tenemos que abrir. El teatro en vivo, entretenimiento en vivo, es algo que no se puede replicar. No importa cuántas veces lo veas en YouTube o lo que sea, no es lo mismo“, dijo en aquella oportunidad el famoso productor y compositor. Después de más de tantos meses sin actividad teatral, el viejo rito del teatro londinense vuelve a ponerse en marcha.