Esteban Meloni hace televisión y teatro en España

MADRID.– Esteban Meloni conversa elaborando cada recuerdo, cada impresión, tejiendo su relato con tonos y gestos. Lo hace de modo opuesto al nombre del proyecto que lo trajo a España: Express. Intenta comprender una sociedad tan parecida y, a la vez, tan diferente a la argentina. Madrid es su hogar desde enero. El actor fue convocado para el thriller de Iván Escobar (Vis a Vis). En esta serie interpreta al marido de Maggie Civantos y comparte escenas con Kiti Mánver. Además, otro anglicismo irrumpió en su vida y en su carrera profesional. Meloni se sumará a Shock (el cóndor y el puma), la multipremiada obra dirigida por Andrés Lima, que regresa al Centro Dramático Nacional. Pero no todo termina ahí. Este artista de proyección internacional también integra el elenco de Isabel (HBO), la biopic de Isabel Allende que acaba de estrenarse en los Estados Unidos.

En 2014 contactó al director de casting Luis San Narciso y le mostró algo de su extenso material en cine, teatro y TV. El estreno de La chancha, de Franco Verdoia (2020), y su elogiado trabajo, fue clave para que fuera convocado para participar del universo audiovisual español. Pocos días después del temporal de nieve que azotó en enero a Madrid, aterrizó en Barajas para sumarse a Express, una serie que define como “la mezcla de Six Feet Under y La casa de papel”, la primera serie original de Starzplay, producida junto con la exitosa factoría The Mediapro Studio.

Esteban Meloni interpreta al marido de Maggie Civantos Gentileza: Julio Vergne

En Express, Meloni interpreta a Santa, un detective de la policía que trabaja en una brigada de secuestros. Así, sin proponérselo, marcó un hito y rompió con estereotipos. Las series españolas cuentan a menudo en sus elencos con actores argentinos, un reflejo de inmigrantes que se han incorporado a la sociedad en distintas olas, pero aún no existía un personaje que representara a la ley.

–Santa nació en España, pero es hijo de argentinos. Tiene mi edad, vino con la dictadura. Cuando volvió la democracia, regresó…

–¿Esta prehistoria estaba en el guión?

–No, todo esto que te cuento… lo inventé yo. Necesité justificarme, entender a Santa. A ellos, a la producción, no les importó que fuera argentino. Hay algo que está sucediendo y me parece muy interesante: una especie de aceptación. “Nadie es de Madrid”, dicen acá. Además, los argentinos estamos por todos lados, está muy naturalizado nuestro acento. Cuando vine en 2014 todavía tenías que aprender el castizo.

–¿Este es el método con el que creás tus personajes?

–No es método; es neura (risas).

–¿Trabajás igual a un personaje para TV o cine que para teatro?

–En este caso, el personaje soy yo. Me doy cuenta de que Santa es Esteban, y viceversa. Quiero decir, y es un proceso que lleva años y que cada vez estoy entendiendo más, que nadie conoce a Santa. Tengo todo para descubrir y para crear. En teatro es distinto: hago personajes, por ejemplo, en el caso de Shock, que existieron.

Esteban Meloni, frente al Centro Dramático Nacional, donde será dirigido por Andrés Lima Gentileza: Gabo Gertner

Shock (el cóndor y el puma), dirigida por uno los directores españoles más prestigiosos, Andrés Lima, regresa en mayo a la sala oficial Valle-Inclán luego de una extensa gira por el país. Meloni se incorpora al elenco para componer a los personajes que interpretaba Ernesto Alterio, quien actualmente filma Santa Evita. Inspirado en La doctrina del shock, de Naomi Klein, con textos de Albert Boronat, Juan Cavestany, Juan Mayorga y el propio Lima, esta pieza en clave de farsa está ambientada en el golpe de estado de Augusto Pinochet. Meloni, junto con la actriz Eugenia Alonso –compañera de elenco en Olvidémonos de ser turistas, dirigida por Gabriela Izcovich–, había participado del proceso de investigación en 2018 en Madrid, invitado por Lima. “La premisa de la obra es que esto es un espectáculo y que no debemos caer nunca en la solemnidad. La propuesta de Lima no esquiva bultos, es un teatro documental hecho desde un lugar muy cínico”.

Antes de la pandemia, sus plan era protagonizar "Bodas de sangre", en el San Martín Gentileza: Julio Vergne

“Te juro que no lo entiendo”, dice sin falsa modestia. “Tuve la suerte de tener ahorros y la fortaleza de soportar no trabajar, pero fue un año muy duro para todos [el actor iba a estrenar Bodas de sangre en el Teatro San Martín, dirigido por Vivi Tellas y cancelado por la pandemia]. Justo este viaje ocurre en un momento tan distópico y adverso”, asegura. Meloni comenzó a cocinar durante la cuarentena y se sumó a Punto Plato. En esta iniciativa solidaria que nació en plena pandemia los vecinos de distintos barrios porteños cocinan almuerzos, meriendas o cenas para otros vecinos.

Esteban Meloni, en la serie española Express Gentileza: Julio Vergne

“El teatro siempre te busca, se te mete en los recovecos y te vuelve loco”, celebra el hallazgo en esta vorágine que implica las extensas jornadas de grabación y los ensayos de Shock. “El futuro no existe. No quiero tener expectativas de nada. Es hoy, hoy, hoy. Lo único que puedo hacer es estar presente y hacer todo lo mejor posible con todo lo que tengo y agradecer”.

El recuerdo de Gipsy Bonafina

Esteban Meloni se enteró de la noticia de la partida de su gran amiga Gipsy Bonafina una tarde cuando se perdía por los laberintos de Malasaña. En aquel preciso momento, las campanas de la iglesia San Idelfonso comenzaron a sonar. “Fue muy fuerte”. Juntos trabajaron en teatro en tres ocasiones con Gipsy Bonafina (Cielo rojo, En el cuarto de al lado y El jardín de los cerezos, las tres dirigidas por Helena Tritek) y en Vidas robadas, en TV. El actor integraba “la tribu” de su querida amiga. Recuerda cuando la vio actuar en Vulnerables (“automáticamente la quise”). No la conocía y dudó de aquella actriz interpretando a una chica de barrio en las escenas junto a Alfredo Casero no fuese un personaje. “Era tan verdadero lo que hacía que dudé si era una actriz o no”. Gipsy fue también maestra de canto de Meloni. “Agradezco haberla conocido, haber compartido trabajos con ella y ser su amigo. Ella era fan de sus amigos y nosotros éramos fans de ella. Siempre va a ser una inspiración para todos los que la conocimos”.

"“Tuve la suerte de tener ahorros y la fortaleza de soportar no trabajar, pero fue un año muy duro para todos", afirma Meloni Gentileza: Julio Vergne