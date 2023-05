Estrenos de teatro. Familia, sustantivo femenino es una pieza para salir cantando de oreja a oreja

escuchar

Dramaturgia y dirección: Fede Fedele, Lali Vidal. Intépretes: Denise Cotton, Letras de canciones: Silvana Tomé. Música: Agustín Konsol. Marcelo Albamonte, Silvana Tomé, Laura Montini, Florencia Róvere, Agustina Vera, Chechu Vargas, Camila Ballarini, Estefanía Alati, Lula Andrada y Mica Fusaro. Músicos: Milagros Blanco, Malvina Borges, Franco De Paoli, Agustín Konsol. Dirección vocal y arreglos: Eugenia Gil Rodríguez. Coreografía: Fede Fedele. Vestuario: Mari Torres. Escenografía: Giuliano Benedetti. Asistencia de dirección: Cami Garavaglia. Producción ejecutiva: María Malagón. Producción general: TANA. Sala: Casa María: Honduras 6055. Funciones: domingos, a las 17.30 y a las 19.30. Duración: 70 minutos.

El título nos platea una presentación un poco desviada. Dicen “familia” e inmediatamente algo se construye en nuestro imaginario. Pero al lado del término aparece una clasificación que remite a la palabra y no al objeto familia. Sin embargo, no es el único elemento extraño, vendrán muchos más. La cita no es en un teatro sino en una vermutería cuyo nombre es Casa María. Un lugar poblado de objetos, de esos que dan ganas de detenerse a mirar con tiempo y con atención, sin duda, con riquísimas historias que se convierte en una mezcla de escenografía y espacio habitable en el que coinciden espectadores e intérpretes.

Como se trata de un lugar reducido estamos compartiendo lugar y acontecimiento. Casi sentados a la mesa familiar. Desde algunos puntos de vista se percibe el ventanal y la calle (que como corresponde a una propuesta jugada, no dejará de sumar a la ficción). Pronto se comprenderá que la referencia a lo femenino tiene que ver con las intérpretes. Una familia de mujeres. Una familia extendida porque quien trabaja para la dueña de casa también tiene un lugar familiar, entendido en varios aspectos del término.

El público esta invitado a una fiesta: la mesa puesta, el árbol de navidad, la expectativa de la espera de las personas convocadas. Se avecina una noche de despedida del año familiar. El espectador está tan cerca que podría servirse un grisín o tomar un vaso, aunque no lo hayan invitado. Las sillas son muchas ¿cómo entrarán tantas personas previstas?

¿Una obra más sobre otra familia más? Parece pero no lo es. Fede Fedele y Lali Vidal escribieron y dirigieron una pieza que podría ser una más en la lista de obras que tematizan la familia, pero se desmarca por casi todos lados. Empecemos por lo más evidente: Familia, sustantivo femenino es una propuesta musical en ese espacio pequeño, en los rincones que quedan para desplazarse. Entonces hay una especie de mecanismo de relojería que hace que la propuesta pueda articularse de manera particular con todos los sitios libres. ¿Cómo lograr en los resquicios coreografías, desplazamientos, juegos corporales? Hay una búsqueda muy precisa para lograr este desafío. En ocasiones, la simetría entre las intérpretes abarca solo la parte superior de los cuerpos. Para que todo funcione hay, además, un profundo trabajo coral (no solo en la música, que por supuesto se pone en juego) sino también en el movimiento. Una especie de partitura prolijamente ejecutada.

La puesta que llevan adelante Denise Cotton, Marcelo Albamonte, Silvana Tomé, Laura Montini, Florencia Róvere, Agustina Vera, Chechu Vargas, Camila Ballarini, Estefanía Alati, Lula Andrada y Mica Fusaro (a no dejarse engañar por un nombre masculino, esa aparición tiene una impronta femenina también, profundamente significante) no solo abreva en las problemáticas esperables de una familia reunida, sino que lo hace de un modo increíblemente lúdico. La propuesta es definitivamente popular, entretenida, en ocasiones, con rasgos para conmover, para reflexionar, pero en las antípodas del panfleto. Se arriesgan, además, a jugar con la perspectiva, a sorprender con los desplazamientos, incluso el lugar donde están los músicos es inesperado. Las decisiones parecen tomadas en función del espacio. Pero, sin duda, son todas y cada una, decisiones inteligentes.

La música es original de Agustín Konsol, las letras de Silvana Tomé y como se dan todos los gustos, Eugenia Gil Rodríguez hace la dirección vocal y los arreglos. Además de estrenar obra, Fede Fedele estrena productora: Tana y Familia, sustantivo femenino es su primera producción. Sin duda, una festejable iniciativa, en la que se percibe con claridad un trabajo riguroso y cuidado que da por resultado una obra sumamente entretenida (la denominación de “antidomingo” le sienta muy bien) pero además ingeniosa y disfrutable. Para salir cantando y con una sonrisa de oreja a oreja.