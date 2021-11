Estrenos de teatro: Mis palabras propone un encuentro de seres vulnerables

Mis palabras. Dramaturgia y dirección: Marcelo Allasino. Elenco: Agostina Prato y Nahuel Monasterio. Escenografía: Ignacio Riveros. Música y sonido: Nico Diab. Vestuario: Uriel Cistaro. Iluminación: Leandra Rodríguez. Dibujos: Clara Esborraz. Videos: Ramiro Rodríguez y Julio Constantin. Cámaras en vivo: Sol Muñoz y Camila Morales. Sala: Centro Cultural San Martín, Sarmiento 1551. Funciones: los viernes, sábados y domingos, a las 20. Duración: 90 minutos. Nuestra opinión: buena

Una historia de calores enmarcada en la frialdad. Demasiado ardor para tanta oscuridad. En la sala B del C.C. San Martín, austera y minimalista, se escucha un crepitar metálico de micrófonos, el espejado negro de varias pantallas, una escenografía que alude a un estudio de grabación, centro de monitoreo u oficina judicial. En ese lugar, aparece el calor y el color de una chica ‘’diferente’' cuyas palabras húmedas no encajan en esas superficies rectas y lisas impotentes para la recepción.

Ella es Cintia, quien va a un taller literario para personas con discapacidad. No sabemos qué tiene, sólo se la escucha hablar con lentitud, como si la intensidad de las palabras le pesara. No esconde lo que siente y lo escribe con fruición, vestida de dorado para el esplendor del amor que explota en su interior. Él es José Luis, un balbuceante profesor en búsqueda de más horas para el currículum y su subsistencia, contratado por una institución irresponsable en el cuidado de la vulnerabilidad. El encuentro de estos seres es estimulante en palabras pero riesgoso para los cuerpos que no se adaptan a límites no elegidos. La incomunicación provoca víctimas aun cuando las intenciones no sean conscientes.

En fragmentos del presente y pasado, se reconstruye el hecho con escenas dialogadas y monólogos testimoniales, más las imágenes en las pantallas. Todo este dispositivo documental –algo sobredimensionado en cuanto a su función dramática– encuadra la historia cuyo mayor sostén reside en las destacadas actuaciones de Agostina Prato (de Rafaela) y Nahuel Monasterio (de Río Cuarto, trabajó en ficciones audiovisuales), dirigidos con precisión por el autor santafesino Marcelo Allasino quien después de mucho tiempo dedicado a la gestión cultural, retomó el camino creativo en 2020 con La tortuga, una de las primeras experiencias realizadas para el streaming.