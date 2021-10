Moria Casán será Julio César en una adaptación de José María Muscari de la obra de Shakespeare

Más noticias sobre estrenos, proyectos y un mundo del espectáculo que está recobrando el aliento después de más de un año y medio de pausa, funciones reducidas y protocolos. Siguen llegando las noticias de obras que volverán a engalanar la avenida Corrientes. En este contexto, un nuevo anuncio: Moria Casán será dirigida por José María Muscari en el teatro San Martín. La dupla recurrirá a un clásico texto de William Shakespeare, en donde la diva interpretará a Julio César.

Según informaron a la prensa, en abril de 2022, se estrenará esta pieza que promete ser una novedosa versión, con toques modernos, de este inoxidable texto que recrea una conspiración contra el emperador y otros dramas ocurridos en Roma en tiempos imperiales.

Emocionado con este nuevo proyecto, Muscari expresó en su cuenta de Instagram: “En abril del 2022 estrenamos con Moria Casán mi versión de Julio César de William Shakespeare en el Complejo teatral Buenos Aires. Hoy [por ayer] fue la reunión con Jorge Telerman y estoy feliz y ansioso. Amo trabajar con Moria y amo trabajar en el San Martín. ¿Quiénes serán las figuras que acompañarán a Moria en la piel de Julio César en esta versión rupturista? Hace años sueño con concretar este proyecto y nunca imaginé esta maravillosa realidad”. Además el productor y director teatral hizo varios videos en sus historias hablando de este desafío y de la alegría que representa para él llevar adelante este proyecto al que definió como “vanguardista”. “El concepto Moria Casán y Shakespeare en el San Martín me la sube mucho. Es un proyecto soñado que tengo hace mucho tiempo, siempre sentí que era un proyecto que era para el San Martín y la verdad es que estoy muy contento”, contó a cámara.

En tanto, la protagonista de esta nueva obra también recurrió a su cuenta de Instagram, en donde escribió: “Gracias Jorge Telerman por convocarme, creer en mí y haberme dado el honor de tener mi gigantografía de 10 metros en el Museo del mar de Mar del Plata”. Y sumó “Telerman es un diferente, de refinada sensibilidad y es un placer [hacer] este proyecto en nueva era con Muscari”.

Recordemos que en 2009, la diva ya se había aproximado a este personaje cuando en el Teatro Regina, en las dos únicas funciones que se hicieron a beneficio de la Casa del Teatro, encarnó al emperador romano. Muscari también estuvo involucrado en esa pieza.

La diva se anima así a seguir dando giros en su carrera y hacer un proyecto que implica no solo su debut en el San Martín sino una fuerte apuesta creativa bajo la mirada de Muscari y poniéndose en la piel de, nada más ni nada menos, que el Julio César de William Shakespeare. Una demostración más de que no hay desafío al que le diga que no, tras casi cinco décadas de trayectoria.

Proyectos y desafíos

Mientras va definiendo sus proyectos futuros, Casán sigue subiendo al escenario del teatro Multitabaris Comafi de miércoles a domingo, a las 19.30, y los sábados también a las 21.30, para realizar la emblemática obra Brujas, en la que comparte cartel con Nora Cárpena, Sandra Mihanovich, María Leal y Thelma Biral. Esta también fue una gran apuesta de la diva y un esperado regreso teatral, que en el medio de la pandemia generó mucho expectativa.

Esta nueva apuesta de Brujas retomó la historia que fue furor entre 1991 y 1998 y que después volvió a escena en dos oportunidades más, en 2000 y en 2010. Y, a fines del año pasado en busca de un gran proyecto para hacerle frente a la crisis que dejó en el sector teatral la pandemia, Carlos Rottemberg encontró otra vez una excusa para reunir a grandes actrices y volver a revivir esta historia y celebrar también los 30 años de esta pieza. Para él, la reposición actual Brujas tiene un sabor especial, dado que es la primera que se hace luego del fallecimiento de su socio Guillermo Bredeston.

“Esta temporada se la dedico a mi amigo, maestro, confidente, mi gran guía inicial en esta profesión. La placa que coloqué en la entrada del Multitabaris Comafi, es símbolo de mi sentimiento. Agradezco a su familia haberme permitido salir con él enfermo a recorrer Buenos Aires en coche, hasta acercarle sus cenizas a Nora (Cárpena) hasta su casa, en el último viaje que solos hicimos ´juntos´”, dijo a este medio tiempo atrás.