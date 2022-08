Estrenos de teatro. Pepa Luna, la andaluza que eligió Buenos Aires por su cultura

La aventura de la locura latinoamericana nació en Madrid, donde la actriz y cantante Pepa Luna se trasladó desde su Estepona natal, un pueblito muy pequeño de Málaga, entre las sierras y el mar Mediterráneo, para abrirse un lugar en el mundo artístico. De allí dio el salto a Nueva York, sólo temporalmente, para finalmente recalar en Buenos Aires en 2011. Asegura que se fue con una maleta y media cargada de sueños, que fue un paso adelante para buscarse a sí misma, y que haber vivido aquí ha sido y es un regalo.

Por lo pronto, el próximo domingo, Pepa desembarcará en el Tadrón Teatro para presentar el unipersonal De la raíz a la Luna , un viaje musical acompañada por Gustavo Corrado en piano y Carlos Benet en contrabajo, a través del cual invita a conocer su infancia, el despertar de la adolescencia y el devenir en la vida adulta en esa constante búsqueda para reconocerse y ser, como una metáfora de la travesía que la trajo de Madrid a Buenos Aires.

Pepa Luna y los músicos que la acompañan en De la raíz a la Luna RoxBoyer

“Llevo este unipersonal en la cabeza hace tiempo, de hecho me vine ya de España con esa idea que está basada en mi propia historia, sí, pero que a partir de ahí cuenta lo que son los mandatos, las creencias, los deberes seres y lo que nos mantiene un poco en pie a todos, que es el deseo, y que también está mutando y se está transformando, está siempre en movimiento”, reflexiona la artista, que además, desde mayo de este año interpreta el personaje Olvido, en Empeño, la pieza de Germán Fernández y Óscar Giménez en el Teatro Buenos Aires .

“Hay una creencia limitante a veces, que uno no sabe ni de dónde le viene, esos mandatos que tenemos todos, educacionales, familiares, sociales, porque también la sociedad está llena de mandatos; la aceptación en el clan, en la sociedad, todos estamos de alguna manera marcados por ese tipo de cosas, y sobre cómo uno debe ir levantándose sobre cada uno de esos mandatos y poner el deseo en primer lugar, que a veces no es nada fácil”, continúa Pepa, que a su vez, el próximo 13 de agosto estrenará El Palmeral, en Andamio 90, un canto contra los fundamentalismos de toda clase, escrita por el autor catalán Albert Tola, bajo la dirección de Alejandro Giles.

En medio de esa historia que se va desgranando, la artista andaluza hilvana no sólo las canciones de su raíz, sino también distintos estilos populares que se insertan en medio de la acción y muchas veces la trascienden para ir hacia otro lugar.

Ahora bien: ¿Cómo fue dar ese gran salto al venir a la Argentina? “Salí de mi tierra y di ese gran salto buscando lugares donde el arte y la cultura fueran algo importante, porque ese era y es mi deseo. Entonces elegí Buenos Aires, una ciudad completamente desbordada de todo, incluyendo el arte y la cultura. Todo ese despliegue increíble que hay en esta ciudad y que es absolutamente magistral, esa capacidad de poder ver mil cosas, no tener tiempo a ver tanto teatro, ni tanto arte. Yo buscaba eso y lo encontré en Buenos Aires. Lo elegí y no me arrepiento para nada de la elección, porque además hay profesores increíbles, actores y cantantes maravillosos, una cultura musical, poética y artística increíble”, apunta la talentosa Luna, que desde su llegada a Buenos Aires no ha parado, y ha trabajado en proyectos con la figura de Federico García Lorca como estandarte, una visión musical de Yerma o Bodas de sangre son algunos. En 2014 presentó su primer CD titulado De Madrid a Buenos Aires, y desde el 2015 ha subido al escenario con su show musical y poético Buenos Aires ibérico , declarado de Interés Cultural por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y puesto en escena en el emblemático Centro Cultural de San Martín de Buenos Aires.

A finales de 2016, coprotagonizó la comedia musical Hermosos inconvenientes, por la que fue nominada para el Premio Hugo; y en 2018, presentó, junto a María Marta Guitart, un concierto íntimo titulado Por tu amor me duele el aire y El corazón y el sombrero, con poesía española de todos los tiempos, entre otras tantas cosas.

Pero además, Luna se declara una enamorada del tango, de su poesía, de su escritura: ”Cuando llegué a Buenos Aires me metí de lleno en el tango, empecé a descubrir los poetas, las letras, todo ese maremágnum, y terminé estudiando en el Centro de Estudios de Tango de Buenos Aires. Me metí de lleno a escuchar y a sentir, a frasear y entender lo que es el tango. No creo que grabe nunca un disco de tango, desde mi punto de vista sería una falta de respeto, pero sí incluyo algún tango y alguna zamba en el espectáculo siempre con un respeto y un agradecimiento a esta tierra, como pidiendo permiso”, admite.

"Buenos Aires está viva todo el tiempo", afirma Pepa Luna RoxBoyer

En medio de todo este descalabro político, social y económico, ¿qué le hace a Pepa Luna seguir eligiendo Buenos Aires para vivir y trabajar? “Lo elijo porque aquí sigo encontrando esa libertad de ser, esa expansión de poder ser y transitar todas esas oportunidades que yo encuentro aquí, dentro de mi sueño, de mi deseo, que es seguir transitando escenarios, creciendo como artista, además de como ser humano. Estar en Buenos Aires es una escuela muy grande, porque te da, como dicen ustedes, una cancha, ¿no? Ccuando viajo a España veo otra cara de mi país, esto de ‘no me saques esto de aquí, no me lo pongas allí', mientras aquí todo el día se está moviendo todo. Eso te da mucho entrenamiento. Buenos Aires está viva todo el tiempo ”, concluye Pepa Luna.

PARA AGENDAR

De la raíz a la Luna. Con Pepa Luna. Un espectáculo escrito y dirigido por Darío Bonheur sobre una idea de Pepa Luna. Desde el domingo 7 de agosto, en Tadrón Teatro, Niceto Vega 4802. Domingos, a las 20.30. Localidades: 1.200 pesos (por Alternativa Teatral).

Empeño. Dirigida por Oscar Giménez. Viernes, a las 22.30, en el Teatro Buenos Aires, Rodríguez Peña 411. Entradas por Plateanet.