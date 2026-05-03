Emocionados, Gerardo Romano y Ana María Picchio recordaron a Luis Brandoni en su regreso al teatro en el que se despidió el querido actor

Los ecos ante la muerte de Luis Brandoni, quien falleció a los 86 años el 20 de abril, no se detienen. En las últimas horas fue su nieta, Macarena Brandoni, quien escribió en su cuenta de Instagram los sentimientos que le generan la perdida de su abuelo, ese señor a quien conoció en un entorno lejano a los escenarios o los sets de filmación. “Todavía no entiendo bien cómo funciona esto de no ser inmortal, pero estoy segura de que ya lo entenderé. Si algo puedo hacer es quedarme con lo lindo, con momentos inmortales, con tu cara en todas partes, con tu voz única y rebelde, con tu carácter, que tanto heredé y hace poco empecé a aceptar con felicidad”, confesó.

Casi en paralelo, Gerardo Romano y Ana María Picchio repusieron la obra El secreto, en el Multitabarís, el mismo escenario que habían ocupado Brandoni y Soledad Silveyra con la comedia ¿Quién es quién?, aquel éxito de público que se convirtió en el último trabajo actoral del recordado intérprete que se presentó hasta mediados del mes pasado.

“Este es el escenario en el que estuvo Brandoni con Solita y eso también nos trajo una emoción especial”, reconoció Picchio la noche de la reposición ante una platea llena que aplaudió el trabajo de los actores. A su lado, estaba Romano. “Yo también estoy muy emocionado, perdón que lo diga, con el trabajo de mis compañeros. Porque hicimos todos un cambio en la actuación para adaptarnos a un espacio más pequeño, a no hablar con compañeros a lo lejos. Que hayan hecho el esfuerzo es señal de confianza”, señaló el intérprete.

Lo de adaptarse a un nuevo espacio escenográfico es algo que ambas duplas actorales transitaron en estos últimos meses. Frente al público, Romano recordó aquellos días de fin de año pasado cuando, por problemas de salud de Brandoni, el actor tuvo que suspender la temporada de ¿Quién es quién?. Es que el productor Carlos Rottemberg tenía previsto un variado menú para la temporada de verano en sus teatros de Mar del Plata. Brandoni ySilveyra eran parte de uno de los platos fuertes con esa obra que inició su recorrido a principios de la temporada pasada convirtiéndose en un verdadero tanque del circuito comercial porteño.

Imagen de Soledad Silveyra y Luis Brandoni previa al estreno de ¿Quiés es quién?, la obra de teatro que estrenaron el 8 de enero en el Teatro Liceo y que luego pasó al Multitabarís Noelia Marcia Guevara / AFV

Pero, por cuestiones de salud y para que Brandoni pudiera continuar con su rehabilitación, en pocas horas todas las partes involucradas llegaron a un pacto solidario. Así fue como el elenco de El secreto armó las valijas y partió a Mar del Plata cuando tenía previsto continuar su temporada en Buenos Aires y Silveyra y Brandoni se quedaron en la ciudad para hacer temporada en la misma sala que ocupaba la otra dupla. Como todo fue a último momento, cada una de las obras terminó instalándose en la escenografía de la otra. El dato no menor que facilitó el enroque es que ambas tramas transcurren en un living de un departamento, lo cual generó adaptaciones menores.

Aquello lo recordó el mismo Romano. “Nosotros íbamos a seguir en el verano en este teatro, habíamos estrenado en agosto. Carlitos [Rottemberg] nos llamó, nos dijo que Brandoni tenía un problema de salud, que el médico le prohibía ir a Mar del Plata. Quería quedarse haciendo teatro en Buenos Aires, pero ya no había salas. Así fue como nosotros nos fuimos a Mar del Plata, Brandoni fue a recibir un premio a su trayectoria [un Estrella de Mar] y ahora tenemos en los pasillos de los camarines fotos suyas que nos emocionan muchísimo”, admitió el actor.

Lo concreto es que Romano y Pichio, junto a Rodrigo Noya y Gabriela Sari, iniciaron una una nueva temporada en la misma sala que hasta hace menos de un mes ocupó Brandoni. Por eso, la noche de la reposición de El secreto estuvo cargada de emociones, de recuerdos, de sensaciones. En esta deriva, y aunque El secreto terminó formando parte a último momento de la cartelera de teatro en Mar del Plata, la comedia dramática se convirtió en una de las obras más vistas de la temporada, obtuvo varios Estrella de Mar y culminó siendo el título que apagó la luz de la temporada de verano 2025/26.

Aquella foto del invierno, cuando Gerardo Romano y Ana María Picchio visitaron a Luis Brandoni y Soledad Silveyra en camarines del teatro Liceo. Por entonces nadie imaginaba el enroque teatral inédito que los cuatro protagonizarían hoy. @multiteatro

Como el recuerdo y los homenajes a Brandoni no se detienen, el miércoles a las 17:45 se hará un acto en el hall del Multitabarís para evocar al gran actor de tantas películas, series y obras de teatro en la última sala en la que siguió cautivando a su público. Desde el miércoles habrá una placa conmemorativa recordando al intérprete en esa sala que habitó en varias oportunidades y en la que terminó despidiéndose de aquello que siempre amó: el teatro.