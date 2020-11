Fernán Mirás, Benjamón Vicuña y Violeta Urtizberea, en Terapia amorosa, la exitosa propuesta disponible en Teatrix

A pesar de la pandemia, la cercanía con el final del año hace que, como en tiempos de "vieja normalidad", la cartelera teatral y musical aumente. Casi como una manera de cerrar un ciclo, aunque este haya sido de lo más inusual. Este fin de semana hay mucho para elegir: de una comedia exitosa a propuestas experimentales; de un concierto clásico del pianista Lang Lang o las canciones de María Elena Walsh en la voz de Elena Roger, a los shows de Los Espíritus, Las Pastillas del Abuelo y Lorena Astudillo.

Para recordar a María Elena

Mientras se espera el paulatino regreso del público a las salas de conciertos (los protocolos publicados en las últimas semanas abren los espacios con una ocupación que no superaría el 30 por cierto de los aforos), el streaming sigue siendo una de las herramientas que, desde la llegada del Covid-19 a la Argentina, ha resultado más efectiva para que los artistas mantenga el contacto con el público. Desde el viernes habrá una serie de shows que, además de tener una buena curaduría artística, está relacionada al concepto de destacar espacios importantes de la cultura musical porteña. Y, sin exageraciones, pueden ser considerados icónicos para el público del rock, el tango y la canción popular en general. Icónica Buenos Aires se llamará el ciclo que abrirá los escenarios de La Trastienda, Torquato Tasso, ND Ateneo, Niceto Club y el Teatro Coliseo con artistas como Elena Roger con el grupo Escalandrum, El Sexteto Mayor con Amelita Baltar, Amigo Invencible, Bándalos Chinos y Kevin Johansen. Elena Roger junto a Escalandrum grabaron dos discos de homenaje a la obra de María Elena Walsh que presentarán el viernes desde el Teatro Coliseo. Y el sábado 21, desde el ND Teatro, estará Amigo Invencible. El fin de semana siguiente agrupará a los tres shows restantes. Bándalos Chinos desde Niceto, Kevin Johansen desde La Trastienda y, desde el Torquato Tasso, Amelita Baltar junto a Sexteto Mayor.

Elena Roger y Escalandrum abrirán el ciclo de conciertos Icónica Buenos AIres en cinco salas porteñas Crédito: Carlos Furman

Proyecto María Elena Walsh, por Elena Roger y Escalandrum. El viernes, a las 21, desde el Teatro Coliseo. ( Entradas desde 660 pesos )

Primer streaming

El último año Los Espíritus publicaron Caldero, su más reciente producción discográfica, grabada en el estudio Plasma del barrio de Barracas. Desde entonces comenzaron una gira para presentar el álbum que los llevó por salas porteñas y del interior del país, y escenarios de Londres, París, Ámsterdam, Berlín, Barcelona, Madrid, Montevideo, Lima, Santiago de Chile, Toluca, Puebla, Ciudad de México, Tulum, Medellín y Bogotá. Como quien vuelve "a la casita de los viejos" este fin de semana realizarán un show en streaming.

Los Espíritus Crédito: gentileza Mathias Magritte

Los Espíritus, el sábado, a las 22. Entrada, 500 pesos

Las Pastillas 2020

2020 es la flamante producción discográfica que tiene entre manos Las Pastillas del Abuelo. En el concierto que la banda dará este viernes interpretará varias canciones de su nuevo repertorio ("Incontinencia verbal", "El favor", "Más lejos" e "Interpretación") más otros éxitos de su carrera. Así definen la novedad: "2020 es un disco apocalíptico. Donde lo intenso de la pérdida nos enseña el valor de estar vivos. Donde lo frágil de la experiencia nos recuerda nuestro compromiso con el disfrute".

Las Pastillas del Abuelo

Las Pastillas del Abuelo presenta 2020 . El viernes, a las 22. ( Entradas en Movistar Arena )

Bach según Lang Lang

El virtuoso y extravertido pianista Lang Lang realizó en marzo de este año un recital dedicado a las Variaciones Goldberg, desde el lugar donde se encuentra la tumba de su compositor, Johann Sebastian Bach, en la iglesia de Santo Tomás, en Leipzig. El concierto, que fue registrado por la Deutsche Grammophon, se puede ver ahora vía streaming, desde DG Stage. El pianista aprovecha esta transmisión para promocionar la salida de una versión "extendida" de su disco dedicado a la obra de Bach.

Lang Lang Crédito: Arnaldo Colombaroli

Variaciones Goldberg por el pianista Lang Lang. El jueves, desde las 16 ( entradas desde 9,90 euros ). El concierto quedará disponible durante 48 horas.

La transformación de Astudillo

La cantante Lorena Astudillo viene trabajando desde hace tiempo en un repertorio propio que llega, sin dudas, a su mejor representación en el disco Crisálida, que acaba de publicar y que presentará este fin de semana, en streaming, desde Café Vinilo. Folklore latinoamericano en su propia voz y su propia palabra, con un ropaje absolutamente acústico que le sienta muy bien. Los diálogos de su voz con la guitarra de Sebastián Castro son algunos de los detalles más interesante del disco, dentro del magnífico clima que también le aportan Constanza Meinero (piano, arreglos, coros, dirección y producción musical), Lucas Homer (contrabajo, bajo eléctrico y coros) y Gaspar Tytelman (percusión y coros). Una perlita que, también, valdrá la pena escuchar en vivo.

Lorena Astudillo Crédito: gentileza Anabela Gilardone

Lorena Astudillo presenta Crisálida . El sábado, a las 21, desde Café Vinilo. ( Entradas desde 500 pesos )

"Concierto con los Refugiados"

Vía streaming, este domingo se realizará un encuentro exclusivo y gratuito para homenajear la resiliencia de quienes fueron forzados a dejar su tierra y para celebrar la solidaridad a través de la música. El evento buscará visibilizar la situación que atraviesan más de 79 millones de personas refugiadas y desplazadas en el mundo, de las cuales cerca del 40% son niños y niñas, y generar conciencia sobre una problemática que se reconoce como la mayor crisis humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial. En esta primera edición, Germán Paoloski, quien conducirá el encuentro, y los músicos Pedro Aznar, Natalie Pérez y Connie Isla mostrarán su apoyo a la causa de los refugiados junto a una decena de músicos miembros de la orquesta sinfónica Latin Vox Machine (LVM), integrada principalmente por músicos migrantes, refugiados y desplazados de distintas nacionalidades radicados Argentina. Aquellos que participen del evento podrán escuchar versiones únicas de temas musicales célebres, con arreglos realizados especialmente para esta ocasión, por los maestros venezolanos Juan Pablo Correa, Francisco Duque y Joram Betancourt. "Desde Fundación Acnur Argentina buscamos llevar un mensaje esperanzador y de unidad a través del Concierto con los Refugiados, un abrazo solidario a quienes lo han perdido todo.

El concierto se presenta como un espacio de intercambio e integración entre artistas de diferentes nacionalidades que se unirán a través de la música como lenguaje universal y sin fronteras, por eso elegimos realizarlo en el Día Mundial de la Música. Además, queremos celebrar la solidaridad de los argentinos y, para hacerlo, creamos el ícono del Poncho Azul, tomando un elemento nacional, que simboliza la unión y el abrigo: los Ponchos Azules somos todos los que damos una mano a quienes se vieron forzados a huir de su hogar", detalla Facundo Funes, director de Comunicación de la Fundación Acnur Argentina. Para formar parte del Concierto con los Refugiados solo hay que registrarse y reservar los lugares en www.conciertoconlosrefugiados.org y sumarse a los Ponchos Azules para apoyar la causa de los refugiados.

Concierto con los Refugiados. El domingo, a las 21. Inscripción gratuita

Otros conciertos

El cantor de tangos Guillermo Fernández cierra este sábado, a las 21.15, el ciclo TanGoldberg, que se realiza desde Oliverio Girondo. Los del Portezuelo interpretarán temas propios y clásicos del folklore, el viernes, a las 21. Pablo Oliva, dará desde Medio y Medio, Uruguay, un show para público que también tendrá una transmisión en streaming; el sábado, a las 21. David Lebón culminará, el domingo, a las 21, su exitoso año (que incluyó el premio Gardel de Oro), con un autoconcierto desde el Hipódromo de Palermo. Dany Martin presentará su espectáculo Gracias, 60 años con la música, el domingo, a las 19, desde La Bohemia.

Guillermo Fernandez

Dos Mas Uno, el trío que integran los hermanos Marcelo y Hugo Dellamea con Ariel Sanchez interpretará canciones de sus dos producciones discográficas; el viernes, a las 22. Violeta Videla y Abi González ofrecerán, este jueves, a las 20, un concierto para grabar un nuevo disco en vivo y colaborar con el Merendero Solidario de la localidad de Chillar. El concierto será transmitido por el canal de YouTube de Abi. Se podrá encontrar allí información para colaborar. El dúo de bandoneón y voz que integran Alejandro Guerschberg & Marianela Villalobos proponen un repertorio de tango, temas propios y algo de jazz; el sábado, a las 21.

Terapia amorosa, con Fernán Mirás, Violeta Urtizberea y Benjamín Vicuña

Una pareja necesita ayuda profesional para sacar a flote su relación. En el consultorio del psicólogo estalla el conflicto. Pero más allá de los intentos del terapeuta, no hay forma, no hay manual de estilo que ayude a canalizar las cosas y, como es de imaginar, todo termina estallando. Benjamín Vicuña es el marido cansado de la rutina. Violeta Urtizberea, su esposa. Frente a ellos, a Fernán Mirás le toca el rol de poner orden al caos emocional. Pero, claro, tampoco él no tiene las cosas fáciles. Con la dirección de Daniel Veronese esta comedia a cargo de tres conocedores de este tipo de comedias fue un verdadero éxito de público y es un de las más vistas dentro de las obras de la escena comercial que se pueden ver Teatrix.

Terapia amorosa, con dirección de Daniel Veronese. En la plataformaTeatrix, por suscripción.

El regreso del disco de oro del Voyager 1, el modo híbrido de Mariana Chaud y Alejo Moguillansky

El regreso del disco de oro del Voyager 1, la propuesta audiovisual del ciclo Modo híbrido Crédito: Prensa CTBA

En el marco del ciclo Modo híbrido del Complejo Teatral de Buenos Aires, el sábado se estrena El regreso del disco de oro del Voyager 1, una producción audiovisual dirigida por la directora, actriz y dramaturga Mariana Chaud; y por el cineasta, actor y director Alejo Moguillansky. La propuesta cuenta con notable elenco entre quienes están Maitina De Marco, Santiago Gobernori, Walter Jakob, Laura López Moyano, Marta Lubos, Laura Paredes, Lalo Rotavería y Fernando Tur. Este año Mazur iba a reponer cuatro obras suyas en el Teatro Sarmiento, pero llegó la pandemia con los radicales cambios de planes. Así fue como el proceso creativo de esos montajes entraron en otra instancia. "Volvemos a hacer algo parecido al teatro", dicen ellos.

El regreso del disco de oro del Voyager 1 , de Chaud y Moguillansky. Desde el sábado, a las 20. En la página del Complejo Teatral . Gratuito.

Festival Callejón, dupla de solos con Leticia Mazur y Nicolás Goldschmidt

El corazón, el plano secuencia de 11 minutos creado e interpretado por la coreógrafa y bailarian Leticia Mazur Crédito: Prensa El Corazón / Ariel Feldman

Este año, la tercera edición del Festival Callejón se traslada a las pantallas. Desde el jueves al sábado habrá diversas actividades y talleres. En este marco Javier Daulte gestor de la sala, mantendrá charlas abiertas con Cecilia Roth, Mirta Busnelli y Leonor Manso. Pero como parte de esta propuestas el jueves, viernes y sábados, a las 20, se estrenarán dos solos en formato audiovisual creados exclusivamente para esta edición del festiva. Se trata de El corazón, un plano secuencia de 11 minutos creado e interpretado por la talentosa bailarina y coreógrafa Leticia Mazur; y Ametralladora, el texto escrito y dirigido por Laura Sbdar con la arrasadora actuación de Nicolás Goldschmidt que ya tuvo su versión escénica y que, ahora, pasa al formato audiovisual con un pieza de 10 minutos hasta que vuelva al escenario de Callejón en pocas semanas. Las dos tentadoras propuestas se presentan en formato de combo.

Festival Callejón, con Leticia Mazur y Nicolás Goldschmidt en escena. Jueves, viernes, y sábado, a las 20. Página Espacio Callejón. Entrada: desde 400 pesos

Obras cortas en pandemia, ciclo en La Carpintería

La conversación, una de las obras seleccionadas en el ciclo de Obras cortas en pandemia

Hasta fin de este mes están disponible las tres obras ganadoras deObras cortas en pandemiaal que se presentaron más de 100 propuestas. Las tres propuestas ganadoras fueron Hay butacas, de Ignacio Pozzi; La conversación, de Diana Raznovich, y Hasta el fin de los días, de Rafael Fernando Nofal, filmadas en su totalidad dentro del Teatro La Carpintería, sin público presente. Este fin de semana quien levanta el telón virtual es la obra de Raznovich dirigida por Florencia Suárez Bignoli en la que uno de los personajes por querer comprar a la belleza para encerrarla en su casa con llave pagan un precio. El texto de la reconocida dramaturga, novelista, poeta y humorista gráfica llega ahora a las pantallas en un ciclo organizado por la sala La Carpintería.

La conversación , de Diana Raznovich. Desde el viernes, a las 20; hasta el lunes inclusive. En la página de YouTube de La Carpinteria . Entrada: desde 100 pesos.

