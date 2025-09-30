FIBA: este año no habrá una nueva edición del festival internacional más longevo de la ciudad

Hasta hace algo más de un mes, la página de turismo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informaba que la edición 2025 del Festival Internacional de Buenos Aires (FIBA) comenzaba el 25 de septiembre y concluía el 5 de octubre. Actualmente, en la misma página en la que se asegura que el FIBA “es una de las citas culturales más importantes de la región”, dice “a confirmar”. Al cierre de esta edición, en la página oficial del FIBA figuran los datos de la última edición.

Las dudas sobre la continuidad o posible replanteo de este encuentro escénico que organiza el Ministerio de Cultura porteño circula desde hace tiempo entre la gente de teatro. La incertidumbre tenía su justificación. Es que desde 1997, cuando fue su primera edición, es habitual que la convocatoria para los elencos argentinos que desean participar se anuncie con varios meses de anticipación, de modo tal que los postulantes presenten sus proyectos, para que luego sean analizados por el jurado designado hasta llegar al anuncio. De hecho, la convocatoria del año pasado cerró el 12 de junio, tres meses antes del inicio del festival (el 18 de octubre).

Una imagen de más de cinco temporadas, cuando el FIBA pasó a formar parte del cronograma de verano y se realizó una maratón de actividades en el barrio del Abasto

Ante reiteradas consultas de LA NACION a funcionarios de prensa de Cultura de la Ciudad, en estos últimos meses no hubo precisiones sobre el futuro del festival, hasta esta semana. “El Festival Internacional de Buenos Aires abre un espacio de reflexión para analizar el presente y el futuro de los festivales de artes escénicas en el mundo. Bajo el título ‘El FIBA piensa al FIBA’ se desarrollarán tres jornadas de conferencias, mesas redondas y clases magistrales los días 13, 14 y 15 de noviembre de 2025 en la Usina del Arte, el Teatro San Martín y el Centro Cultural Recoleta”, apunta el comunicado.

Al finalizar, la información oficial especifica que de las jornadas participarán directores de festivales del mundo, programadores, gestores culturales y artistas. Y agrega otro dato relevante: el FIBA volverá a ser bianual, como fue en sus inicios, y la próxima edición “tendría lugar en octubre de 2026″. En 28 años, es la primera vez que el FIBA no levantará su telón para que el público, destinatario troncal de un festival, pueda asomarse a los escenarios del mundo.

Una larga historia que tuvo momentos brillantes

El Festival Internacional de Buenos Aires tuvo su primera edición en 1997. En el mapa de los festivales organizados por el Estado porteño fue el primero. El de Tango (que, en verdad, se presentó como Semana de Tango) se creó un año después. Y el Bafici, el dedicado al cine independiente, su primera edición fue en 1999. En aquel momento, el encargado de Cultura de la ciudad era Darío Lopérfido en tiempos en los que Fernando de la Rúa era el Jefe de Gobierno.

Durante una década el encuentro convocó a los grandes creadores y grupos de la escena más experimental en un pantallazo en el cual convivieron montajes de Peter Brook, Sasha Waltz, Ariane Mnouchkine, Guillermo Calderón, Christoph Marthaler, Anne Teresa De Keersmaeker, Robert Wilson, Romeo Castellucci, Heiner Goebbels, Alan Platel, Andrés Pérez, Laurie Anderson y siguen los nombres. Eran tiempos en los que el gran encuentro escénico de región solía inaugurarse en la sala Martín Coronado, del Teatro San Martín. Las localidades se agotaban apenas salían a la venta. El FIBA definía la agenda del año y, para muchos espectáculos locales, es la plataforma para entrar en el circuito de los grandes festivales debido a la presencia de gestores internacionales.

Imagen del suizo Heiner Goebbels en los alrededores del Teatro San Martín que se observaba desde la sala Martín Coronado como parte del espectáculo Eraritjaritjaka

Desde 1997 contó con diversas direcciones artísticas y mutaciones de todo tipo. Por motivos curatoriales, presupuestarios y/o de gestión pasó de ser bianual a anual, de convocar grandes compañías a programar obras de pequeño formato, de tener una extensión de 17 días a realizarse a lo largo de 10 de jornadas, de copar la agenda de septiembre/octubre a realizarse durante el verano y de convocar a una gran cantidad de público y pasar un tanto inadvertido en una ciudad que siempre desborda teatro.

Fue durante la actual gestión de gobierno porteño que el FIBA volvió a su fecha histórica de septiembre/octubre. El año pasado la ministra de Cultura, Gabriela Ricardes, y el director artístico del FIBA, Federico Irazábal, dieron a conocer la programación del encuentro escénico destacando siempre su importancia en la producción artística local y para el mismo gobierno.

En aquella oportunidad, en un apartado con LA NACION, la ministra fue consultada por el futuro del Festival Buenos Aires Danza Contemporánea, cuya última edición fue en 2022, y el de Ciudanza, que ya había perdido su agenda propia y había sido absorbido por el primero. Aquella vez Ricardes apuntó que en mayo de este año se iba a realizar la primera edición de la Bienal de Danza, entendiéndola como una instancia superadora. No hubo Bienal.

Imagen del año pasado cuando Federico Irazábal y Gabriela Ricardes, director del FIBA y ministra de Cultura, respectivamente, presentaron la programación ricardo-pristupluk-11511 - LA NACION

Para los creadores locales, los festivales escénicos que organizaba la Ciudad (sea el de danza, la Bienal de Arte Joven o el mismo FIBA, todos ellos discontinuados en estos últimos dos años) implicaban contar con el aporte de fondos públicos para concretar sus montajes y una vidriera para mostrarse. Para los espectáculos seleccionados, también incluía funciones pagas. Este proceso sucede en un contexto de crisis del INT, el organismo de fomento a la actividad que depende del gobierno central, y de las demoras en efectivizar el pago de los subsidios de Prodanza que viene señalando Artei, la asociación que nuclea a las salas alternativas porteñas.

Por lo pronto, para el nuevo FIBA el público deberá esperar un año.