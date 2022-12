Gratis. Habrá un homenaje fílmico a Sandra Guida, en el teatro Astral

escuchar

“Porque el escenario era tu suelo y el cantar es tu vuelo, te vamos a disfrutar así y ahí”. Eso dice la invitación de los amigos, familiares y afectos más cercanos a Sandra Guida, en la invitación a su homenaje. Recordemos que esta primera figura del teatro musical argentino murió a los 60 años el 22 de noviembre último (Día de la música) y no hubo funeral. Sus restos fueron inhumados en una ceremonia íntima, en su casa de Córdoba, pero siempre existió el deseo de generar una despedida-homenaje como para que el público y la enorme cantidad de relaciones que Guida reunió en el medio artístico, pudieran congregarse para volver a aplaudirla.

En las temporadas 2004/2005, ella hizo un unipersonal musical que se volvió de culto: Guida Concert, en el mítico Club del Vino –que lamentablemente ya no existe–, bajo la dirección de Julio Panno. Gracias a la gentileza del productor Ricardo Gallo, el mismo Panno, junto a quien esto escribe, Walter Rinavera –último compañero inseparable de Sandra– y su entrañable amigo Luis Skupien, decidieron proyectar una excelente copia a cuatro cámaras de aquel “místico” Guida Concert, como homenaje a la actriz y cantante.

La cita será el martes 27 de diciembre, a las 21, en el Teatro Astral (Corrientes 1639) y la entrada es gratuita. A partir de mañana, a las 10 (la boletería está abierta hasta las 21), se entregarán dos pares de entradas por personas, hasta agotar el stock.

Las canciones de Kander y Ebb, en la voz y la imagen de Sandra Guida Gentileza Jorge Fama

Ella fue sinónimo de comedia musical. Su actuación como Velma Kelly en Chicago (2001) quedó grabada en los anales de la excelencia teatral argentina. Dueña de una presencia única, era impactante en cada una de sus interpretaciones. Trabajó en musicales como Hair, El diluvio que viene, Sorpresas, Broadway, Gypsy, Sietevidas, El beso de la mujer araña, Chicago, Jazz, swing, tap, Tatuaje, Cabaret Brecht Tango Broadway, Divino amore, Concha bonita, Arlequino, Puck, sueño de verano, El perro del hortelano, La corte de Faraón, Caravan, Dominó, Primeras damas del musical, Tango corrupto y Damas y señores del musical, entre muchos otros títulos.

Guida Concert fue un one woman show musical con sutiles coreografías. El repertorio estuvo integrado en su totalidad por canciones compuestas por John Kander y Fred Ebb (Chicago, Cabaret, El beso de la mujer araña, La mujer del año) . Allí, Sandra Guida, estuvo acompañada por un ensamble integrado por un trío de jazz y bandoneón dirigidos por Sebastián Giunta. Contó con vestuario de Jorge Ibáñez, luces de Aníbal Pachano, coreografía de Josse Muñoz y la dirección de Julio Panno. En este aclamado unipersonal musical hizo una recreación propia de un reconocido repertorio y le dio un neto corte jazzístico. En un espacio teatral de mucho contacto con el público Guida Concert presentó una línea estética que se podría denominar New Dietrich Cabaret. Desde el vestuario diseñado por Jorge Ibáñez, la imagen y el diseño de luces realizado por Aníbal Pachano, la adaptación de las letras de las canciones al castellano, hasta la coreografía de Josse Muñoz (con claras influencias del estilo Fosse), el espectáculo buscaba una emotiva intimidad dentro de un clima de glamour y teatralidad. Con la dirección de Julio Panno, no sólo recorrió en Guida Concert parte de su extensa trayectoria en el teatro musical sino que también acercó todo su talento hasta el borde mismo de las mesas de los espectadores.

El repertorio de este show de 70 minutos estuvo compuesto por las canciones “El beso de la mujer araña”, “Donde tú estas”, “Su nombre es Aurora”, “Prólogo”, “Querido”, “Tango morfina” (de El beso de la mujer araña); “Arthur para merendar”, “El árbol de marfil” (The Act); “Mi señor”, “No se lo digas a mami”, “Wilkommen”, “Es posible”, “Cabaret” (Cabaret); “Luces de color” (The Rink); “Stepping Out” (Blue Skies); “Siga el jazz”, “Creo nomás en mí”, “Hot Honey Rag”, “Hoy por hoy” y “Yo y mi bebe” (Chicago); “Sólo amor” (Zorba); y “El mundo gira”.

Sandra Guida obtuvo tres premios Konex (por su trabajo en musicales y como solista femenina en música pop), además de premios ACE, Hugo, ACPT (México), Atrevidas, Carlos y Magazine. Trabajó en cine en El niño Pez y Evita; y en TV en La Voz, Hechizada, Hombres de honor, La banda del Golden Rocket, Los copiones, Una buena idea y Badía & Cía. y La hora del tango.

“Una de las cosas que tenemos los argentinos, en lo artístico, es la solidaridad. Siempre estamos dispuestos a darle una mano al otro. Es una profesión competitiva, pero hay cierta camaradería –le dijo a Julia Montesoro en una entrevista realizada para este diario en 2018–. En otros países no se ve, cada uno labura por lo suyo. Acá no habría tantos espectáculos off si no fuera así, donde prácticamente se trabaja gratis. Pero hay pasión y un espíritu de llevar adelante un proyecto comunitariamente. Y creo que también es la clave de por qué Buenos Aires es una de las plazas teatrales más importantes del mundo. En otros lados, si no se mueve una moneda, no se mueve nada. El que se dedica a ser artista acá, por lo menos en el teatro y en la música en general, parte de una vocación”.