Sandra Guida. Muchos famosos la despidieron en sus redes sociales

escuchar

Sandra Guida, estrella de la comedia musical vernácula que murió el martes por la noche , fue trend topic en las redes sociales, con una alta repercusión entre el mundo teatral y los fans del género. Se consagró por sus trabajos en musicales como Chicago, El beso de la mujer araña, El diluvio que viene, Jazz swing tap, Broadway, Gypsy, Sorpresas, Tango corrupto, Dominó, Tatuaje y muchísimas otras. Además, no sólo trabajó en la Argentina sino también en los Estados Unidos, Francia, Italia, España, México y Chile.

Sus allegados informaron que el responso para despedirla será íntimo, pero que, ante el cariño y el amor expresado seguidores, amigos, colegas y medios en las últimas veinticuatro horas, a mediados de diciembre se hará una proyección especial de su espectáculo Guida concert, para celebrarla y despedirla.

La coreógrafa y directora Mecha Fernández publicó en su cuenta de Instagram una anécdota de cuando asistía al famoso Harold Prince, que llegó a Buenos Aires a dirigir El beso de la mujer araña, donde Guida participó. “Se realizaban las audiciones de El beso de la mujer araña. Harold Prince sentado en platea, yo detrás de él le iba adelantando quienes pasaban. Sandra sube, pequeña, sonriente, y se posiciona en el foro del escenario. Prince me mira no comprendiendo que va a hacer allí atrás. Ella de espaldas, Favero al piano, le da el ok. Comienzan los primeros acordes de ‘Querido’. Sandra comienza a cantar con su voz angelical, gira y camina muy lentamente hacia proscenio. Mientras tanto, Prince que estaba recostado en su butaca, a medida que ella avanza, se incorpora hasta apoyar sus brazos en la butaca de adelante. Parecía una coreografía. Ella enorme y él rendido ante tanto encanto. Sincrónicamente llegan al final. Silencio. Ella con la cabeza baja, agradece, siempre humilde pero segura de su entrega. Él gira, me mira y dice: Ok. Fue un momento mágico. Talentosa, bella, profesional, amorosa Sandra Guida. Única.”

Por su parte, su gran amiga Alejandra Radano compartió un sentido y sintético homenaje en sus redes consignando que Guida era “única, hermana, maestra, amiga”.

Otro de sus compañeros de Chicago, Rodolfo Valss, también la recordó en sus redes recordando que tenían pendiente un encuentro.

El periodista Luis Bremer recordó, a su vez, especialmente su trabajo en el Guida concert, espectáculo que se podrá ver para despedirla, en diciembre. Y el director teatral y cinematográfico Franco Verdoia señaló en su Twitter: “La vi en el musical Chicago y sentí orgullo de que semejante artista sea nuestra. Fuimos privilegiados. Cuando se van personas con esa talla de sensibilidad y talento me siento un toque desamparado. Gracias, Sandra Guida.”

Conmocionado por el fallecimiento de Sandra Guida. Una profesional del detalle y la elegancia en la interpretación de musicales. Recuerdo todavía su increíble "Guida Concert" en el Club del Vino. Descanse en Paz pic.twitter.com/EOOFtKSDXi — Luis Bremer (@luisbremer) November 23, 2022

LA NACION