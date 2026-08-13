Hairspray y Billy Elliot, las más nominadas de los Premios Hugo, lo mejor del teatro musical

La 16ª edición de los Premios Hugo ya está en marcha. El galardón que distingue a lo mejor de la actividad del teatro musical en nuestro país, creado por Ricky Pashkus y Pablo Gorlero, dio a conocer la lista de nominados.

El jurado del galardón evaluó en este caso a los montajes estrenados entre el 1 de agosto de 2025 y julio de 2026. Tomando en cuenta el listado de las 43 categorías, Hairspray , con 16 nominaciones, y Billy Elliot, con 15, arrancan como las obras favoritas. Le siguen Company, con 13; Invasiones I: No bombardeen Buenos Aires, con 11; El mago de Oz, con 10; Anastasia, con 8; Remigio Verdiales, un carpincho, con 7; Charlie y la fábrica de chocolate y The ópera locos, ambas con 6 nominaciones.

En este recorte entre los montajes más ternados conviven tanques de la escena comercial con producciones del Complejo Teatral de Buenos Aires (CTBA) y del Teatro Nacional Cervantes, mientras que la figura de Fernando Dente cobra especial protagonismo: fue quien dirigió tanto Hairspray como Company y, además, figura en la terna de mejor actor protagónico.

Billy Elliot, el musical que acaba de concluir su temporada, arranca como uno de los favoritos a los Premios Hugo MELINA ERCOLI

En la comparación con el anuncio de los candidatos al Premio Pinti que se dio a conocer a principios de julio, hay marcadas diferencias. En aquellos galardones, las obras de teatro musical del circuito comercial que partieron como favoritas fueron Charlie y la fábrica de chocolate, con 11 nominaciones (se terminó llevando 3) y Hairspray, con 9 (ganó 2). Billie Elliot, que arrancó con dos nominaciones, se fue con las manos vacías la noche de entrega en el Teatro Colón. Esta vez parece ir por su revancha. Lo mismo que Anastasia.

El lunes 14 de septiembre se conocerá el veredicto final en el marco de una ceremonia que se realizará en el Teatro Coliseo y que será transmitida en vivo por la Televisión Pública. Allí mismo se entregarán dos placas honoríficas y los Premios Hugo Federales, que abarcan las producciones gestadas en Córdoba, Gran Buenos Aires, La Plata, Mendoza, Mar del Plata, Rosario, Bahía Blanca, Tucumán y San Juan.

Todos los nominados

Mejor musical: Billy Elliot, Company y Hairspray.

Mejor dirección general: Fernando Dente (Company), Fernando Dente (Hairspray) y Rubén Szuchmacher (Billy Elliot).

Fernando Dente actor. Santiago Filipuzzi

Mejor coreografía: Alejandro Ibarra (Anastasia), Analía González (Annie) y Vanesa García Millán (Hairspray).

Mejor dirección musical: Damián Mahler (Company), Gaby Goldman (Billy Elliot) y Javier López Del Carril (Invasiones I).

Mejor actuación protagónica masculina: Agustín “Rada” Aristarán (Charlie y la fábrica de chocolate), Campi (Papá por siempre), Fernando Dente (Company), Iñaki Aldao (Anastasia) y Roberto Peloni (Casi normales inmersivo).

Elena Roger es una de las candidatas a llevarse un Hugo por su protagónico en Invasiones I Carlos Furman - CTBA

Mejor actuación protagónica femenina: Alejandra Perlusky (Billy Elliot), Elena Roger (Invasiones I), Julieta Nair Calvo (Annie) y Melania Lenoir (Casi normales inmersivo)

Mejor actuación de reparto masculina: Iñaki Agustín (Billy Elliot), Joaco Scotta (Hairspray), Pichu Straneo (Anastasia), Sacha Bercovich (Billy Elliot) y Sebastián Almada (Charlie y la fábrica de chocolate).

Mejor producción integral: Club Media y Olga (Hairspray), Club Media, CTBA, Carlos Mentasti y Alephmedia (Invasiones I), Diego Romay y Omar Romay (Billy Elliot) y MP, Ozono y Los Rottemberg (Charlie y la fábrica de chocolate)

Damián Betular, un tanto irreconocible, aparece ternado por su trabajo en Hairspray en el rubro revelación Gentileza

Revelación masculina: Damián Betular (Hairspray), Ian Ferreira (Hairspray), Joaquín Mondino Formichelli, Mateo Tognolotti, Fran Molozaj (Billy Elliot) y Lautaro Muro López, Machi Gulland, Fran Barrera Oro (Billy Elliot)

Revelación femenina: Belén Bilbao (Hairspray), Ema Giménez Zapiola (Casi normales inmersivo), Emma García Torrecilla, Paloma Coso Ferro y Loana Martínez (Annie) y Minerva Casero (Anastasia).

Mejor musical infantil y/o juvenil: El mago de Oz, El salpicón Migue y Lucy, una historia de rock y Un superamigo imaginario.

Albana Fuentes está ternada en revelación por su desempeño en El mago de Oz Gza de Ailén Garelli, TNC

Mejor actuación femenina en musical infantil y/o juvenil: Albana Fuentes (El mago de Oz), Ana Galati (Remigio Verdiales, un carpincho) y Julia Morgado (El salpicón)

Mejor actuación masculina en musical infantil y/o juvenil: Emiliano Larea (El mago de Oz), Emmanuel Abbruzzese Motta (Remigio Verdiales, un carpincho) y Matías Acosta (Cosas chiquienormes).