Premios Pinti: qué espectáculo tiene la mayor cantidad de nominaciones

Este miércoles por la mañana se dieron a conocer los nominados a los Premios Pinti, la nueva distinción a la actividad escénica del teatro comercial que organiza en su primera edición la Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales (Aadet). La ceremonia se realizará el 27 de este mes en el Teatro Colón, con transmisión en vivo por eltrece y la conducción de Agustín Rada Aristarán. En ese marco se conocerán los ganadores de las 19 categorías con las que se distinguirán espectáculos y artistas en múltiples rubros que hayan sido producidos por asociados a Aadet y que hayan realizado funciones entre agosto del año pasado y este mes. En este recorte, conviven montajes nacidos en la escena alternativa, del circuito oficial y los nativos del circuito comercial. Algunos de ellos, estrenados ya hace bastante tiempo como Un poyo rojo, propuesta que debutó en abril de 2008.

En base al listado que se dio a conocer esta mañana en el programa Puro Show, el espectáculo que cuenta con mayor cantidad de nominaciones es Charlie y la fábrica de chocolate, con 11. Le siguen Hairspray, con 9; Berlín Berlín, con 7; y Annie, Cuando Frank conoció a Carlitos y Lo que el río hace, con 5 cada uno.

Charlie y la fábrica de chocolate es el montaje que cuenta con mayor cantidad de nominaciones Gentileza Soy Prensa

Un jurado compuesto por 25 personas fue el que decidió los integrantes de las 19 categorías artísticas y técnicas. Entre los rubros principales como mejor actriz de comedia aparecen ternadas Carla Peterson y Lorena Vega, por Sottovoce; junto a Fernanda Metilli, por Berlín Berlín; Pilar Gamboa, por Parlamento; y Verónica Llinás, por Una navidad de mierda. Y en el que se refiere a mejor actor de comedia los ternados son Adrián Suar, por Sottovoce; Diego Reinhold, por La función que sale mal; Luis Brandoni, por ¿Quién es quién?; y Maxi de la Cruz, por Berlín Berlín. Como mejor musical en una temporada plagada de títulos compiten Annie, Charlie y la fábrica de chocolate, Cuando Frank conoció a Carlitos, Hairspray y The opera locos.

Por fuera de las 19 categorías cuyos nominados fueron propuestos por el jurado, la comisión directiva de Aadet entregará el Premio Trayectoria que lo recibirán Moria Casán y Guillermo Francella, por sus respectivos trabajos actorales; y Carlos Rottemberg, por su labor como productor. Por su parte, los socios de Aadet entregarán los Premios a los Espectáculos del Año, una distinción que reconoce a las obras con mayor convocatoria de espectadores. Lo recibirán El Jefe del jefe, por comedia; Rocky, por drama o comedia dramática; Charlie y la fábrica de chocolate, por musical. En paralelo, los espectadores votarán el Espectáculo Favorito del Público. A contramano de otros galardones, no habrá un Premio Pinti de Oro.

Guillermo Fancella, Moria Casán y Carlos Rottemberg recibirán el premio trayectoria Archivo

Sebastián Blutrach es quien preside Aadet, entidad integrada por más de 185 empresarios y empresarias del teatro y la música del circuito comercial. En diálogo con LA NACION previo al momento del anuncio explicaba el motivo por el cual la entidad decidió tener su propio galardón. “Desde la comisión directiva hace años que veníamos dándole vuelta a la posibilidad de organizar nuestros propios premios, como tienen los circuitos teatrales de Nueva York y Londres, que son realizados por los propios productores y dueños de salas comerciales. El objetivo primordial es promover la actividad y de ser funcionales a que se siga hablando del teatro”. En ese orden, el dueño de la sala El Picadero destaca la importancia que la gala sea transmitida por la televisión abierta como parte de una estrategia de acercar nuevos públicos. “Nuestro propio premio no compite con otros ya existentes”, agregaba.

El año pasado, esta nueva iniciativa fue anunciada por la misma entidad como Premio Alcón. Los hechos indican que aquello es cosa del pasado. “Es que surgieron ciertas dudas porque la mayor carrera de Alfredo Alcón, figura indiscutible del teatro, fue en el circuito estatal y no en el privado. Así fue como surgió el nombre de Enrique Pinti que nos terminó pareciendo la mejor opción. El teatro comercial fue todo para él. Por otro lado, a pesar del cariño de la gente, no tiene el reconocimiento que, por supuesto, tiene Alcón. Por eso, el nombre de nuestro premio es también un homenaje a Pinti”, apunta sobre el escenario del anuncio de octubre a la realidad actual.

El 27 de este mes se entregarán los Premios Pinti en el Teatro Colón aadet.org.ar

La elección del jurado fue otro motivo de debate en Aadet. “Sentimos que 25 miembros pueden alcanzar a ver, repartidos entre todos, a la mayoría de las obras. Buscamos pluralidad, por eso hay cronistas del espectáculo, teatristas, periodistas que no están ligados al teatro pero que sabemos que le gusta y gente de teatro. Buscamos distintas miradas generacionales teniendo en cuenta la perspectiva para un equipo compuesto por gente que viene de las redes sociales, de la prensa escrita y de la radio, como de la literatura. Son ellos los que decidirán las 19 categorías artísticas y técnicas. En ese marco, dejamos una categoría al público, la del espectáculo favorito; mientras que la comisión directiva de Aadet entregará el Premio Trayectoria y los socios de la entidad al espectáculo del año”, señala.

La entrega de la primera edición de estos premios será en el Teatro Colón. Hay que reconocer que es un tanto llamativo que la misma cámara que congrega a los dueños de los grandes teatros del circuito comercial haga la gala en ese ámbito. “Fue otro tema de debate -admite Blutrach-. Fue una idea de Canal 13, el canal que emitirá la ceremonia, porque ya han trabajado ahí. Ante semejante teatro nos resultó un ofrecimiento demasiado bueno para negarnos”.

Todos los nominados del nuevo galardón

Para esa gran gala que intentarán que sea seductora habrá que esperar; por lo pronto, el listado de los nominados es el siguiente:

Mejor Comedia

● Berlín Berlín

● La función que sale mal

● Medida por medida (la culpa es tuya)

● Parlamento

● Una navidad de mierda

Mejor drama o comedia dramática

● El brote

● Habitación Macbeth

● Imprenteros

● Las hijas

● Lo que el río hace

Lo que el río hace, la propuesta de María y Paula Marull que sigue en cartel en el Astros Carlos Furman - CTBA

Mejor Musical

● Annie

● Charlie y la fábrica de chocolate

● Cuando Frank conoció a Carlitos

● Hairspray

● The opera locos

Mejor unipersonal, espectáculo de humor, stand up o formato alternativo

● Chanta

● El equilibrista

● Feliz día Sutottos

● Suavecita

● Un poyo rojo

Feliz día, el espectáculo del dúo los Sutottos que se presenta en el Teatro Picadero Pablo Linietsky

Mejor obra de autoría nacional

● Cuando Frank conoció a Carlitos, de Gustavo Manuel González y Raúl López Rossi

● El brote, de Emiliano Dionisi

● La vida extraordinaria, de Mariano Tenconi Blanco

● Lo que el río hace, de María Marull y Paula Marull

● Pundonor, de Andrea Garrote

Mejor actriz de comedia

● Carla Peterson, por Sottovoce

● Fernanda Metilli, por Berlín Berlín

● Lorena Vega, por Sottovoce

● Pilar Gamboa, por Parlamento

● Verónica Llinás, por Una navidad de mierda

Carla Peterson, nominada como actriz por su trabajo en Sottovoce

Mejor actor de comedia

● Adrián Suar, por Sottovoce

● Diego Reinhold, por La función que sale mal

● Juan Pablo Geretto, por Berlín Berlín

● Luis Brandoni, por ¿Quién es quién?

● Maxi de la Cruz, por Berlín Berlín

Mejor actriz de drama o comedia dramática

● Andrea Garrote, por Pundonor

● Julieta Zylberberg, por Prima facie

● Lorena Vega, por Imprenteros y La vida extraordinaria

● Pilar Gamboa, por Las hijas

● Valeria Lois, por La vida extraordinaria

Lorena Vega aparece nominada como mejor actriz dramática y de comedia Soledad Aznarez

Mejor actor de drama o comedia dramática

● Carlos Portaluppi, por Druk

● Iñaki Aldao, por El curioso incidente del perro a medianoche

● Luis Machín, por La última sesión de Freud

● Pompeyo Audivert, por Habitación Macbeth

● Roberto Peloni, por El brote

Mejor actriz en musical

● Alejandra Perlusky, por Billy Elliot

● Alejandra Radano, por Company

● Belén Bilbao, por Hairspray

● Julieta Nair Calvo, por Annie

● Lizy Tagliani, por Annie

Lizy Tagliani es una de las ternadas por su trabajo en Annie Gentileza

Mejor actor en musical

● Agustín “Rada” Aristarán, por Charlie y la fábrica de chocolate

● Fer Dente, por Company

● Lucas Gerson, por Cuando Frank conoció a Carlitos

● Oscar Lajad, por Cuando Frank conoció a Carlitos

● Sebastián Almada, por Charlie y la fábrica de chocolate

Mejor actriz de reparto

● Dolores Ocampo, por Charlie y la fábrica de chocolate

● Lucía Adúriz Bravo, por Berlín Berlín

● Mónica Raiola, por Lo que el río hace

● Paula Kohan, por Cuestión de género

● Vane Butera, por Company

Mariano Saborido es uno de los nominados por su labor en Lo que el río hace Constanza Niscovolos/ AFV

Mejor actor de reparto

● David Masajnik, por Rocky

● Ian Ferreira, por Hairspray

● Juan Isola, por El Jefe del jefe

● Marcelo Savignone, por Berlín Berlín

● Mariano Saborido, por Lo que el río hace

Mejor dirección

● Ariel Del Mastro y Marcelo Caballero, por Charlie y la fábrica de chocolate

● Emiliano Dionisi, por El brote

● Fer Dente, por Hairspray

● María Marull y Paula Marull, por Lo que el río hace

● Natalia Del Castillo, por Cuando Frank conoció a Carlitos

El brote, obra nacida en el circuito alternativo, es una de las propuestas que cuenta con varias nominacines Santiago Cichero/AFV

Mejor Coreografía

● Analía González, por Annie

● Analía González, por Charlie y la fábrica de chocolate

● Gustavo Wons, por Billy Elliot

● Luciano Rosso, Nicolás Poggi y Alfonso Barón, por Un poyo rojo

● Vanesa García Millán, por Hairspray

Mejor diseño de escenografía y/o audiovisual

● Gonzalo Córdoba Estévez, por Berlín Berlín

● José Ponce Aragón, por Charlie y la fábrica de chocolate

● Julieta Kompel y Gonzalo Córdoba Estévez, por Desde el jardín

● Tadeo Jones, por El curioso incidente del perro a medianoche

● Tato Fernández, por Rocky

Desde el jardín, la obra con Francella, es unos de los montajes seleccionados como mejor escenografía y visuales Gentileza Gabriel Macarol

Mejor diseño de vestuario, caracterización y/o maquillaje

● Gustavo Alderete, por el vestuario de La polilla y Hairspray

● Matías Nazareno, por la caracterización y maquillaje de Hairspray

● Matías Nazareno y Feliciano San Román, por caracterización y maquillaje de Charlie y la fábrica de chocolate

● Rodrigo González Garillo, por el vestuario de Parlamento

● Romina Lanzillotta y Catalina Rodríguez Loredo, por el vestuario de Charlie y la fábrica de chocolate

Mejor diseño de iluminación, sonido y/o música original

● Anteo Del Mastro y Sebastián Viola, por la iluminación de Charlie y la fábrica de chocolate

● David Seldes, por la iluminación de Hairspray

● Gastón Briski, por el sonido de Billy Elliot

● Gonzalo González, por la iluminación de El curioso incidente del perro a medianoche

● Mariano Demaría y Santiago Cámara, por la iluminación de Rocky

Mejor producción

● Club Media y Olga, por Hairspray

● Guillermo Francella, Adrián Suar y Pablo Kompel, por Desde el jardín

● MP Producciones, Ozono Producciones, Carlos Rottemberg y Tomás Rottemberg, por Charlie y la fábrica de chocolate

● Preludio y RGB Entertainment, por Annie

● Preludio y RGB Entertainment, por Rocky