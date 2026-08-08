Haroldo en la luz: una conmovedora crónica sobre los últimos de un escritor que marcó a una generación

Haroldo en la luz. Dramaturgia y dirección: Paula Mujica Lainez. Intérpretes: Osmar Núñez, Lorena Szekely. Vestuario y escenografía: Alejandro Mateo. Arte audiovisual: Florencia Mujica. Video: Andrés Cuervo. Sala: El portón de Sánchez, Sánchez de Bustamante 1034. Funciones: domingos a las 17.30. Duración: 80 minutos. Nuestra opinión: muy buena

“Yo soy escritor nada más que cuando escribo, el resto del tiempo me pierdo entre la gente”, dice quien recrea al escritor y en alguna oportunidad dramaturgo (El examinado) Haroldo Conti, una de las voces más destacadas de la narrativa argentina de los años 60 y 70, quien junto a autores como Rodolfo Walsh, Héctor Tizón y Antonio Di Benedetto, entre otros, marcó con fuerza a una importante generación de lectores.

La creación de Paula Mujica Lainez asoma esta temporada en la cartelera teatral porteña como un muy emotivo homenaje a ese creador que fue secuestrado por el gobierno militar en mayo de 1976, en Buenos Aires.

“Este es mi lugar de combate y de aquí no me moveré”, “son momentos de lucha y de prueba”, afirmaba este hombre, militante del PRT en su momento, que en los últimos meses de su vida, mientras escribía su última novela, Mascaró, el cazador americano (premio Casa de las Américas de Cuba, en 1975) fue acosado y perseguido por las fuerza militares y se vio obligado a cambiar de domicilio en varias oportunidades: Berisso, Chacabuco (su ciudad natal), el delta del Tigre (allí tenía una propiedad hoy transformada en museo y donde disfrutaba notablemente del paisaje y sus habitantes) y Buenos Aires.

Haroldo en la luz Gentileza

Haroldo en la luz da cuenta de los últimos días de la vida del autor. Mientras convive con su segunda esposa, Marta Scavac, una mujer entrañable que sabía también que su vida estaba en peligro, pero nunca dudó en dejar a quien fuera su profesor de latín y de quien se enamoró perdidamente. Juntos construyeron una nueva familia y tuvieron un hijo, Ernesto.

La dramaturgia de Mujica Lainez, en colaboración con Paula Rossi, no busca recrear una historia lineal. Reconstruye, muy ordenadamente, algunos momentos de la vida de ambos personajes. Expone a ese matrimonio como una pareja que demuestra una profunda felicidad. El amor entre ambos es intenso y más aún, en ella, quien tiene la posibilidad de acompañar a Haroldo en la escritura de esa novela tan emblemática.

En ese tiempo, además, Haroldo Conti se destacaba como columnista de la revista Crisis y Sergio Renán estaba a punto de comenzar el rodaje de Crecer de golpe. El guion fue elaborado por Renán y Aída Bortnik y el proyecto estuvo basado en la novela Alrededor de la jaula.

A lo largo de la acción asoman pequeñas señales que dan cuenta de la persecución militar: un llamado telefónico anónimo, ciertas noticias de la radio que generan mucha preocupación. Pero nunca se verá a esos seres con miedo o inseguros. Y eso hace que el espectador no distraiga su atención para reparar en la tensión que existía afuera de los hogares donde ellos vivían. Adentro reinaba siempre la protección entre uno y otro y la pasión por la literatura.

Sobre el final, el clima de la representación variará notablemente. Será Marta quien narre la última noche. Un grupo comando invade la casa que compartían en la calle Fitz Roy. Raptan a Haroldo y ella y dos de sus hijos se salvan casi milagrosamente. La narración, en la voz y el cuerpo de la actriz Lorena Szekely provoca una profunda conmoción. Los detalles de lo sucedido resultan extremadamente inquietantes. Y la intérprete, que hasta entonces desplegaba una actuación cargada de matices, pero siguiendo una línea de aparente sosiego, en el tramo final estalla, demostrando un dolor que se mezcla con bronca y una gran frustración.

Como recurso final Paula Mujica Lainez decide proyectar, sobre una pantalla en la que durante la función se ve el oleaje del río un testimonio, seguramente familiar. Se lo ve a Haroldo Conti pasear relajadamente por el Tigre, ingresando a su casa y dispuesto a disfrutar de un cigarrillo.

Esa misma actitud es la que mantiene durante toda la pieza Osmar Núñez, un muy sólido intérprete que, al cabo de la función, sostiene con una notable entereza a ese gran intelectual que supo mantener su dignidad con gran aplomo, seguro quizá de que su obra le aportaría la trascendencia que merecía.