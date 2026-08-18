Hotel Monday: una potente maquinaria escénica que enaltece al circo contemporáneo

Hotel Monday. Intérpretes: Juan Carlos Fernández, Sofía Galliano, Gabi Parigi, Tomás Soko, Florencia Valeri y Tato Villanueva. Vestuario: Celina Santana. Escenografía: Lina Boselli. Diseño de luces: Laura Saban. Realización audiovisual: Soyvidet. Producción general: Pierpaolo Olcese. Coproducción: Proyecto Migra y El Galpón De Guevara. Dirección: Florent Bergal. Sala: El Galpón de Guevara. Funciones: sábados y domingos a las 16 (hasta el 30 de este mes); y domingos a las 21, desde el 6 del mes próximo. Nuestra opinión: muy buena.

Hasta hace ya varios años, el gobierno porteño impulsó las múltiples versiones del circo contemporáneo con un festival internacional que tenía lugar en Parque Patricios. Aquello es cosa del pasado, pero las diversas formas del circo más experimental de la escena local desde los 80 siempre se las ingenian para profundizar sus búsquedas.

En este contexto, Proyecto Migra, una plataforma fundada en 2015 especializada en circo contemporáneo, y la sala El Galpón de Guevara, que está por festejar sus 15 años de vida, volvieron a asociarse para montar una obra dirigida por el francés Florent Bergal (bailarín, acróbata y malabarista que había presentado en el Festival Polo Circo sus obras) con notables y experimentados artistas de las artes circenses de la actualidad.

La acción transcurre en el salón de un gran hotel que habitan excéntricos personajes tan endebles como adorables Gentileza Hernán Paulos

Hace 8 años, Bergal junto a los performers Juan Carlos Fernández, Sofia Galliano, Gabi Parigi, Tomás Soko, Florencia Valeri y Tato Villanueva estrenaron Un domingo, una cautivante propuesta que se viene presentando en distintas salas locales e internacionales. Pasaron los años y el mismo grupo creativo se volvió a juntar desafiando las distancias para hacer Hotel Monday. Esta obra se presenta de este modo: “Todos los años en el mismo día unos personajes deslumbrantes se juntan en El Gran Hotel para homenajear a Don Gregorio, fallecido en circunstancias confusas”. El hotel en cuestión parece ser un noble y viejo hospedaje detenido, tal vez, en los años 50 aunque no haya datos precisos. Desde ese momento, todo será una sucesión de pinceladas, de trazos gruesos y fragmentarios de todos los seres que llegan al lugar y se topan con el conserje del gran hall del hotel con sus muebles de madera, sus pinturas y su especial mobiliario que habla de su pasado glamoroso.

La primera escena es contundente: una asistente intenta ponerle a un anciano en silla de ruedas sus pantalones largos y sus pantuflas. El ya complejo accionar deriva en una sucesión de movimientos imposibles y de lógicas internas de una pura comicidad en la que el clown, la acrobacia y el movimiento coreográfico se articulan de una manera exquisita.

En Hotel Monday la gimnasia acrobática y la danza se articulan al servicio de lo clownesco Gentileza Hernán Paulos

A partir de ese momento, el noble salón será habitado alternativamente por personajes sumamente disímiles que llegan al glamoroso hotel para homenajear a un tal Don Gregorio, fallecido allí en una situación un tanto misteriosa. Ni la dueña del lugar ni el conserje ni esos personajes tan variados viven un presente perfecto. En medio de un paisaje idílico, todo termina desbarrancándose. En ese tránsito salen a relucir conflictos sociales, deseos truncos, amores extraviados o el imaginario de una casa propia que no se concreta en medio de una atmósfera que tiene algo de una ópera deshilachada, magnética, poética.

El director francés Florent Bergal, inteligentemente, sostiene este andamiaje en las capacidades de cada uno de los performers en una delicada y precisa maquinaria de circo contemporáneo en la que los elementos del clown, la acrobacia, la gimnasia artística en piso y en altura, lo actoral y la danza contemporánea se convierten en los elementos constitutivos de esta pieza. Como lo demostraron ya en Un domingo, Juan Carlos Fernández, Sofía Galliano, Gabi Parigi, Tomás Soko, Florencia Valeri y Tato Villanueva son aliados clave de esta propuesta que enaltece la cartelera del vital circuito del teatro alternativo porteño.

Aunque, tal vez, en algunos pasajes sea más evidente la demostración de un recurso expresivo que el desarrollo dramatúrgico, el montaje viene siempre acompañado por un nivel de producción, un cuidado en la imagen y un trabajo detrás de escena indispensable para que esta maquinaria cargada de ingeniosos gags funcione así como un diseño de vestuario, escenográfico y de luces sumamente cuidado, preciso y envolvente.

En Hotel Monday vuelve a unir sus fuerzas un director francés, Florent Bergal, con seis creadores locales de enorme talento Gentileza Hernán Paulos

Hay otra buena en todo esto: esta semana el mismo equipo creativo en el mismo escenario de El Galpón de Guevara estará haciendo funciones de Un domingo, que transcurre en una mansión habitada por una excéntrica familia, y de Hotel Monday, al que llegan no menos excéntricos personajes. En muchos sentidos, el díptico es una verdadera panzada de circo contemporáneo a cargo de cinco intérpretes de extensa trayectoria que van por todo.