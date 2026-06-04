Juicio a Hamlet: una inédita experiencia teatral con funciones agotadas

A lo largo de los tiempos, el teatro, el cine y la televisión vienen contando historias basadas en casos judiciales. Así fue como jueces, fiscales, investigadores y peritos pasaron a ser personajes habituales de estas tramas. Hubo una vez en el que una obra de teatro hizo el camino inverso: le aportó datos a Tribunales. En 2009, Lola Arias estrenó Mi vida después, en la que 6 actores nacidos durante la dictadura contaban sus vidas. Entre el grupo estaba Vanina Falco. Ella narraba historia de sus padres biológicos y su hermano menor, Juan Cabandié. Con el tiempo, y ante ciertas sospechas, Juan descubrió la otra cara de su padre policía de inteligencia. Inició un juicio por apropiación ilegítima contra ellos. Vanina intentó declarar contra sus padres biológicos, pero la Justicia se lo impidió. Ante las repercusiones del biodrama en el segundo intento su equipo incorporó las repercusiones de la obra de teatro y así fue como la Cámara Federal le permitió atestiguar. El 20 de abril de 2010, Vanina Falco pudo hablar ante la Justicia contra su padre biológico. Aquello sentó un precedente histórico: una obra de teatro se convirtió en un elemento de prueba jurídico.

Ahora se produce otra vuelta de tuerca: el que llegará al banquillo de los acusados es Hamlet, el personaje de William Shakespeare. El trabajo en cuestión se llama Hamlet, continúe, una performance creada por el director catalán Roger Bernat y el dramaturgo suizo Yan Duyvendak que, luego de presentarse en diversas ciudades del mundo con ya 200 presentaciones, el viernes y el sábado recalará en el Teatro Regio, sala del Complejo Teatral de Buenos Aires, como parte de la programación de Paraíso Club, la maravillosa iniciativa autogestiva, nómade y asociativa en la que el mismo socio se convierte en pieza clave para producir, financiar y exhibir propuestas escénicas renovadoras.

El equipo jurídico que copará el escenario del Teatro Regio Bruno Martínez - Gentileza

Hamlet, continúe toma como punto de partida una escena del tercer acto de Hamlet en la que el príncipe mata a Polonio, su tío, en la habitación de Gertrudis, la Reina. A partir de ese hecho, hace eje en el caso de un joven acusado de asesinar a su tío luego de que este matara a su padre. El drama clásico se convierte en un expediente vivo, performático en el cual el interrogante sobre la culpabilidad o inocencia del protagonista será resuelto en tiempo real.

En la propuesta intervienen jueces, abogados defensores, fiscales y peritos forenses que son todos profesionales reales del aparato judicial. Algunos de ellos son socios de Paraíso Club. Otros tuvieron que pedir permiso a la Corte Suprema para participar de esta inquietante propuesta. En el juicio del viernes, la abogada defensora del Príncipe Hamlet será Graciana Peñafort. El sábado, será el abogado constitucionalista Ricardo Gil Lavedra, quien ocupó diferentes cargos en el Poder Judicial. Exprésamente, no pueden volver a presentar los mismos defensores para evitar cualquier vicio de la repetición. El resto del equipo está conformado por los fiscales María Piqué y Manuel Garrido; las juezas Karina Andrade y Natalia Ohman; el perito psiquiatra Leonardo Ghioldi; el perito forense Santiago Maffia y, como secretaria judicial, Paula Garrido.

Los únicos roles interpretados por actores serán Hamlet, el acusado, a cargo de Julián Larquier; y dos testigos fundamentales: Bárbara Maasó, como Ofelia, hija de Polonio, que es quien despierta el deseo del joven príncipe; y Alejandra Flechner, que hará de Gertrudis, la madre de Hamlet. Como una de las tantas capas de esta propuesta, entre tantos trabajos teatrales y cinematográficos Flechner fue parte del elenco de la película Argentina, 1985, aquel exitoso film del cual también formó parte Bárbara Massó basado en el Juicio a la Junta Militar. Aquel histórico suceso en el cual Ricardo Gil Lavedra fue uno de los 6 integrantes de la Cámara Federal que condenó a los integrantes del gobierno militar.

Como parte del procedimiento escénico a estrenarse, aquel asesinato ocurrido a fin de la era isabelina Hamlet será juzgado por los mismos espectadores. Durante la acción performática la jueza sorteará a quienes integrarán el jurado popular y así será como algunas personas del público convertidas en jueces deberán deliberar en una sala aparte y, luego, emitir un veredicto a las dos horas y media del inicio del juicio.

“Somos todos espectadores y partes de cómo juzgamos. Esta puesta en escena echa luz sobre cuestiones de verdad, de construcción democrática”, apunta la dramaturga, directora de teatro y gestora Cynthia Edul, quien ocupa un rol vital en Paraíso Club. Cada función es irrepetible. Cada desenlace, distinto. De hecho, cada vez que se ha presentado Hamlet, continúe se debe respetar la legislación vigente en cada país.

Reunión del martes pasado en la que se juntaron el director catalán junto fiscales, jueces, actores y el equipo de Paraíso Club Bruno Martínez - Gentileza

Para Roger Bernat, “el teatro es probablemente el único arte que reflexiona sobre lo que significa ser parte de un colectivo. En Hamlet, continúe abordamos el dispositivo judicial, la mecánica con la que cualquier sociedad se dota para juzgar a uno de sus miembros”. El objetivo del montaje es llevar el “espectáculo de la ley al escenario y crear un drama judicial que explora la eterna y esquiva pregunta sobre la naturaleza de la verdad”.

Para el armado de este complejo engranaje esta semana hubo una reunión de todo el equipo (el director, los tres actores, los integrantes del Poder Judicial y los miembros de Paraíso Club) para definir el accionar de las dos funciones previstas (que ya están agotadas). En paralelo, Larquier, uno de los actores del espectáculo Los talentos, fue al despacho de Peñafort y al de Gil Lavedra como Hamlet para contarles lo sucedido y que puedan elaborar, por separado, una estrategia para no ser condenado.

El viernes y el sábado a la noche se conocerán los veredictos sobre el crimen del Príncipe de Dinamarca juzgado en Argentina. Y puede ser que sea culpable una noche como inocente en la otra.