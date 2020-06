Kris Niklison cruza cine y teatro en un proyecto novedoso

Kris Niklison Fuente: Archivo - Crédito: Diego Spivacow/AFV

"Un proyecto de teatro virtual con sabor a cine de género". De ese modo define Kris Niklison a Cajas chinas , que se estrena hoy. La nueva propuesta de esta artista argentina que vivió unos cuantos años en Amsterdam, fue parte del famoso Cirque du Soleil y hoy está cumpliendo la cuarentena en la Casa das Artes, un estudio que armó ella misma en medio de un paisaje precioso a veinte kilómetros de San Pablo, está rodeado de enigmas, misterio y algunas constataciones: "Un botín que se esfuma sin dejar rastros y una búsqueda de ese dinero desaparecido en la cual se empiezan a caer todas las máscaras", según sus propias palabras.

"Este trabajo es una respuesta personal, como artista y escorpiana que siempre disfruta salirse del molde, a esta crisis que estamos viviendo. Los tiempos de crisis me incentivan porque yo estoy compuesta de crisis, esa es mi materia -explica Niklison, vía telefónica, desde Brasil-. Claro que también deseo volver cuanto antes a un estreno tradicional, con público presente y gente para abrazar, pero me tomé esta situación como una señal para producir".

Acompañan a la directora en esta singular propuesta Roly Serrano, Romina Gaetani, Daniel Aráoz, Ivo Müller y Sang Min Lee, protagonistas de una ficción que para Niklison refleja fielmente el desconcierto por los difíciles tiempos que corren. " Cajas chinas es un híbrido -analiza ella-. Tiene mucho humor y momentos más serios. El argumento es el de un típico policial, pero está contado en una clave irónica y crítica porque estamos viviendo un momento del mundo muy disparatado. Pero ese disparate está al servicio de una reflexión. La idea es que pensemos en cómo llegamos a este momento tan raro".

"Cajas chinas abre una puerta nueva para mí", asegura Kris Niklison

En los años 80, Niklison fue una pionera en la incorporación de video y técnicas aéreas en los teatros europeos. "Y fue la naturaleza fuertemente visual de esos espectáculos la que me llevó a hacer cine en la Argentina -recuerda ahora-. Ese background ecléctico me ayudó también para crear este híbrido que bauticé 'cineteatro' , una serie de improvisaciones que mezclan arte escénico y audiovisual, drama y comedia para poner a esta realidad bajo el prisma de la metáfora".

El plan original de la artista era viajar a la Argentina el 17 de marzo, justo el día en el que la cuarentena obligó a cerrar los aeropuertos del país, para trabajar como jurado de la competencia latinoamericana del Bafici y presentar un cortometraje en la sección Vanguardia y género del mismo festival. Una vez alterado, se puso a pensar de inmediato en cómo reaccionar. Y ahí apareció la idea de Cajas chinas . "El año pasado mi astróloga me vaticinó un 2020 maravilloso, y yo le conté que me estaba costando vivir dividida: por un lado, está este lugar maravilloso que tengo en Brasil -en medio de una naturaleza desbordante, con una huerta orgánica y una fauna increíble- y por el otro, mi historia en Buenos Aires, donde tengo muchos amigos y un departamento que adoro ( el lugar donde filmó su muy buena película Vergel, de hecho ). Ella me dijo que iba a pasar algo que haría que ese problema desaparezca. Y pasó nomás. Esta experiencia con Cajas chinas abre una puerta nueva para mí. En lugar de quejarme o deprimirme, elegí abrazar el momento".

Kris Niklison, en el balcón donde filmó Vergel

En su refugio brasileño -situado en el municipio conocido desde 2011 como Embu Das Artes por la gran cantidad de artistas que viven allí-, Niklison observa a distancia el drama de un país que está por alcanzar las 38 mil muertes por coronavirus. "Sabíamos que la cosa se iba a poner fea con un irresponsable como Bolsonaro -reflexiona-. De cualquier manera, trato de estar concentrada en mi trabajo y aunque me mantengo informada, evito envenenarme a diario con las noticias. Acá la sensación general es la de un barco a la deriva. Creo que Bolsonaro no sabe lo que está haciendo. Mucha gente lo considera un lunático ".

