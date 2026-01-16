Ellas son tango, un dinámico y apasionado homenaje a cuatro mujeres con historia

Idea y dirección general: Andrea Ghidone. Dramaturgia: Sebastián Irigo, Luis Longhi y Leandro Arecco. Elenco: Andrea Ghidone, Marisol Otero, Anita Martínez, Julia Calvo y Chino Laborde. Dirección musical: Humberto Ridolfi. Orquesta: Quinteto del Ángel. Escenografía y diseño de video: Arq. Mauro Marco Puppo. Iluminación: Ariel Conde. Vestuario: Leandro Sánchez. Sala: Teatro Astral (Av. Corrientes 1639). Funciones: jueves a las 20, viernes y sábados a las 21 y domingos a las 20. Duración: 100 minutos. Nuestra opinión: buena.

La idea es buena y resulta tanto un resumen didáctico como un homenaje a las trayectorias de cuatro mujeres que fueron y son símbolos del tango: Tita Merello, Libertad Lamarque, Nelly Omar y María Nieves. A través de diálogos (a veces graciosos, otras emotivos) y fundamentalmente de canciones y bailes, Ellas son tango se erige en un agradable recorrido por los highlights de sus vidas y carreras; y, como un plus, en un paseo revisionista (muy completo) de la historia del género musical ciudadano, con composiciones que van de Ángel Villoldo y Juan de Dios Filiberto a Astor Piazzolla, pasando por Cátulo Castillo, Sebastián Piana, Mariano Mores, Enrique Santos Discépolo, Carlos Gardel y Alfredo Le Pera, entre otros célebres autores.

Ellas son tango Astartia, Diego/AFS

Las cuatro intérpretes están muy bien elegidas y son, sin dudas, el gran puntal del espectáculo. En términos generales, y salvo por algún que otro modismo y frase célebre, no optaron por la imitación ni por la caracterización excesiva. Digamos que lo que aquí prima, a nivel interpretativo, es la recreación a partir de algunos datos y señas insoslayables.

Marisol Otero (reciente protagonista del musical de Broadway Mamma Mia!) personifica a Libertad Lamarque y es quien más se destaca a nivel vocal. Julia Calvo vuelve a ponerse en la piel de Nelly Omar (luego de haberla encarnado en 2012 en el musical local Manzi, la vida en orsai,) y revalida sus grandes dotes de actriz a base de entrega, intensidad y sentimiento. Anita Martínez es Tita Merello y la encargada de ponerle humor (con sus reconocidos recursos histriónicos) a los distintos segmentos del show. Por último, Andrea Ghidone -que hace tiempo abandonó la televisión y las peleas mediáticas para concentrarse en lo mejor que sabe hacer -bailar- encarna a María Nieves y como tal, en cada una de las coreografías que protagoniza, logra cortar el aliento. Junto a ellas se destaca Walter “Chino” Laborde (más como cantante que como actor), quien al final arranca los aplausos más fervorosos con su rendición de “Balada para un loco”.

El problema de Ellas son tango es el hilo conductor, al que le falta continuidad dramática y mejor nexo entre cuadro y cuadro. El gastado recurso de la voz en off explicativa, del comienzo, tampoco ayuda. De todos modos, como los segmentos musicales son muy buenos y están resueltos con mucha pasión, compensan en parte la deficiencia argumental.

Interpretaciones

Entre los mejores momentos de la noche hay que destacar las interpretaciones de los tangos “Uno” y “Besos brujos” (a cargo de Marisol Otero), de “Los mareados” y “Parece mentira” (por Julia Calvo) y de “La milonga y yo” y “Se dice de mí” (por Anita Martinez); y los cuadros coreográficos de “Tanguera” y “La cumparsita”, encabezados por Andrea Ghidone al frente un impecable cuerpo de baile, que se luce con el tango pegado al piso y con firuletes, como con el tango aéreo de intrincadas piruetas en altura. Todos cuadros acompañados por el sólido quinteto Orquesta del Ángel (que también tiene sus momentos de lucimiento solistas durante varios tramos del show), que dirige el contrabajista Ángel Ridolfi, exintegrante de los ensambles de Astor Piazzolla, Néstor Marconi y José “Pepe” Basso. Con sus más y sus menos, Ellas son tango está compuesto por 20 cuadros (entre los cantados, los bailados y los mixtos) y el cierre es a toda orquesta y con el elenco completo en escena al son de dos tangos imbatibles: “El día que me quieras” y “La cumparsita”.

Otro elemento a destacar en Ellas son tango es el alto nivel de producción, que se percibe a través de cada uno de los rubros técnicos y artísticos de la propuesta (empezando por el sonido, las luces y la escenografía), que en los casos del vestuario y los videos es excelente. En ese sentido, el espectáculo engalana la Avenida Corrientes y es recomendable tanto para el público local como para el foráneo que visita la ciudad durante el verano. Se trata de un buen ejemplo de music hall made in Argentina, que honra orgullosamente al tango y a cuatro de sus exponentes más icónicas, en tiempos de musicales con heroínas importadas.