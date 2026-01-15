Las primeras fotos de Laurita Fernández con su nuevo novio

El 2025 fue un año de grandes cambios para Laurita Fernández. La actriz no solo puso fin a su relación con Claudio ‘Peluca’ Brusca, sino que tiempo después se permitió apostar nuevamente al amor. Tras cinco meses de soltería, la bailarina confirmó su romance con el polista Matías Busquet, con quien se muestra inseparable en Mar del Plata, ciudad donde lidera el éxito teatral La cena de los tontos.

Laurita Fernández y Peluca se separaron en 2025 tras dos años y medio de relación

En ese sentido, las imágenes que dan cuenta de lo muy enamorados que están no tardaron en llegar. Fue la periodista Cande Mazzone quien, a través de sus redes sociales, se encargó de documentar el primer registro público de la pareja en plena salida nocturna, la cual ocurrió en la fiesta Polenta, uno de los epicentros de la noche marplatense. Allí, entre el ritmo de la música y las luces tenues, Laurita y Matías se olvidaron del resto, ya que, según testigos, estuvieron “toda la noche a los besos”.

La periodista Cande Mazzone quien, a través de sus redes sociales, se encargó de documentar el primer registro público de la pareja en plena salida nocturna (Foto: Instagram/@candemazzone)

Laurita Fernández y Matías Busquet se conocieron por intermedio de Benjamín Vicuña (Foto: Instagram/@candemazzone)

Las capturas mostraron a la pareja abrazada y con gestos de profunda complicidad. Ella, con camisa blanca y el cabello suelto, y él, de camisa beige, se vieron distendidos, dejándose llevar por el ritmo de la música. La secuencia de la noche terminó con una imagen de los dos de espaldas, en la que el polista se acercó a su enamorada para invitarla a bailar.

Las imágenes de Laurita Fernández y Matías Busquet en plena noche marplatense (Foto: Instagram/@candemazzone)

Cabe recordar que el blanqueo de la relación ocurrió hace apenas unos días en la mesa de Almorzando con Juana (eltrece). Allí, Laurita dio detalles del inicio del romance y señaló a Benjamín Vicuña como el responsable del encuentro. “Él vino a verme a una función, fue culpa de Benjamín”, explicó. El actor y el polista habían compartido un partido de polo y Vicuña lo invitó al teatro a ver El método Grönholm, la obra que la actriz protagonizaba en ese momento.

Laurita Fernández confirmó su nuevo romance en Almorzando con Juana (Foto: Instagram/@candemazzone)

Aunque admitió que al principio ignoró un mensaje del deportista, un reencuentro en una carrera solidaria terminó por unir los caminos. Para Laurita, este vínculo rompe con su historial de parejas vinculadas al espectáculo: “Fue la primera vez que salí a conocer a alguien de quien no tenía referencias. Me pareció interesante que no fuera del medio, que no hiciera lo mismo que yo”.

Laurita Fernández confirmó su vínculo en el ciclo de Juana Viale (Foto: Instagram/@lamesazarg)

Las fotografías románticas de la costa bonaerense llegaron tan solo días después de que se conociera el consejo que le dio María Vázquez, considerada “la primera dama del polo argentino”, a quien Fernández identificó como una pieza clave para que ella empiece esta relación: “Cuando Matías me escribe dije: ‘¿A quién le puedo preguntar y pedir referencias?’. Y fue a ella. Me dijo todo. Hice el preocupacional, todo el cuestionario que uno hace cuando conoce a alguien de cero”, bromeó en una entrevista para La mañana con Moria (eltrece). Tras asegurar que el polista pasó el psicotécnico, la bailarina indicó cuál fue el consejo que le dio la mujer de Cambiasso: “’Andá para adelante’, me dijo”.

María Vázquez fue quien aconsejó a Laurita Fernández sobre su nuevo novio Collage

“Es muy buena persona”, comentó sobre Busquet. “¿Ya te fue a ver al teatro?”, quiso saber María Fernanda Callejón. “Nos conocimos porque vino a ver la obra en el Teatro Nacional en Buenos Aires, vino a la última función”, cerró.