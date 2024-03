Escuchar

La dramaturga, cantante, actriz, poeta, curadora, directora teatral y cinematográfica Lola Arias ganó este miércoles el Premio Internacional Ibsen 2024. El comité del galardón teatral escribió en su declaración que su teatro “se compromete con la sociedad contemporánea, sin ninguna arrogancia. Lola Arias trabaja en los espacios entre (entre cine y teatro, música y performance, poesía y prosa, teatro y vida, nacimiento y muerte) forjando un cuerpo de trabajo notable que reconoce la complejidad de las historias que heredamos y las narrativas que elegimos forjar a partir de esas historias”, afirmó el jurado de este galardón instituido por el gobierno noruego, que tiene un premio en metálico de 234.000 dólares.

Para comprender su relevancia vale reparar en los otros grandes creadores de la escena que lo obtuvieron en años anteriores: Peter Brook, una figura capital de la renovación teatral del siglo XX; el suizo Christoph Marthaler, quien en 1999 presentó en Buenos Aires Murx. Una velada patriótica, uno de los montajes más recordados en la historia del FIBA: la francesa Ariane Mnouchkine, la fundadora del grupo Théâtre du Soleil, quien presentó en nuestra ciudad Les Ephémeres, montaje que duraba 8 horas, y el noruego Jon Fosse, Nobel de Literatura 2023, cuyas obras han sido representadas varias veces en el circuito teatral porteño.

“Este premio me da esperanza y confianza para continuar mi trabajo. Ofrece posibilidades y reconoce la relevancia de los proyectos que he estado haciendo durante más de 20 años”, apunta Arias, que está radicada en Berlín. En su cuenta de Instagram contó otros detalles: “Este año recibí una noticia hermosa e inesperada: el gobierno noruego me otorgó el Premio Ibsen, un premio internacional a mi carrera como artista. El día que me avisaron, vino a verme la presidenta del jurado, Ingrid Lorentzen, con un regalo: la primera edición de Casa de muñecas, de Ibsen, en noruego. Y me contó que durante dos años, un jurado de académicos y expertos evalúa artistas de teatro del mundo entero y que este año, habían decidido dármelo a mí. Yo ni siquiera sabía que el premio existía, porque era algo que estaba fuera de mi alcance. Por muchas semanas me pareció irreal… Y aún es como un sueño”, escribió.

Días atrás había tenido otra sorpresa, otro sueño hecho realidad: su película Reas ganó el Alexander Globe Award y el Mermaid Award en el festival de cine de Tesalónica. “Esta película dio trabajo a 70 personas y se hizo gracias a fondos del Incaa y fondos extranjeros. ¡Viva el cine argentino! ¡Vivan las reas! Admiración y orgullo por todos los artistas argentinos que hacen películas que representan a nuestro país en el mundo”, apuntó la creadora sobre este proyecto cinematográfico que, como contó a LA NACION hace dos años, es una película con mujeres y personas trans de la prisión de Ezeiza que filmó en 2021 en el marco de un taller de actuación que dictó allí.

Como es costumbre en sus últimas propuestas, el filo entre lo documental y la ficción es parte constitutiva de este trabajo. “Diría que es como un documental musical. Fui la cárcel con la coreógrafa Leticia Manzur e hicimos un trabajo coreográfico con las chicas y fue muy hermoso imaginar una película en la cual lo coreográfico y lo musical tuvieran un lugar importante. Fue una forma de teletransportarnos a una zona más imaginaria, de goce del cuerpo, de baile”, apuntó.

Como sucedió con Campo minado, aquel impactante montaje en el que convivieron en escena excombatientes de la Guerra de Malvinas de ambos bandos que tuvo su versión en cine, Reas también navega en dos aguas. De hecho, la talentosa Lola Arias volverá a mediados de mayo al Complejo Teatral de Buenos Aires, en donde hizo dos temporadas de Campo minado. En esta oportunidad no será en el Teatro San Martín sino al Alvear en donde presentará Los días afuera, montaje que en estos momentos está ensayando en la ciudad.

“¿Cómo es volver a casa después de la cárcel? ¿En qué se transformaron el barrio, la familia, el propio cuerpo? ¿Cómo empezar a escribir el futuro cuando te persigue el pasado? Un grupo de mujeres cis y de personas trans que estuvieron detenidas en distintas cárceles argentinas reconstruyen escenas de su pasado e imaginan su vida futura bajo la forma de un musical en el que cantan, bailan y actúan”, presenta Lola Arias a este proyecto que comenzó con la película Reas, que se estrenó en la Berlinale de este año.

Galtieri y Margaret Thatcher, cara a cara en Campo minado, el último trabajo que presento en Buenos Aires en el cual veterano ingleses y argentinos de la Guerra de Malvinas compartían el escenario en esta potente reflexión sobre las heridas de la una guerra Gentileza Campo Minado

Desde que en 2001 estrenó en el Centro Cultural Rojas la obra La escuálida familia y, años después, en Espacio Callejón, la obra El amor es un francotirador (que tuvo su CD en un trabajo junto al músico Ulises Conti), esta notable creadora continuó su trabajo que enfocó en el formato de lo documental con obras como Mi vida después, basada en las historias de vida de seis intérpretes nacidos durante la última dictadura, y Melancolía y manifestaciones, en la que ponía su lupa en su propia vida. Sus trabajos comenzaron a formar parte de los grandes festivales y teatros del mundo, convirtiéndola una de las creadoras argentinas de mayor prestigio tierras afuera.

Lola Arias en Melancolía y manifestaciones, en la que recorría su propia vida y el vínculo con su madre

Las propuestas de esta creadora no necesariamente requirieron de una sala de teatro. De hecho, una de sus experiencias escénicas transcurría en un cuarto de un hotel. Desde hace años, sus obras forman parte de los grandes teatros del mundo y de los encuentros escénicos más prestigiosos.

En esta línea de reconocimientos, el Ibsen, que le será entregado en octubre próximo en el Teatro Nacional de Oslo, es un mojón más de esta notable creadora.