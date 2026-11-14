La mejor de mis bodas: una agradable sorpresa que corona un año de grandes musicales

Autores: Chad Bequelin y Tim Herlihy (libro), Chad Bequelin (letras) y Matthew Sklar (música). Dirección general: Juan Mendé. Dirección musical: Mariano “Largo” Barreiro. Dirección de actores: Nesti Dominguez. Elenco: Lucas Gerson, Ema Giménez Zapiola, Alejo Caride, Axel Munton, Bautista Amestoy, Romina Ruiz, Feli Carman, Flo D´elía, Tiki Lovera y otros. Escenografía: Juan Maeder. Iluminación: Fer Benetti. Vestuario: Javier Ponzio y Daiana Fiaschi. Coreografía: Juan Mendé. Sala: Teatro Politeama (Paraná 353). Funciones: martes y miércoles, a las 20. Duración: 140 minutos (con un intervalo). Nuestra opinión: Muy buena.

Una agradable sorpresa que cierra con todo un año de grandes musicales. Así se podría definir el estreno local de La mejor de mis bodas, el musical de Broadway basado en la comedia romántica The Wedding Singer, que protagonizaron en cine Adam Sandler y Drew Barrymore, en 1998. Como se recordará, aquel film –que fue un suceso mundial- giraba alrededor de un cantante de bodas que, en un casamiento, conoce a una camarera con la que simpatiza. Como cada uno está de novio, y con planes de casarse, lo de ellos, en un principio, no parece tratarse de amor. Pero luego, como sucede en las mejores comedias, pasa de todo y las cosas cambian. Para arruinar o mejorar los planes de la pareja aparecen personajes variopintos que suman color a la trama: un par de excéntricos amigos músicos y una abuela sexualmente liberada, por parte de él; y una amiga empoderada y todo terreno, por parte de ella. Ah, y los prometidos de cada uno, que se las traen y cómo.

El musical estrenado en Broadway en 2006 respetaba a rajatabla el argumento cinematográfico. La versión argentina, con muy buena adaptación de Iñaki Agustín (libro) y Jimena Chouhy (letras), también. Para los neófitos en la materia (es decir, para los que desconozcan tanto la película como la obra) se podría decir que, por lo festivo, La mejor de mis bodas se emparenta con Hairspray; excepto porque transcurre en los 80 (y no en los 60) y porque no incluye una crítica social. Este musical es pura diversión y canto. Y mantiene intacto lo mejor del material original, al punto que, si no incluyera canciones y bailes, funcionaría igual como una muy buena comedia. Sin dudas, se trata de una bienvenida ave raris en el panorama teatral local, que perfectamente podría aspirar a realizar una temporada completa en el circuito comercial (y no sólo dos funciones semanales y por un breve período, como está por el momento estipulado).

La mejor de mis bodas es una adaptación del film de 1998 Gentileza

Al espectáculo, que es muy dinámico (debido a la afiatada dirección general de Juan Mendé, también responsable del rubro coreográfico), no se le sobra ni le falta nada. Incluye cuadros grupales y otros solistas, algunos solo cantados y otros con coreografías. La factura de todos los números es impecable, pero algunos sobresalen del resto y merecen distinguirse: por ejemplo “Ser pobre no es opción”, “Estoy solo”, “Déjame entrar esta noche” y “Para bailar no hay edad”.

La pareja protagónica conformada por Lucas Gerson y Ema Giménez Zapiola, como Adrián y Ella, tienen todo a su favor: son talentosos, actúan y cantan muy bien y, entre ellos, existe química. Cada uno viene de debutar en grandes espectáculos: él en Cuando Frank conoció a Carlitos (donde interpretaba nada menos que a Frank Sinatra) y ella en Casi Normales Inmersivo (en las versiones en inglés y en castellano). A Gerson le espera una gira con aquel espectáculo por Estados Unidos y a Giménez Zapiola un nuevo desafío: el rol de la ambiciosa, entrometida e hiperactiva estudiante en la nueva versión de Querido Evan, que se estrenará en el verano. Dicho esto, queda claro que se trata de dos de las mejores nuevas promesas del musical argentino que aquí, en La mejor de mis bodas, acceden por primera vez a un merecidísimo protagónico.

Junto a ellos se destacan Alejo Caride y Bautista Amestoy, muy graciosos, como Michel y Samu, los amigos y compañeros de banda de Adrián; y Axel Munton y Romina Ruiz, en la piel de Tony y Tatiana, los problemáticos novios de la pareja principal. Y, fundamentalmente, Felicitas Carman, dueña de muchos recursos para el género, como la fiel amiga de Ella. Mención aparte para la desopilante composición de Tiki Lovera, como Rosita, la abuela desinhibida de Adrián que todos quisiéramos tener o haber tenido. Su personaje es un bocato di cardinale que aprovecha el máximo (como buena actriz y veterana del género que es), haciendo caso omiso al ridículo y animándose a todo, incluso a un rap. Chapeau.

La mejor de mis bodas se erige en un gran e inusitado esfuerzo de producción independiente al que estaría bueno apoyar. No solo por los resultados artísticos hasta aquí expuestos, sino porque significa una fuente laboral para una cantidad de gente enorme (que en su mayoría está recién empezando en la profesión): 32 actores y bailarines en escena, 11 músicos tocando en vivo (repartidos entre bambalinas) y 25 personas más, entre técnicos, productores y creativos. Si esto no es amor a los musicales, ¿qué es?