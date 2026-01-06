La segunda invasión inglesa en el Teatro San Martín que liderará Elena Roger ya tiene elenco confirmado

La historia argentina señala que hubo dos invasiones inglesas a estas tierras en tiempos del Virreinato del Río de la Plata. Mucho más cerca en el tiempo, en unos pocos meses se producirá el segundo desembarco de esta historia en una sala del Teatro San Martín, sala que depende del Complejo Teatral de Buenos Aires.

Si bien el Complejo Teatral todavía no dio a conocer la programación de este año (aparentemente, lo hará el mes próximo), el único título confirmado por el organismo porteño es el estreno de Invasiones I. No bombardeen Buenos Aires, obra escrita y dirigida por Ricardo Hornos, que se estrenará en marzo de 2026, en la sala Martín Coronado del San Martín. Quien protagonizará esta ópera rock basada en temas de Charly García será Elena Roger. La exprotagonista de Evita y Piaf interpretará a la Farolera, un personaje que oficiará como hilo conductor de los sucesos de 1806 y 1807, que contará con la supervisión de Felipe Pigna. La talentosa actriz y cantante estará acompañada por 30 artistas en escena, que fueron seleccionados en el marco de una audición.

De Evita y Piaf a convertirse en la protagonista de Invasiones I. No bombardeen Buenos Aires

Entre los seleccionados para el título tal vez más convocante de la temporada del Complejo Teatral figuran premiadas y talentosas figuras del teatro musical que han protagonizado grandes propuestas de la escena comercial. Entre los elegidos figuran Alan Madanes, el premiado actor que encarnó a Frank Sinatra en Cuando Frank conoció a Carlitos y fue coprotagonista de Sandro el gran show; Luis Rodríguez Echeverría, el actor venezolano que protagonizó El Principito junto con Juan Carlos Baglietto; y Federico Salles, el actor y cantante de Kinky Boots y de Legalmente rubia.

El anuncio del Complejo Teatral de Invasiones!

Junto a ellos aparecen Christian Alladio, que viene de hacer La caída de la casa Usher (El Musical); Nath Aponte, la cantante paraguaya que participó de La Voz Argentina; Pamela Baigún, bailarina y cantante conocida por interpretar a Mei en la serie Margarita; Walter Canella, el actor y cantante que fue parte de montajes de Pepe Cibrián como de Pretty Woman; Carmela Barsamian, conocida por su participación en la serie Go! Vive a tu manera; Fede Couts, quien integró los elencos de The Rocky Horror Show y Rent; Juan Martín Delgado, viene de hacer Magia Blanca; Ángel Hernández, de Sweet Charity y Rent; Julián Mardirosian, actor que integró el elenco de Incidente en Vichy, el espectáculo alternativo del año pasado; Agustín Pérez Costa, quien se encargó del diseño coreográfico de Come From Away y Pato Witis, actor de Hair, entre otros.

Otro desembarco

Así como las Invasiones Inglesas fueron dos (la primera en 1806, encabezada por el general Beresford y el almirante Home Riggs Popham; la segunda, en 1807, a cargo de John Whitelocke), en la misma Martín Coronado, la nave insignia de la flota de salas del Complejo Teatral, hace 37 hubo otro desembarco de aquel hecho histórico.

Teatro: Invasiones Inglesas, de Pepe Cibrián. cedoc.complejoteatral.gob.ar

En 1989, Pepe Cibrián estrenó Invasiones inglesas, propuesta con música de Luis María Serra, escenografía de Luis Diego Pedreira y un numerosísimo elenco, que daba cuenta de otros tiempos de producción teatral en el circuito público. Por esa puesta, el director recibió el premio de Argentores como mejor autor de musicales. Cibrián venía de montar Calígula en el circuito alternativo y, luego de Invasiones inglesas, vendrían dos títulos que se convirtieron en emblemas del musical argentino: Drácula y El jorobado de París.

Invasiones inglesas, de Pepe Cibrián Captura

En el programa de mano de esa superproducción que estuvo dos temporadas en cartel, el director y autor reconocía que pensar en aquellos hechos históricos lo había hecho reparar en melodías épicas y populares, en batallas y desencuentros, en intereses y poderes, y en músicas que “aún hoy me parece escuchar, cercanas, al leer el diario a la mañana”.

Entre el numeroso elenco aparecían Fabio Posca, Gustavo Monje, Claudia Fontán, Marcelo Iripino, María Rojí, Irene Almus y Laura Manzini quienes, a lo largo de la obra, iban encarando distintos personajes. En una de las escenas aparecía el General Vitt, primer ministro británico, a cargo del actor Víctor Alejo. “Siempre estoy buscando nuevos mercados, colonias, naciones y reinados en donde podamos ubicar nuestros productos”, cantaba.

Elena Roger Ignacio Sanchez

Las resonancias de aquel hecho histórico con la actualidad parecen ser recurrentes. Cuando Elena Roger dio a conocer el proyecto, en un reportaje con LA NACION ya tuvo la sospecha de que “cuando empecemos a ensayar, ‘cualquier parecido con la realidad’ puede llegar a aparecer. Estoy segura de que aparecerán cosas muy interesantes porque la historia siempre se repite”. Quien logró fama mundial con Evita, musical escrito por un inglés, en unos meses será la protagonista de esta ópera rock sobre aquella invasión, en una obra escrita por el argentino Ricardo Hornos.

A juzgar por las noticias de los portales del mundo, cualquier parecido con la realidad que pueda despertar Invasiones I. No bombardeen Buenos Aires no será mera coincidencia.