Marcos Mundstock: algunas de las frases más recordadas de su extensa carrera

El actor, músico y humorista dejó algunas frases memorables, tanto en los shows de Les Luthiers como en el ámbito de su vida personal, a través de entrevistas Fuente: Archivo - Crédito: EFE / Césaro de Luca

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de abril de 2020 • 15:58

La muerte de Marcos Mundstock, a los 77 años, constituye una pérdida difícil de sobrellevar para el mundo de la cultura y del humorismo argentino. Integrante esencial del grupo Les Luthiers , este artista dejó a lo largo de su trayectoria una serie de frases que serán recordadas, en su mayoría, con una sonrisa.

Debajo se citan algunas de las frases que Mundstock dejó, tanto en entrevistas como en los shows de Les Luthiers, y en el discurso que dio cuando el legendario grupo recibió el prestigioso premio Princesa de Asturias a la Comunicación y Humanidades, en el año 2017.

En los shows de Les Luthiers

"Ramírez, estoy hablando solo. Estoy haciendo un monólogo cuando esto debería ser un bi-ólogo".

Feliz cumpleaños Marcos (2017) 02:24

Video

"Los televidentes que llamen por teléfono y acierten el nombre del tema serán acreedores a jugosos premios: un kilo de naranjas, una docena de limones...".

"De cada diez personas que ven televisión, cinco, son la mitad".

"No deje de ver la kermese de los sábados, como todos los sábados, el próximo domingo".

Mundstock, en el escenario, junto a sus compañeros de Les Luthiers Fuente: Archivo - Crédito: EFE / Césaro de Luca

"Yo conozco todo Shakespeare en inglés. No lo he leído porque no sé inglés, pero lo conozco".

"Esto que acabamos de escuchar no solamente es verídico, sino que además es cierto".

"Es muy fácil obrar mal y luego arrepentirse. Lo difícil es arrepentirse y luego obrar mal".

Entretenicienta familiar 10:43

Video

"En la mitología griega están las musas, que son figuras que propician las artes. Hay muchísimas. Está, por ejemplo, la musa de la limpieza, gamuza, la musa de los escarabajos, ella escara-muza. La musa del queso, la musarela".

"Y llega Rodrigo en día de fiesta, de galas, pendones, banderas, y cintas; y una muchedumbre, que hasta pavor da, que colma el camino real de los incas, que los nativos llamaban "Avenida de los de Acá"

"Hay que aclarar que, si bien "homicida" es el que mata a un hombre, "regicida" el que mata a un rey, la palabra "suicida" no significa, como muchos creen, el que mata a un suizo; no, un "suicida" es aquel que se quita la vida a "sui" mismo".

El sendero de Warren Sánchez - Fuente: YouTube 19:36

Video

"Frente occidental de Corea. Corre el año 51, detrás corre el 52, el 50 ya no corre. El célebre General Archivald Waving se hace cargo del 4º ejercito. Ya perdió tres".

"El 26 de abril el enemigo inicia una gran contraofensiva. Por la mañana Waving pronuncia su celebre frase: 'La pluma del águila jamás será una gota de aceite'. Esa misma tarde se lo llevan al manicomio".

En el Premio Princesa de Asturias

"Habíamos llegado a encariñarnos con el hecho de ser candidatos (al premio). No ganábamos, pero salíamos en la prensa, los amigos nos felicitaban. Ahora que nos han dado el premio solo esperamos que nuestros amigos no se olviden de nosotros".

"El ejercicio del humorismo, profesional o doméstico, más refinado o más burdo, oral, escrito, mímico, dibujado, mejora la vida. Permite contemplar las cosas de una manera distinta. Lúdica. Pero sobre todo lúcida, a la cuál no llegan otros mecanismos de la razón".

El grupo recibió el Princesa de Asturias a la Comunicación y Humanidades, en 2017 Fuente: EFE

"El humorismo es siempre social. Uno no se cuenta un chiste a sí mismo".

"Nuestra mayor satisfacción es habernos ganado con la ayuda de la música, unos raros instrumentos y las exuberancias y ambigüedades del idioma castellano un lugar en el humorismo".

En sus entrevistas

"Los argentinos hemos vivido en crisis los últimos setenta años. Pensándolo así, tal vez hasta la creación de Les Luthiers haya sido consecuencia de esa necesidad de enfrentar la dureza de la realidad."

"Yo fui clarín en el ejército, y en servicio militar, y dice mi libreta de enrolamiento: 'Actitud militar al dejar el servicio: tambor o corneta'".

El humor y la lucidez estaban siempre presentes en las entrevistas que daba Mundstock a los diversos medios

"(Mastropiero) es el autor de casi todas las partituras que interpretamos y carecía de talento musical, para no hablar de sus deleznables cualidades morales. Pero lo amamos porque nos ha permitido trabajar en lo que más nos gusta y ganarnos holgadamente la vida".

"Mis contribuciones musicales son mínimas, sobre todo en comparación con las de mis compañeros. Yo soy un lastre en este sentido. Hasta la trompetista que tengo que tocar me cuesta muchísimo".

Entrevista en Cada Noche (TV Pública) 2017 37:41

Video

"Yo, a los 68 años, juego cada martes al fútbol. Y mantengo las mismas cualidades técnicas y físicas. O sea, ninguna".

"¿Que cómo sería el texto de mi epitafio? 'Marcos no está, todavía lo estamos esperando'".