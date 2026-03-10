La historia de amor jamás contada de Andrea del Boca y Gerardo Sofovich: “¿Si estamos enamorados? Ojalá"

En medio de la explosión mediática que produjo la aparición de Andrea del Boca en Gran Hermano Generación Dorada, comenzaron a aparecer uno tras otro los recuerdos más importantes de su vida. Y uno, más que sentimental, nos lleva a aquella salida romántica junto al popular productor y conductor Gerardo Sofovich ocurrida la noche del viernes 18 de octubre de 2002, cuando fueron juntos a cenar al exclusivo restó La Bourgogne del Hotel Alvear en plena Recoleta.

No era una fecha cualquiera: se trataba nada menos que del día del cumpleaños número 37 de la actriz. Llegaron antes de las diez de la noche y se retiraron cerca de la una de la mañana. Andrea lucía un elegante vestido negro con tajo y un tapado de pana al tono. Gerardo, fiel a su estilo, de riguroso traje y corbata gris y camisa blanca. El detalle más que curioso de aquella emblemática cena: ella se retiró con una flor roja que nunca ocultó en su mano izquierda, seguramente un detalle caballeresco y apasionado de Sofovich, de por entonces 65 años, reconocido e implacable seductor del ambiente del espectáculo.

La diferencia de edad -28 años- no pesó esa noche ni en los meses que duró la relación, como tampoco en otras historias de amor que vivió Andrea. Por dar algunos ejemplos: con su colega Silvestre (José Luis Rodríguez), con quien protagonizó la novela Los cien días de Ana, y luego con el guionista y director de cine Raúl de la Torre, que la dirigió en las películas Funes, un gran amor y Peperina.

Un amor sorpresivo: Federico Luppi y Andrea del Boca en la tapa de Radiolandia 2000

A mediados de los 90 salió un par de años con el estadounidense Jeffrey Sachs –también mayor que ella-, experto en políticas de salud y gran amigo de John Kennedy Jr., al que llegó a definir como el gran amor de su vida. Luego conoció al empresario Ricardo Biasotti, padre de su hija Anna Chiara.

Andrea del Boca y Silvestre: "Fue mi primer novio", supo decir tiempo después sobre aquél amor

También le adjudicaron algunas historias de amor difíciles de comprobar como con el mismísimo Luis Miguel, el actor Federico Luppi, el periodista Bernardo Neustadt, con su abogado, el reconocido penalista Juan Pablo Fioribello... Y hasta con Diego Maradona, con quien se besó muy cariñosamente en la boca en el programa La noche del 10 en 2005, que condujo el astro futbolístico con éxito en Canal Trece, y dio lugar a portadas de revistas del corazón como Tele Bolero en Italia y tantas otras.

Andrea del Boca y Maradona, en un beso apasionado en La Noche del 10

Hacete la América: la noche en que nació el amor

Pero volvamos a aquella velada con Gerardo Sofovich. La historia detalla que en ese 2002, él la venía invitando a su programa, Hacete la América, hasta que Andrea pudo ir cuando lo permitieron sus compromisos laborales. Por esos tiempos la actriz protagonizaba un éxito rotundo, la telenovela El sodero de mi vida, junto a Dady Brieva, y sus tiempos libres eran escasos. Solo se dedicaba a reponerse de tantas horas de grabaciones en su casa de fin de semana del oeste del conurbano bonaerense junto a la pequeña Anna y sus padres, Nicolás y Ana María. Hasta que llegó el día y visitó a Gerardo en su ciclo televisivo. Cómo no recordar entonces aquel inmenso e interminable abrazo cuando finalizó el programa.

Pasaron tan solo unos días hasta que él repitió el llamado telefónico para encontrarse. Y fueron a cenar a La Stampa en el barrio de Las Cañitas. Luego los encuentros se sucedieron uno tras otro, pero ninguno de los dos nunca admitió que existiera una relación de pareja (aunque por separado se elogiaban y confesaban que se admiraban las personalidades, las trayectorias y el profesionalismo).

Podría decirse que coqueteaban con la situación, se sentían cómodos en ese rol. “Es un tipo bárbaro, un creador increíble, talentoso, siempre ingenioso, sensible, seductor, caballero, lo admiro y lo quiero mucho. Siempre dije que estar con personas adultas me aporta madurez, no hablo de la diferencia de edad, sino de su sabiduría”, admitía ella encantada con los momentos que pasaba junto al productor.

Por su lado, Sofovich intentaba relativizar los encuentros, fiel a su costumbre de bajar los decibeles, pero dejando entrever que algo pasaba entre los dos, en una especie de juego de seducción repetía. “Ella es una mujer que encantaría a cualquier hombre y sin dudas lo enamoraría. Siento una gran admiración por Andrea, pero no somos novios”, definía siempre entre sonrisas que obligaban a dudar de la totalidad de tan elogiosas palabras.

“¿Si estamos enamorados? Ojalá eso ocurriera”

Lo cierto es que cuando los medios periodísticos los descubrieron juntos, ellos no pudieron eludir las especulaciones que surgieron, pese a que lo intentaron. Una prueba fehaciente fue que Andrea, quien no tenía ni dedicaba tiempo siquiera para encontrarse a compartir un café con su gente más cercana por compromisos profesionales que explotaban su agenda, reservó nada menos que una fecha más que especial como la noche de su cumpleaños para salir con Gerardo.

La noche de la cena: Andrea del Boca y Sofovich, a la salida del restaurante en Recoleta. Foto: Revista GENTE

Precisamente, al respecto, Sofovich aclaraba cómo se habían organizado los festejos ese día, detalle que lo mostraba muy involucrado en la situación y dejaba en evidencia lo importante que él era para la actriz: “Como no pude asistir al mediodía a la celebración que le organizó su familia -a la que estaba invitado porque hacía Polémica-, me pareció lo mejor y más correcto invitarla a cenar y ella aceptó de muy buen gusto porque es una gran amiga y nos queremos mucho. ¿Si estamos enamorados? Ojalá eso ocurriera”, sentenció, hábil declarante como de costumbre, dejando la puerta abierta a cualquier posibilidad de que lo volvieran a sorprender las cámaras en futuros encuentros románticos...