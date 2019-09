Late el corazón de un perro: esquirlas del pasado en una sensible historia

Jazmín Carbonell SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de septiembre de 2019

Late el corazón de un perro

Nuestra opinión: muy buena

Libro y dirección: Franco Verdoia. Elenco: Mónica Antonópulos, Diego Gentile, Silvia Sabater. Música: Ian Shifres. sala: Espacio Callejón, Humahuaca 3759. Funciones: sábados, a las 18; desde octubre, domingos, a las 20.30. Duración: 80 minutos.

Un manojo de trastos viejos plantado en medio de la escena ilustra y acompaña esta historia. Esas cosas acumuladas representan el mundo y la casa de esta señora del cuento. Mabel (Silvina Sabater) está ahí, un poco olvidada, del todo apartada de la vida que continúa en el pueblo ni bien se sale de su casa. Ella se detuvo en el tiempo. Compulsivamente fue juntando, almacenando muebles, basura, objetos, y entonces el director de arte Alejandro Goldstein compuso una hermosa y vistosa escultura de objetos para representar el mundo de aquella mujer. Mabel y sus cachivaches conforman una unidad casi indivisible.

Hoy no es un día cualquiera. Luego de un tiempo de esquivar las disposiciones de ley, llega Ana (Mónica Antonópulos), su hija, que hace años que no ve, con la urgencia de una orden de desalojo y de deshacerse de esa basura acumulada por un peligro de derrumbe. A esta historia se suma Hernán (Diego Gentile), un bombero que viene a ayudar porque además tiene un pasado en común con Ana tan presente para él y tan esquivo para ella. Ana quiere dejar su vida de pueblo atrás, se presenta espléndida, en clara contraposición con esa casa; es azafata, viaja por el mundo y la tranquilidad pueblerina parece asfixiarla. Pero no es eso. Con el correr de las acciones, quedará claro y expuesto que el motivo de su alejamiento tiene más que ver con un pasado que pesa, con mentiras que rebotan y todavía duelen, y están latentes.

Franco Verdoia, autor y director de esta pieza, imprime un buen ritmo a esta historia que reclama ir espesándose a medida que avanza la trama. Si en un comienzo puede especularse con que lo que se verá en escena responde a una historia entrañable y sensible de pueblo, el devenir de los hechos se tornarán más inquietantes y cargados de secretos que lastiman. ¿Podrá el tiempo curar heridas? ¿Hay manera de cerrar asuntos que todavía golpean? ¿Cómo se puede ayudar a una madre que ha hecho tanto daño? Verdoia arroja más inquietudes que certezas para dejar una golpeando con fuerza: ¿acaso hay manera de dejar el pasado atrás? ¿Puede Ana convertirse en otra Ana?

Las actuaciones prolijas componen diferentes estados, por momentos algo alborotados. Gentile le otorga con su personaje más tranquilidad en una trama compleja de madre e hija cargada de resentimientos y rencores. Sin duda, el pasado aquí late.