En fotos: la fiesta de blanco de Pampita en el Caribe para celebrar sus 48 años

La modelo y conductora estuvo acompañada por su pareja, Martín Pepa, dos de sus hijos y su círculo íntimo

El sábado, Carolina "Pampita" Ardohain cumplió 48 años y, como suele acostumbrar, lo celebró a lo grande en el caribe mexicano junto a su familia, su amor y sus amigos íntimos
"Yo nací con el alma encendida", expresó la modelo y conductora, lookeada para la ocasión con un sensual vestido cut-out de Kova
Martín Pepa, su novio hace poco más de un año, estuvo presente en el festejo que se llevó a cabo en un exclusivo hotel de Costa Mujeres, México
Pampita junto a su hijo Benicio, el menor de sus herederos con Benjamín Vicuña
Un baile cómplice junto a su hija Anita García Moritán, de 4 años
Guillermo Ardohain, hermano de la modelo, y su novia Male Zermoglio se sumaron al dress code total white
Barbie Simons, Hernán Arriaga y Matilde Grobocopatel, invitados al exclusivo cumpleaños de Pampita en el Caribe
Los hermanos sean unidos: Guillermo, Carolina y Leonardo Ardohain, que es DJ y animador
La familia de Leonardo: su mujer, Leticia Gies, y sus hijos Brisa, Francesco y Guillermo
Pampita y su amiga íntima y maquilladora Estefanía Novillo
El glam team de Pampita: Valentín Epinal (peindor), Estefanía Novillo, Mechi Ugarte (su estilista) y Giuliana Guagnini (estilista y productora de moda). Junto a ellos, uno de los amigos más cercanos de la modelo
¡Hay equipo! Todos los invitados al festejo de Pampita en Costa Mujeres
Se trató de una experiencia donde dominó el estilo boho chic con mesas en tonos blancos, arena y beige, texturas naturales, almohadones bajos sobre la playa, hamacas, una carpa estilo tipi y una iluminación cálida que acompañó la caída de la noche
A orillas del mar, el evento de cumpleaños de Ardohain estuvo repleto de detalles cuidados
Hacia el atardecer, Pampita y los suyos encendieron la pista de baile sobre la arena, a metros del mar
Con la llegada de la noche, los invitados disfrutaron de un show de fuego
El menú incluyó una parrillada especial con langosta y platos como pulpo, camarones al coco, tataki de atún y ensalada caprese, acompañados por cocteles tropicales
En plena pista de baile, los hombres alzaron a Pampita y la arrojaron hacia el aire. Ella, muy divertida, extendió sus brazos hacia arriba y mantuvo los pies en punta, recordando sus dotes de bailarina
La reina de la pista. Los festejos por los 48 años de la conductora continuarán hoy en la Riviera Maya
La homenajeada y sus invitados coronaron la noche con luces de bengala, popularmente conocidas como "estrellitas"
El cumpleaños de Pampita en el Caribe
