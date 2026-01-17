LA NACION

De Betiana Blum en Calle Corrientes a Graciela Borges en Mar del Plata, los famosos disfrutan del teatro veraniego

Este fin de semana, varios artistas decidieron acercarse a distintas salas para disfrutar del talento nacional

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Betiana Blum, Graciela Borges y Osvaldo Laport
Betiana Blum, Graciela Borges y Osvaldo LaportGerardo Viercovich / RS Fotos - Collage / LA NACION
Graciela Borges eligió como primera salida durante su visita a Mar del Plata ir a ver el espectáculo de Fátima Florez, Fátima Universal
Graciela Borges eligió como primera salida durante su visita a Mar del Plata ir a ver el espectáculo de Fátima Florez, Fátima UniversalRS Fotos
"Sos una artista de nivel internacional, mi admiración es total”, destacó Graciela Borges sobre la labor de Fátima Florez
"Sos una artista de nivel internacional, mi admiración es total”, destacó Graciela Borges sobre la labor de Fátima Florez RS Fotos
Las sentidas palabras de Borges emocionaron a Florez, que se mostró muy agradecida con la reconocida actriz
Las sentidas palabras de Borges emocionaron a Florez, que se mostró muy agradecida con la reconocida actrizRS Fotos
Marcelo Polino, quien también forma parte de Fátima Universal, se sumó a la ovación por la presencia de la gran diva del cine argentino en la platea
Marcelo Polino, quien también forma parte de Fátima Universal, se sumó a la ovación por la presencia de la gran diva del cine argentino en la plateaRS Fotos
Finalizada la función, Borges se retiró del teatro envuelta en flores y aplausos, con todo el cariño del público
Finalizada la función, Borges se retiró del teatro envuelta en flores y aplausos, con todo el cariño del públicoRS Fotos
Es probable que, en los próximos días, la reconocida actriz visite más plazas teatrales durante su estada en La Feliz
Es probable que, en los próximos días, la reconocida actriz visite más plazas teatrales durante su estada en La FelizRS Fotos
Paula Robles se acercó al Multiteatro para apoyar a Guillermina Valdés en el estreno de El divorcio del año, la nueva obra de José María Muscari que protagoniza junto con Ernestina Pais, Fabián Vena, Juan Palomino y Rocío Igarzábal
Paula Robles se acercó al Multiteatro para apoyar a Guillermina Valdés en el estreno de El divorcio del año, la nueva obra de José María Muscari que protagoniza junto con Ernestina Pais, Fabián Vena, Juan Palomino y Rocío IgarzábalRS fotos
A lo largo de los años, Robles y Valdés construyeron un vínculo cercano y de afecto, gracias a los hijos que cada una tuvo con Marcelo Tinelli
A lo largo de los años, Robles y Valdés construyeron un vínculo cercano y de afecto, gracias a los hijos que cada una tuvo con Marcelo Tinelli RS fotos
Paula Robles llegó acompañada de su novio y se mostró muy sonriente frente a los flashes
Paula Robles llegó acompañada de su novio y se mostró muy sonriente frente a los flashesRS fotos
El divorcio del año es el último estreno de Muscari en calle Corrientes (para el otoño estrena Doradas, en el Teatro Nacional Cervantes)
El divorcio del año es el último estreno de Muscari en calle Corrientes (para el otoño estrena Doradas, en el Teatro Nacional Cervantes) RS fotos
Raúl Lavié, a sus 88 años, deslumbra en la obra teatral Vamo' los pibes
Raúl Lavié, a sus 88 años, deslumbra en la obra teatral Vamo' los pibesGerardo Viercovich - LA NACION
A pura sonrisa, Betiana Blum en el estreno de prensa de la obra de sus amigos
A pura sonrisa, Betiana Blum en el estreno de prensa de la obra de sus amigosGerardo Viercovich - LA NACION
Entre amigos; Betiana Blum, orgullosa de Antonio Grimau y de Osvaldo Santoro por su labor en la obra
Entre amigos; Betiana Blum, orgullosa de Antonio Grimau y de Osvaldo Santoro por su labor en la obraGerardo Viercovich - LA NACION
Antonio Grimau, feliz con el nuevo desafío teatral
Antonio Grimau, feliz con el nuevo desafío teatralGerardo Viercovich - LA NACION
Osvaldo Santoro posó, entusiamado con el estreno, frente a los flashes
Osvaldo Santoro posó, entusiamado con el estreno, frente a los flashesGerardo Viercovich - LA NACION
Anamá Ferreyra, en colores tierra, no quiso perderse la función
Anamá Ferreyra, en colores tierra, no quiso perderse la funciónGerardo Viercovich - LA NACION
Viviana Sáez, el gran amor de Laport. Se conocieron estudiando teatro con Luis Tasca, tres años después de la llegada del actor a Buenos Aires, desde su Uruguay natal
Viviana Sáez, el gran amor de Laport. Se conocieron estudiando teatro con Luis Tasca, tres años después de la llegada del actor a Buenos Aires, desde su Uruguay natalGerardo Viercovich - LA NACION
En 1996 nació Jazmín, la única hija de Laport y Sáez
En 1996 nació Jazmín, la única hija de Laport y SáezGerardo Viercovich - LA NACION
Antonio Grimau, Osvaldo Laport, Raúl Lavié y Osvaldo Santoro se lucen como cuatro jubilados entrañables, con muchas anécdotas y mucho por vivir
Antonio Grimau, Osvaldo Laport, Raúl Lavié y Osvaldo Santoro se lucen como cuatro jubilados entrañables, con muchas anécdotas y mucho por vivirGerardo Viercovich - LA NACION
Hija orgullosa; Jazmín Laport ovacionó a su padre desde la platea
Hija orgullosa; Jazmín Laport ovacionó a su padre desde la plateaGerardo Viercovich - LA NACION
La obra, escrita y dirigida por Federico Palazzo, está basada en otra de 2010: El audífono, de Jorge Palaz
La obra, escrita y dirigida por Federico Palazzo, está basada en otra de 2010: El audífono, de Jorge PalazGerardo Viercovich - LA NACION
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Personajes
  1. Flor de la V le respondió a Maxi López, luego de un comentario del exfutbolista que generó repudio
    1

    Florencia de la V le respondió a Maxi López, luego de un comentario del exfutbolista que generó repudio: “Está confundido”

  2. Christian Petersen en la primera entrevista tras su internación
    2

    Christian Petersen en la primera entrevista tras su internación: “Estoy mejorando día a día”

  3. John Mellencamp reveló que su hija Teddi está “muy enferma” y “sufriendo” a causa de un cáncer
    3

    John Mellencamp reveló que su hija Teddi está “muy enferma” y “sufriendo” a causa de un cáncer

  4. Juan Carlos Mareco: recuerdos y enseñanzas de una televisión perdida
    4

    Juan Carlos Mareco, a 100 años de su nacimiento: recuerdos y enseñanzas de una televisión perdida

Cargando banners ...