Brooklyn, el hijo de David y Victoria Beckham, arremetió contra sus padres y ventiló intimidades de la familia

La familia de David y Victoria Beckham se vio envuelta en un nuevo escándalo luego de que Brooklyn, el hijo mayor del matrimonio, estallara contra sus padres y revelara datos escabrosos de su vínculo. A través de sus redes sociales, el fotógrafo de 26 años denunció que sus papás intentaron boicotear la pareja con su esposa, Nicola Peltz, y aseveró: “No quiero reconciliarme”.

En los últimos años circularon versiones que señalaban que Victoria y David no veían con buenos ojos la relación de su hijo Brooklyn con Nicola, y finalmente el mayor del clan decidió hablar. “Desafortunadamente, mis padres y su equipo siguieron acudiendo a la prensa, dejándome sin otra opción que hablar por mí mismo y decir la verdad sobre solo algunas de las mentiras que se publicaron. No quiero reconciliarme con mi familia. No me están controlando, me estoy defendiendo por primera vez en mi vida”, compartió el joven en una serie de seis historias en su cuenta de Instagram.

Brooklyn arremetió con su familia por la relación con su esposa

Brooklyn acusó a su familia de manipular lo que decían los medios sobre su relación y denunció que se trató de “mentiras”. “Vi con mis propios ojos hasta dónde son capaces de llegar para colocar innumerables mentiras en los medios, principalmente a expensas de personas inocentes, para preservar su propia fachada”, aseveró.

Según el mayor de los hermanos, David y Victoria Beckham buscaban arruinar la pareja con Nicola y lo intentaron “sin cesar”, incluso antes de su boda, que ocurrió en abril de 2022. “Mi madre canceló la confección del vestido de Nicola a último momento a pesar de lo emocionada que estaba por usar su diseño, lo que la obligó a buscar urgentemente un vestido nuevo”, acusó, lo cual contradice la versión oficial de que había sido la novia quien no quería usar el diseño de su suegra.

Brooklyn y Nicola se casaron en 2022 en Estados Unidos (Foto: @brooklynpeltzbeckham)

El muchacho también denunció que sus padres quisieron quedarse con los derechos de su imagen para que no los compartiera con su esposa. “Semanas antes de nuestro gran día, mis padres me presionaron repetidamente e intentaron sobornarme para que firmara la cesión de los derechos de mi nombre, lo que nos habría afectado a mí, a mi esposa y a nuestros futuros hijos. Insistieron en que firmara antes de la fecha de mi boda porque entonces se iniciarían los términos del trato. Nunca me trataron de la misma manera desde entonces”, afirmó en la carta en redes sociales.

El hijo mayor de los Beckham aseguró que su familia le faltó el respeto “constantemente” a su pareja. “Mi madre invitó repetidamente a mujeres de mi pasado a nuestras vidas de manera que claramente tenían la intención de incomodarnos a ambos. A pesar de esto, viajamos a Londres para el cumpleaños de mi padre y fuimos rechazados. Más tarde, cuando mi familia viajó a Los Ángeles, se negaron a verme en absoluto”, compartió.

La familia Beckham sin Brooklyn en la coronación del Inter Miami (Foto: @davidbeckham)

Por último, el joven criticó el formato de “familia perfecta” que aparentan los Beckham. “Mi familia valora la promoción pública y los patrocinios por encima de todo. La marca Beckham es lo primero. El ‘amor’ familiar se decide por cuánto publicas en las redes sociales o qué tan rápido dejas todo para aparecer y posar para una foto familiar, incluso si es a expensas de nuestras obligaciones profesionales”, reveló.

“Mis padres controlaron la mayor parte de mi vida. Crecí con una ansiedad abrumadora. Por primera vez en mi vida, desde que me alejé de mi familia, esa ansiedad desapareció. Me despierto cada mañana agradecido por la vida que elegí y que encontré paz y alivio. Mi esposa y yo no queremos una vida moldeada por la imagen, la prensa o la manipulación. Queremos paz, privacidad y felicidad para nosotros y nuestra futura familia”, finalizó.