Libre cautiverio, un musical distópico en esta época de incertidumbres

En este presente cargado de incertidumbres, las distopías están a la orden del día en el cine y las series. Pero no es tan frecuente que aparezcan en el teatro musical. Una excepción es Libre cautiverio, obra escrita y dirigida por Nicolás Manasseri (Juegos de fábrica, Voley, la final) que tendrá este viernes 12 a las 21 una función por streaming en la plataforma Trampolin Play (https://play.trampolin.la/ver/libre-cautiverio/228/).

“Para escribir hay que tener ganas de expresar algo. Libre cautiverio surge a partir de la idea de crear un nuevo sentido para las cosas que nos ocurren, disfrazándolas de ficción a partir de un posible futuro distópico, lleno de verdad, filosofía, pasiones y rock”, explica Manasseri, formado con Ángel Lloyd Vajn (“me transmitió su pasión por el musical”), Raúl Serrano (“sin dudas mi gran maestro”) y Ricardo Bartís (“su mundo y su poética me atraparon por completo”).

Nicolas Manasseri, director de Libre cautiverio Victoria Gesualdi/ AFV

“Como autor, lo primero que busco para empezar a escribir una obra es una especie de imagen acústica, una imagen fuerte seguida por el sonido que se desprende de esa imagen, un sonido que se transforma en música. Una imagen que se transforma y se materializa a medida que avanza la escritura de la obra, en suma”, describe este artista que diferencia claramente el contexto de trabajo entre el circuito comercial y el off: “Al no estar regido directamente por las reglas del mercado, el musical del off privilegia la expresión artística y te permite tener una mayor libertad a la hora de crear mundos posibles. Libre cautiverio, de hecho, es una obra pensada a partir de esa posibilidad. Abrimos un poco más el espacio de la reflexión y sobre todo el de las preguntas para generar un campo critico y derribar ciertos estándares socioculturales de lo aceptado. Si el arte no viene a poner las cosas en movimiento, deja de cumplir su propósito principal”.

El elenco completo de Libre cautiverio

Con música original de Nahuel Tamargo y coreografías de Fernanda Provenzano (también parte del elenco), Libre cautiverio es protagonizada por Flor Otero, Guido Botto Fiora, Gustavo Monje, Pedro Maurizi, Paloma Sirvén, Fran Bereny, Martin Golber y Nicki Scher. Un equipo numeroso con el que hubo que trabajar en una coyuntura especial, determinada por la pandemia del coronavirus. “En el musical suele haber mucha gente involucrada porque son varias disciplinas artísticas las que se fusionan en una –analiza Manasseri, un admirador de clásicos del género como Rent, Grease y Forever Young–. Pero también es importante remarcar que la producción debe estar sujeta a la creatividad. Muchas veces el caos y la crisis nos ponen más creativos. Creo que esto finalmente pasó en Libre cautiverio: los problemas nos llevaron siempre a resoluciones ingeniosas. La complejidad y las dificultades amplían el margen de error, pero esos errores muchas veces disparan hallazgos a nivel artístico”.

Nicolas Manasseri es uno de los creativos más interesantes del teatro musical independiente Victoria Gesualdi/ AFV