Lo normal, una obra teatral que habla de discapacidad e interpela los prejuicios

¿Qué es lo normal? ¿Cuál puede llegar a ser ese parámetro global certero que logre nuclear a la humanidad toda, entre tantas diferencias que la compone? ¿Y qué pasa cuando esa diversidad funcional incluye también algún grado y/o tipo de discapacidad? ¿Cuál pasa a ser la norma? Eso intenta poner en debate el elenco de Lo normal, obra que se estrena en la sala accesible de El Método Kairos.

“Para mí, lo normal es tener una historia... si hay algo que todos tenemos, es la historia de nuestra vida”, expresa Malena Ratner. Ella es la autora de la obra, y es también quien dirige el proyecto junto a Mariana “Cumbi” Bustinza.

La historia de Malena incluye, en parte, ser la hermana de Ailén, quien adquirió una discapacidad en su infancia. “Yo soy actriz, y, por ende, voy mucho al teatro –acota y agrega- y cuando fui a ver obras con esta temática, noté que casi siempre la discapacidad estaba contada desde un rol masculino, y, sobre todo, por actores que actuaban la discapacidad. Entonces, quise hablar de discapacidad desde la perspectiva de una mujer y quise además que lo puedan interpretar dos actrices con esas características. Era mi primera experiencia escribiendo, así que me apoyé en Francisco Ruiz Barlett para hacerlo”.

“De ahí nacieron mis ganas de crear una historia donde no solo veamos dos protagonistas femeninas con discapacidad, sino que las problemáticas, las inseguridades y los conflictos, no pasen exclusivamente por la discapacidad, para que todos podamos sentirnos identificados. Donde podamos tocar temas que no solemos asociar a la discapacidad y negamos, como la sexualidad y la erotización. Donde estas dos protagonistas no son ejemplos de vida ni de superación personal, sino que viven su existencia cotidiana atravesadas por las inseguridades, las ganas y los conflictos de cualquier adolescente o joven”. La vida misma.

El elenco de la obra en pleno

La experiencia en primera persona

Como ya mencionó Malena, para conformar el elenco quería convocar a dos actrices que vivieran con discapacidad. Una de ellas es Julieta Roccatagliata y una parte importante de su historia es ser activista por la defensa de los derechos y la participación plena de este colectivo. Administra, junto a su hermano Lautaro, el perfil en Instagram @mellis_roccatagliata, donde entre otras cosas, brindan información útil para fomentar la inclusión social. “Male me escribió, y me dijo que estaban buscando dos protagonistas en silla de ruedas. Estudié el guion con escenas de ambos personajes, fui al casting, y quedé para interpretar a Florencia”.

“El texto me pareció excelente. El humor que maneja es muy parecido al que yo utilizo diariamente. No tiene esa mirada ‘angelada’ sobre la discapacidad, y eso es fundamental. La obra de teatro en sí rompe con todo eso. Habla mucho sobre cómo ejercer la sexualidad libremente, y al mismo tiempo habla sobre las familias de las personas con discapacidad y cómo a veces los entornos sobreprotegen y hasta asfixian”.

Lo peor que puede generar la sobreprotección, es el miedo y a su vez, ese miedo es el que limita. “La sobreprotección para mí pasa el límite de la protección, y no es algo referente al entorno familiar nada más, también incluye a los profesionales de la salud. Muchas veces me han dicho que no iba a poder hacer cosas que sí podía, como, por ejemplo, que nunca iba a poder caminar con bastones... y un día me pudrí, y agarré los bastones de mi hermano, y pude caminar con bastones. Un día también quise actuar, y acá estoy”.

“Creo que, para no caer en la sobreprotección, es útil pensar en un aprendizaje en conjunto, que va de la mano con la autonomía. A medida que vamos creciendo, vamos queriendo hacer más cosas solos que antes. Cuando somos más chicos estamos acostumbrados a que las personas a nuestro alrededor nos ayuden con ciertas cosas, desde atarnos los cordones hasta elegirnos la ropa. Y a medida que uno va creciendo, esas cosas ya no son necesarias. No queremos que nos elijan la ropa, no queremos que nos aten los cordones, queremos que nos den las herramientas o las explicaciones para poder hacerlo solos. El aprendizaje en conjunto es eso: vos enseñarme algo para que yo lo pueda aprender, y yo voy a enseñarte algo a vos para que lo puedas aprender. Y no es algo ligado pura y exclusivamente a las personas con discapacidad, aplica para todos y todas”, acotó Roccatagliata.

La otra actriz usuaria de silla de ruedas es María. “En mi caso, el teatro es un mundo en el que recién me estoy metiendo. Male me contactó por Instagram también porque se enteró de una miniserie en la que yo hice de protagonista. La serie se llamó Metro Veinte, y fue creada por Rosario Perazolo Masjoan. Es una coproducción francesa, que se filmó en Córdoba. Así nos contactamos”.

Marisol Agostina Irigoyen interpreta a Camila, una chica que tiene discapacidad, pero hace relativamente poco tiempo. Está en pleno proceso de adaptación y lo atraviesa con tristeza y negación, y es en ese contexto que comienza a asistir a un centro de día donde conoce a Flor, quien es todo lo opuesto. Y ese contrapunto será clave en el avance de la trama.

“Cuando Male me comentó de la obra, me pareció súper interesante porque tocaba algunos temas similares de los que habla Metro Veinte, pero agregaba un factor que me pareció fascinante: el eje de la historia es una amistad entre dos mujeres con discapacidad. La idea de esta alianza como motor de la historia me llamó muchísimo la atención, y además el guion es muy gracioso. En el elenco somos cinco, además de Juli y yo, están Raquel Ameri y Diego Castro, que hacen de los padres de mi personaje, y también Joaquín Varela, que además de actuar canta en vivo”, expresó.

Un feeling con la costumbre de acariciar lo eterno

Joaquín Varela es un marplatense pura cepa, conocido artísticamente como Joaquín Del Mundo. Su voz es parte de la playlist que incluyen algún tema de Jeites, banda musical de la cual formó parte en tiempos anteriores. Se sumó al elenco de Lo normal gracias a la propuesta de Adrián Berra, músico también, y autor de las piezas compuestas para la obra.

“En los orígenes de Jeites combinamos mucho con Adri, así que arrancamos juntos este viaje musical. Y en ese tren de amistad, me mencionó que se le había manifestado la posibilidad de crear la música de una obra teatral. Él siempre tuvo ganas de componer para teatro, y se le dio la posibilidad, y yo tenía ganas de volver a incursionar en este mundo, así que también es increíble como uno con el deseo y con la intención puede lograr que las cosas se manifiesten en la realidad”.

“Conocí a Male, leí el guion, y me encantó. Está buenísimo que se produzcan obras así, y que se le dé más espacio a la temática. ¿Qué es ser normal? La normalidad para mí tiende a ser una búsqueda, el ser humano tiene una misión en el mundo, sin duda, para poder elevar su frecuencia vibratoria. Entonces, lo normal para cada uno quizás es diferente, no es lo mismo. No puede ser una generalidad. Para mí, lo normal es levantarme a la mañana, y sentir que estoy vivo. Agradecer por eso, y escribir una canción. Lo normal debería ser hacer lo que uno siente, o encontrar los medios para poder sostener esos sueños y hacerlos realidad”, finalizó.

Para agendar

Lo Normal, los jueves, a las 21, en El Método Kairós, El Salvador 4530. Entradas: 3500 pesos

