Los españoles Ron Lalá se lucieron en la sala Casacuberta del Teatro San Martín

Obra: 4x4. Un viaje a las 4 primeras obras. Creación colectiva Ron Lalá. Dramaturgia: Alvaro Tato. Dirección: Yayo Cáceres. Intérpretes: Juan Cañas, Miguel Magdalena, Diego Morales, Luis Retana y Daniel Rovalher. Dirección musical: Miguel Magdalena. Escenografía y vestuario: Tatiana de Sarabia. Iluminación: Miguel A. Camacho. Sala: Casacuberta del Teatro San Martín. Corrientes 1530. Duración: 80 minutos. Nuestra opinión: muy bueno.

Un sacudón de teatro con prisa y sin pausa, que no dio tregua al público en la noche de su estreno, el pasado viernes (y continuará hasta hoy domingo, que se despiden), en la sala Casacuberta del San Martín, es lo que ofreció el grupo madrileño Ron Lalá.

Ellos dicen que hace 15 años no pisaban suelo argentino, pero pensamos que algo más. Lo cierto es que esta vez trajeron la síntesis de cuatro y certeros espectáculos que conformaron su carrera, iniciada en el 94, y que lleva la dirección del argentino, nacido en Corrientes y tan chamamecero como adicto al flamenco, Yayo Cáceres, y el dramaturgo “estrella”, Alvaro Tato. Un admirable maestro que pule versos y decires hasta el hartazgo, pero conoce tanto del teatro del Siglo de Oro como de los cómicos de la legua. Esos que tan bien ilustró José Sanchís Sinisterra en su obra Ñaque y de piojos y actores, de los 80. De modo que su teatro es trashumante. Y como los viejos juglares que, ahora ya no, pero en las viejas épocas de los parques de diversiones, ironizaban sobre la realidad circundante, sin escapar a la malicia reverberante escondida en la política, el equipo madrileño también hace alusión a ese inefable desencanto que puebla la condición humana, siempre adicta a la insatisfacción, la crítica y, ¿porque no?, también el goce.

Los Ron Lalá son las voces de un teatro con estilo propio, capaces de construir una “crónica de nuestro tiempo”, con inefable talento y alta calidad artística, 4x4 no sólo hace referencia a ese tipo de camioneta rutera ideal para viajar en grupo, también, a cuatro espectáculos de estos cómicos, músicos y juglares (Mi misterio del interior, 2005; Mundo y final, 2008; Time al tiempo, 2010 y Siglo de Oro, siglo de ahora, 2012), tan entrenados en el verso del Siglo de Oro, como en el lenguaje callejero, o en la rima exquisitamente imaginada, como para hacer prender al público en un contrapunto de voces, entre actores y espectadores, logrando un final de rimbombante vértigo cómico, en el que no faltaron personajes como Hamlet, Don Quijote o Shakespeare y hasta una especie de Menina, como diría el tango de Discépolo, “sola, fané y descangayada”.

Desde la apertura del espectáculo, con sus cinco integrantes, jugando a ser acomodadores y a incitar a apagar los celulares -porque si no sonarán un “coro de matracas”-, hasta el narcisista y autoerótico monólogo titulado Autoincesto (en un ascensor), o el viaje en taxi, en el que el pasajero dice: “cada vez que escucho las noticias me dan ganas de pegarme un tiro”, o el conductor que hace referencia a la “duda existencial”, todo cabe en este show. Aquí sus integrantes se fagocitan entre ellos, en una especie de vórtice energizante, en el que la palabra escala no sólo en ritmo, sino también en contrapuntos de voces, las que por instantes recuerdan a nuestros Les Luthiers.

Lo cierto es que los madrileños Ron Lalá se metieron al público argentino en el bolsillo, con un talento sin desperdicio. El que despunta desde los pulidos versos y frases meritoriamente construidas por el poeta Alvaro Tato, hasta los más variados ritmos, exquisitamente ensamblados por Yayo Cáceres. Aunque, todo lo dicho no tendría sentido, si este show de estrepitoso vigor dramático, no contará con la incansable energía escénica, perfectamente ensamblada de Juan Cañas, Miguel Magdalena, Diego Morales, Luis Retana y Diego Rovalher.