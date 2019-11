Mar del Plata está lista para una temporada de verano llena de figuras

Tras siete años, Antonio Gasalla retorna a Mar del Plata con un espectáculo que repasará sus personajes más entrañables; se presentará, en el teatro Radio City, desde el 20 de diciembre Fuente: Archivo - Crédito: Eduardo Carrera/AFV

Jazmín Carbonel 18 de noviembre de 2019

Si acaso existe una capital del espectáculo, esa es sin dudas Mar del Plata. Ese podio se lo ganó a fuerza de ofrecer año tras año una innumerable lista de actividades para que las familias hagan en sus vacaciones. La cartelera teatral sin dudas es un plato fuerte de esta lista pero siempre hay más. Recitales gratuitos, figuras extranjeras y estrellas locales que se presentan en vivo, 16 pantallas de cine, decenas de teatros independientes, parques de agua con toboganes gigantes, acuario, paseos en la Fragata Libertad, una peatonal que se puebla de espectáculos callejeros y un valioso etcétera.

Después de la gran crisis de espectadores que tuvo esta ciudad balnearia en 2017, estos años que la siguieron experimentaron algunas alzas en sus números. Por eso, para este 2020 los productores se animan y llevan de todo. Nombres fuertes confirmados como Antonio Gasalla, Roberto Moldavsky, Fátima Flórez, Nicolás Cabré, Laurita Fernández, Luciano Castro, Carmen Barbieri, Mauricio Dayub, Juan Leyrado, Gabriel Rolón, Nora Cárpena, Federico Bal, por nombrar sólo una parte del aluvión de artistas que en cinco semanas desarmarán sus valijas para pasar el verano en La Feliz.

Mauricio Dayub viaja a La feliz con su exitoso El equilibrista Fuente: Archivo - Crédito: Sebastian Pani

Apenas una obra estaba confirmada para el 11 de agosto, previo a las PASO, y se auguraba entonces un verano más despojado de grandes títulos. Sin embargo, a partir de esa fecha la simbólica firma de dedos que inventó Carlos Rottemberg -productor teatral y dueño de salas emblemáticas tanto en Buenos Aires como en Mar del Plata- y que ya es un sello indiscutido, comenzó a multiplicarse. Dedos pulgares apoyados en papeles en blanco o incluso en platos para sellar de manera simbólica pero definitiva los compromisos artísticos comenzaron a darle espesura y brillo a la temporada 2020. Hoy, una decena de grandes títulos ya está confirmada y con ella comienza a armarse el esquema teatral de un verano al que Rottemberg llama "temporada Casino". "Es tan potente lo que se armó con tanto nombre propio estelar que llamo así a esta temporada porque muchos vamos creyendo que somos 'banca' y no sabemos si no terminamos siendo punto". Para la de 2019 utilizó la palabra "contracorriente", por la caída del consumo versus la expectativa generada en distintos puntos turísticos nacionales por el dólar disparado.

Las seis salas que tiene el empresario albergarán siete obras. Dos estrenos, cuatro reposiciones y un reperfilamiento, ya que el humorista Roberto Moldavsky renovará su obra Moldavsky, el candidato, producido por Gustavo Yankelevich. "El espectáculo que llevamos a Mar del Plata es el que estamos haciendo acá pero con unas modificaciones en la parte política, porque tenemos nuevos elementos", cuenta Moldavsky, el humorista preferido de los argentinos. "Mar del Plata es la posibilidad del encuentro con la gente del interior que va a veranear y que, sin dudas, tiene sus particularidades. Mientras que en Buenos Aires llegan al show mucho más estresados porque esta ciudad está desbordada y no hay un camino normal, ese caos se transmite a la propuesta. Pero esa situación cambia sustancialmente en Mar del Plata".

Laurita Fernández y su novio, Nicolás Cabré, serán la pareja protagónica de la comedia Departamento de soltero Fuente: Archivo - Crédito: Fernando Massobrio

Si bien una tercera parte se la lleva el humor político, durante los 90 minutos que dura el show del humorista, la risa es constante. "Me río de la política, de los políticos, de todos. La gente no viene a escuchar de política sino que a reírse. No armo una visión personal sino que uso lo que ellos mismos dicen y lo ridiculizo". Moldavsky también se ríe de sí mismo y esa es una de sus fortalezas que genera tal empatía que es difícil no encontrar en sus monólogos un mundo conocido por todos. Se podrá ver desde el 26 de diciembre en el teatro Mar del Plata.

Ese mismo día, la otra producción de Yankelevich abrirá el telón del América. Será el reestreno de la comedia romántica Departamento de soltero, basada en la película Piso de soltero, de Billy Wilder. Nicolás Cabré y Laurita Fernández encabezan la compañía.

Carmen Barbieri deja la revista por la comedia; protagonizará 20 millones, con Marcelo de Bellis, Alberto Martín, Sol Pérez, Sebastián Almada y Cristian Alonso Fuente: Archivo - Crédito: Mauro V. Rizzi

Para inaugurar la temporada, que se extenderá desde ese miércoles 18 de diciembre hasta el domingo 8 de marzo, llegará al Bristol El equilibrista, el unipersonal que Mauricio Dayub interpreta y que escribió junto a Mariano Saba y Patricio Abadi. Dirigido por César Brie, se convirtió en el verdadero fenómeno de este año con todas las funciones agotadas desde que estrenó en enero, y que incluye el ACE de Oro para Dayub. Hará sus funciones en Mar del Plata de miércoles a domingos, mientras que los lunes y martes, lejos de tomárselos para descansar, seguirá con la obra en el Chacarerean Teatre de Buenos Aires.

En la misma sala marplatense, Bristol, aterrizará los primeros días de enero Gabriel Rolón con El lado b del amor, que se podrá ver los lunes y martes. Desde el 19 de diciembre, en el Lido, se podrá disfrutar de Mentiras inteligentes, de Joe Di Pietro, dirigida por Valeria Ambrosio. La obra, que este año debutó en el Astros porteño, llegará a Mar del Plata con elenco renovado: Nora Cárpena, Arnaldo André y Federico Bal estarán al frente y en estos días se definirá el nombre de la actriz que hará pareja con Bal.

Luciano Cáceres integrará el elenco de Desnudos Fuente: Archivo - Crédito: Mauro V. Rizzi

Los dos estrenos en las salas de Rottemberg llegarán el 20 de diciembre. Una de las figuras más esperadas, Carmen Barbieri, se tomará unas pequeñas vacaciones del género revisteril para disfrutar de la comedia. Estará al frente de 20 millones, junto a Marcelo de Bellis, Alberto Martín, Sol Pérez, Sebastián Almada y Cristian Alonso, autor de la comedia dirigida por Almada y que se exhibirá en el Atlas. Ese mismo día, al Neptuno llegará Desnudos, con Luciano Castro, Sabrina Rojas, Gonzalo Heredia, Brenda Gandini, Luciano Cáceres y Mey Scápola, dirigidos por Alejandro Maci. Un texto jugoso que proviene de la conocida directora de cine alemana Doris Dörrie, que la trasladó al cine y al teatro luego de escribir la novela homónima. "Tres parejas se juntan a comer, una de ellas propone un juego que consiste en averiguar hasta qué punto somos capaces de reconocer el cuerpo de la persona con la que vivimos. Por supuesto, todos coinciden en que es lo más fácil del mundo. El desafío se provoca cuando el juego se pone en marcha y las cosas no son exactamente como parecían ser", adelanta Maci, el director de la obra que cuenta con una carrera vasta en el cine, la televisión y el teatro. Con producción de Javier Faroni y un equipo técnico de primer nivel, este argumento picante con elenco estelar se presenta como una gran propuesta para el verano. "Tiene una dosis de humor, de acidez y de crítica a los ideales y a las aspiraciones burguesas. Hay elementos ricos para jugar porque se desarrolla un clima de tal tensión que amenaza con destruirlo todo. Ninguno de los seis ha tenido hijos, bordean los 40 años y están en el momento bisagra de sus vidas. La idea es que todos los cuestionamientos que la obra se hace se los puedan hacer los espectadores" suma Maci.

Fátima mágica se llamará el espectáculo que la humorista e imitadora estrenará el 19 de diciembre Fuente: Archivo - Crédito: Santiago Filipuzzi

Uno de los nombres más esperados para este verano es, sin dudas, el de Antonio Gasalla que abrirá el telón del Radio City el jueves 20 de diciembre. Al frente de este nuevo espectáculo, llamado Gasalla y escrito por él mismo, repasa los personajes más importantes de su carrera, los esperados y conocidos por todos como Mamá Cora, la empleada pública, Soledad Solari o La maestra. Lo acompañarán Pepe Ochoa, Maxi de la Cruz, Lula Rosenthal y Marcelo Polino. Luego de siete años lejos de las tablas marplatenses, Gasalla se volverá a subir a escena y promete seguir después de marzo en Buenos Aires. Otra figura estelar que completa este panorama es Fátima Flórez que llegará al Roxy el 19 de diciembre con Fátima mágica. Con producción de Lino Patalano, tendrá algunas sorpresas. Las dos estrellas harán funciones de martes a domingos. En este mismo complejo, en la tercera sala, la Melany, se podrán ver shows de The Beats e Improvisa2, entre otros. También dirá presente nuevamente el ciclo Banda de la gorra que comenzó hace dos años con la idea de ofrecer obras de teatro independientes, como Menea para mí, de Cumbi Bustinza, entre otras, en un horario alternativo, a las 20, que a pesar de parecer difícil tuvo gran aceptación.

Roberto Moldavsky, el humorista preferido de los argentinos Fuente: Archivo - Crédito: Alejandro Guyot

A pocos meses de haber asumido la tamaña responsabilidad del teatro Provincial, Carlos Mentasti habló con LA NACION sobre esta tarea que recién comienza. "Lo que quiero que suceda en el Provincial es que la gente pueda encontrarse con obras populares pero importantes. Estamos trabajando para definir la programación completa de este verano que será una mixtura entre obras porteñas y marplatenses. Porque la idea es que luego de terminar la temporada de verano, el teatro siga abierto todos los fines de semana del año. El 18 de diciembre inauguraremos la temporada con la muestra fotográfica Mujeres inmortales, que estuvo hasta hace unos días en Buenos Aires y se estrenará la obra Extra virgen, escrita y dirigida por Lisandro Fiks, con Juan Leyrado como protagonista". Esta dupla le dio buenos resultados a Mentasti con Un enemigo del pueblo el verano pasado en el mismo teatro así que vuelve a apostar por ellos. A Leyrado lo acompañarán Julián Pucheta, Romina Fernandes, Darío Dukáh y Viviana Puerta. En pocos días se conocerá la programación completa de este emblemático teatral marplatense que contará además con un bar para que todos puedan disfrutarlo por un rato. En este mismo teatro, ya se confirmaron además obras como Burlesque Baires Show, el musical que se podrá ver desde el 20 de diciembre con Rodolfo Ranni, Fabián Gianola, Viviana Sáez, y La Queen, entre otros, dirigidos por Osvaldo Laport. También estarán Fuera de línea, con Lili Popovich, Thelma Fardin y elenco, dirigidos por Agustín Aguirre, desde enero; además de obras como Manzi, la vida en orsai, La muerte de Marguerite Durás y Por una cabeza, con Raúl Rizzo.

Juan Leyrado protagonizará Extra virgen Crédito: Patricio Pidall/AFV

Por su parte, el Auditorium tiene programación hasta el 10 de diciembre pero no se conoce aún lo que sucederá en el verano por la coyuntura política. A este panorama teatral se le suman las propuestas off de Mar del Plata, ya que son muchas las salas alternativas que nutren con sus espectáculos la escena veraniega.