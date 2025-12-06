26 shows de 2026: De AC/CD y Die Toten Hosen a Chayanne y Roxette, la agenda del próximo año muestra cantidad y variedad

Nada detiene a la música en vivo, ni los malos augurios de los analistas sobre un faltante de dólares durante el gobierno de Alberto Fernández, ni la recesión del gobierno de Javier Milei. El público quiere música en vivo, y si bien desde el otro lado del mostrador (del lado de las productoras de shows) se acusa una caída en la venta de tickets que ronda el 20 por ciento respecto del año anterior, la oferta de espectáculos de música sigue siendo buena. Desde el comienzo de la postpandemia, el circuito creció y la demanda también. Y la prueba está, una vez más, en la cantidad de shows que ya se puede ver agendados hasta, por lo menos, noviembre de 2026.

Quizás no pueda sonar muy sensato que el mecanismo para comprar un lavarropas sea el mismo que para un ticket de un espectáculo de música que dura dos horas. Es decir: llenar la tarjeta de crédito de cuotas. Pero, como decía una productora de espectáculos consultada meses atrás por LA NACION, la opción de “descansar” con el entretenimiento, aunque para muchos hoy represente un lujo, no deja de ser algo necesario.

Bad Bunny abrirá 2026 de shows en estadios, con tres actuaciones en River Plate Chris Pizzello - Invision

Los precios no bajan. De hecho, para el escaso crecimiento de los sueldos, los valores de los tickets son cada vez más caros y la selección que el público debe hacer es cada vez mayor porque el bolsillo no puede cubrir todos los gustos. Sin embargo, hay interés suficiente para cubrir la oferta de espectáculos masivos; no tanto los de salas medianas y pequeñas. Por otro lado, mientras que en el caso de Buenos Aires, en cuestiones musicales, los dos primeros meses del año solían ser de muy escasa actividad, en el último tiempo las agenda de febrero comenzó a poblarse, incluso con shows de artistas extranjeros, de convocatoria multitudinaria. Veamos qué ofrece la agenda del próximo año. Una selección alineada con el año que nos espera: 26 para 2026.

Doja Cat, 8 de febrero, Movistar Arena. Firmó su primer contrato con una compañía discográfica multinacional en 2014, pero recién cuatro años después, saltó a la fama gracias a MOOO! Con pergaminos como reproducciones globales que superan los 36 mil millones, un premio Grammy, cinco American Music Awards y cinco Billboard Music Awards, la cantante y rapera Doja Cat llegará a la Argentina en el marco de su gira Ma Vie; traerá las canciones más representativas de su carrera (“Say So”, “Streets”, “Kiss Me More” y “Woman”) para compartir con el público argentino.

Franz Ferdinand, 12 de febrero, Complejo Art Media. A menos de un año de su última visita a la Argentina, Franz Ferndinand volvió a agendar fechas en nuestro país. Si la visita anterior fue a cuento de los 25 años de su álbum debut, ahora viene en plan combo: festival + solo set. Se presentará en la próxima edición del Cosquín Rock cordobés y, además, dará un show en el Complejo Art Media porteño.

Bad Bunny, 13, 14 y 15 de febrero, River Plate. EL multiganador de premios Latin Grammy (fue favorito por la cantidad de nominaciones en la última edición, y se llevó el premio mayor, Álbum del Año) regresa a Buenos Aires, con las canciones de su última producción discográfica.

Cosquín Rock 2026, 14 y 15 de febrero, en el Valle de Punilla. Una nueva edición de este clásico rockero cordobés, con una cartelera de lo más variada. De Turf, Los Espíritus, Franz Ferdinand, Divididos y la Vela Puerca a Lali Espósito, la murga Agarrate Catalina y Abel Pintos. Dos jornadas con más de 50 grupos y solistas en cada una.

Nicki Nicole, 19 de febrero, Teatro Colón. Meses atrás, la rosarina Nicki Nicole fue la gran protagonista del espectáculo con el que su ciudad celebró sus 300 años. Allí, al pie del Monumento a la Bandera de Rosario cantó sus temas más famosos acompañada por una orquesta sinfónica. Se ve que le tomó el gustito al asunto porque repetirá esa experiencia con el show que dará en febrero, sobre el escenario del Teatro Colón.

Ricardo Montaner, 21 y 22 de febrero, Movistar Arena. Tras dos años sin realizar giras de conciertos, el cantante regresa a Buenos Aires no en plan televisivo de reality shows sino para los dos conciertos que agendó en el estadio de Villa Crespo. Su Tour se llama El último regreso tour.

Zaz, 26 de febrero, Teatro Gran Rex. A quince años del suceso de Je veux, que trascendió las fronteras de su país, la cantante francesa programó una nueva visita a la Argentina.

Jason Mraz, 27 de febrero, Teatro Gran Rex. Un día después de la llegada de ZAZ, en el mismo escenario será el turno de Mraz. Un concierto especial para todos aquellos que recuerden “I’m Yours”, aquel súperhit de la primera década de este siglo, que nos transportaba a una lejana isla del Pacífico.

Andy Summers, 27 de febrero, ND Teatro. Hace diez años el guitarrista Andy Summers creó una versión de The Police junto a dos músicos brasileños, que forma parte de bandas famosas, Joao Barone (Paralamas) y Rodrigo Santos (Barao Vermelho). Call The Police se llama y se rearma una vez al año, para dar algunos conciertos. En febrero pasará por Buenos Aires.

Alejandro Sanz, desde el 6 de marzo, en el Campo de Polo y el Estadio Kempes de Córdoba. El cantautor español regresa a la Argentina con su repertorio de clásicos y un material de reciente factura que llamó ¿Y Ahora Qué +?. Acaba de agregar una nueva función a la que había programado en Buenos Aires (será el 6 y el 7 de marzo en el Campo de Polo) y suma, el 8, un show en el “Chateau” de Córdoba.

Gilberto Gil dará en marzo de 2026 el show inicialmente programado para octubre pasado @pridiabr

Gilberto Gil, 11 de marzo, Movistar Arena. Tempo Rei es el nombre del proyecto que traerá otra vez a Buenos Aires a esta gran figura de la canción brasileña. Y todo indica que será la última, porque forma parte de su show de despedida de los escenarios. A los 82, el gran Gilberto gil promete otra noche con toda su magia. Este concierto había sido programado originalmente para octubre de 2025, pero resultó reprogramado por problemas en la agenda del músico.

Chayanne, 13 de marzo, Vélez Sarsfield. El cantante portorriqueño andará de gira con un tour denominado Bailemos otra vez. Lo curioso es que, ante la imposibilidad de agregar más fechas a las cinco que ya tenía agendadas en el Movistar Arena (24 y 25 de febrero, 1, 4 y 7 de marzo), directamente reservó chancha en el barrio de Liniers; una función que, por aforo, se acerca a aquellas cinco que dará en el estadio de Villa Crespo.

Lollapalooza Argentina, 13 al 15 de marzo, Hipódromo de San Isidro. La próxima edición de la versión local de este festival decano, nacido en los Estados Unidos, a principios de la década del noventa, traerá a Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Lorde, Turnstile, Chappell Roan, Skirllex y Deftones, entre muchos otros.

Fito Páez, 19 y 20 de marzo, Movistar Arena. En los últimos años Fito Páez alteró su actividad musical entre la publicación de álbumes con nuevo material y conciertos que uso para revisitar su carrera, desde la edición de su primer álbum en adelante. Días atrás anunció funciones de su temporada 2026. Entre ellas, los dos conciertos que dará en Movistar Arena, un escenario que utilizará para revisitar los mayores clásicos de su carrera.

Fito Páez volverá al Movistar Arena Pilar Camacho

Soda Stereo Ecos, 21 de marzo y diez fechas más, Movistar Arena. A pocos días de ponerse a la venta, el espectáculo ya contaba con más de 250.000 tickets vendidos gracias a un misterioso anuncio: “Imaginemos un lugar donde lo irreal se vuelve real, donde nos transportamos a momentos soñados y los deseos se convierten en realidad, permitiéndonos, gracias a la tecnología, vivir el reencuentro más esperado”. Eso fue suficiente para que el proyecto que llevan adelante Zeta Bosio y Charly Alberti agendara un tour de 21 conciertos en Argentina, Colombia, México, Perú y Chile. En Buenos Aires hay 11 funciones fichadas.

AC/DC, 23, 27 y 31 de marzo, River Plate. La última vez que la banda encabezada por Angus Young tocó en la Argentina fue en 2009, con una serie de tres shows, en el Monumental del barrio de Núñez. Para no ser menos, a casi 17 años de aquella visita, los australianos darán otra vez una serie de tres funciones que ya están a la venta.

Tan Biónica 27 y 28 de marzo, Vélez Sarsfield. Si la “última noche mágica” (en teoría, la despedida que el grupo no tuvo) demandó 37 funciones en estadios de la Argentina y el exterior, el lanzamiento del nuevo disco, El regreso, seguramente demandará un nuevo ciclo de presentaciones en vivo. Por lo pronto, el grupo capitaneado por Chano Moreno Charpentier ya tiene un par de fechas agendadas en Vélez, para el año que viene.

P.I.L, 11 de abril, Complejo Art Media. Cuando Johnny “Rotten” Lydon vuelva a poner los pies en Buenos Aires habrá cumplido 70 años. Y mientras muchos grupos anuncian su gira de despedida, al frente de su banda Public Image LTD, él dice: “This is not the last Tour (este no es el último tour)”, quizás porque alguna vez le han preguntado por el futuro de su veterana banda, que hizo escuela en la escena post punk, a finales de la década del setenta y que luego tuvo varias pausas y regresos.

John Lydon volverá con PIL

Roxette, 16 de abril, Movistar Arena. Años después de la muerte de Marie Fredriksson, su compañero y socio musical de toda la vida en Roxette, decidió salir de gira para evocar y compartir con el público aquellas canciones que han hecho juntos y que se convirtieron en grandes éxitos, especialmente a partir de principios de la década del noventa. En 2026 Per Gessle hará un tour que pasará por Buenos Aires, junto a la cantante Lena Philipsson, para recrear aquellos hits.

Jorge Drexler, 17 y 18 de abril, Movistar Arena. A dos años de su última actuación en este escenario, cuando presentó el álbum Tinta y tiempo, el cantautor uruguayo Jorge Drexler regresa para con un nutrido repertorio de su extensa carrera.

El Cigala, 18 de abril, Teatro Gran Rex. Desde que se hizo famoso gracias al disco Lágrimas negras (2003) que grabó con el pianista Chucho Valdés, el cantaor español, sin desprenderse del flamenco, nunca dejó de incursionar en distintos repertorios. En esta gira, el título habla por el contenido. Se llama Flamenco y son.

No Te Va Gustar, 25 de abril, Ferrocarril Oeste. La banda oriental cerró su gira 30 años con un show multitudinario en el Estadio UNO de La Plata, luego publicó una nueva canción como adelanto de su próximo álbum y ya tiene otro concierto grande para volver a Buenos Aires. Será en el estadio del barrio de Caballito.

Ricardo Arjona, el 1° de mayo y once funciones más, Movistar Arena. Se lo sabe un hombre de largas estadías en la Argentina. Nunca viene solo por un show. Siempre que aterriza en nuestro país suele superar sus propios récords. En 2026 sacó a la venta un par de funciones del show que realiza en el marco de su gira Lo que el seco no dijo, y terminó programando doce recitales, hasta el 24 de mayo.

Mon Laferte, 21 de mayo, Movistar Arena. El 27 de octubre pasado la cantante chilena radicada en México lanzó una nueva producción discográfica, Femme Fatale, y armó una gira de conciertos para el próximo año donde, seguramente, incluirá algunas joyas de ese trabajo y sus grandes éxitos.

Natalia Lafourcade, regresará con los temas de su reciente álbum, Cancionera Matias Delacroix - AP

Natalia Lafourcade, 29 de mayo, Teatro Gran Rex. Tras la edición de Cancionera, un disco absolutamente exquisito, la cantante mexicana Natalia Lafourcade comenzó una gira de guitarra y voz, con la que viene recorriendo México, los Estados Unidos, Canadá, países de Europa y que llegará a nuestro país el año próximo.

Die Toten Hosen, 10 de octubre, Movistar Arena. El nombre de esta mini gira es de lo más elocuente. Fútbol asado, vino y Adiós Amigos. Esa siempre ha sido la relación que Die Toten Hosen ha tenido con el público argentino. Pero llamó la atención lo de “Adiós amigos”. Es porque los próximos shows de la banda alemana encabezada por Campino serán sus últimos recitales en nuestro país. La decisión ya estaría tomada. Por ahora, las fechas agendadas son el 5 de octubre en Rosario, el 7 en Tandil y la última, el 10, en Buenos Aires.