Matías Umpierrez, un artista que crea puentes

MADRID.– Hay museos de objetos y reliquias, otros custodian obras de arte, hay santuarios para los admiradores de alguna figura histórica y muchísimas especies más. En este amplio abanico de templos de la memoria, Matías Umpierrez suma una nueva variedad: Museo de la ficción I. Imperio. Este artista argentino transdisciplinario presenta en Madrid una videoinstalación que ya se ha exhibido en Moscú, Berlín y San Sebastián, basada en Macbeth, con un elenco de estrellas: Ángela Molina, Robert Lepage, Elena Anaya y Ana Torrent, entre otros intérpretes. “La acción dramática vibra en el cuerpo de los espectadores que abandonan todo rol pasivo El cuerpo va acompañado a la construcción de la ficción”, explica su creador.

En las Naves del Matadero, ese complejo pintoresco en el sur de la ciudad, en la sala Fernando Arrabal, el público es invitado a vivir una experiencia diferente. El espectador ingresa en una sala donde, como en los museos, un cartel brinda información sobre la muestra que está por presenciar. Aquí no hay curador, sino director y aquello que verá se encontrará en movimiento. Luego, el visitante accede a una antesala donde ve cómo los intérpretes de la obra que está por disfrutar se preparan para encarnar sus personajes. Y, finalmente, ingresa en una sala sin butacas, un cuadrilátero con pantallas gigantes, donde se sumergirá en una ficción. Museo de la ficción I. Imperio. es la historia de una política española, ambientada en la década del noventa, que comenzará a escalar posiciones en el ayuntamiento a costa de crímenes y abusos. Ángela Molina, es Macbeth; el canadiense Robert Lepage interpreta a su manipulador marido, y completa este elenco Elena Anaya, Ana Torrent, Chema Tena, Javier Pereira, Adolfo Fernández, Javier Tolosa y Astrid Jones entre otros.

Matías Umpierrez reunió a un notable elenco en Imperio 1. Museo de la ficción Javier Cortes

“El Museo de la ficción es una experiencia de inmersión donde la dramaturgia se despliega en un sentido espacial. Se trabaja con una mirada periférica, que no es una mirada 360°. El espectador está rodeado por cuatro pantallas, en el centro de la escena y es su sensibilidad la que construye esa ficción a partir de codificar y decodificar signos de la instalación. Es su propia experiencia la que une esas pantallas y la que decide qué omitir a partir de un rol activo”, explica Umpierrez quien fue coordinador del área de Teatro del Centro Cultural Ricardo Rojas y fundó el Festival Internacional de Dramaturgia en Buenos Aires en 2014. En 2015 fue seleccionado por Robert Lepage, a quien hoy dirige en Museo de la ficción I. Imperio., para ser su mentor en Nueva York en el programa que ofrece la beca Rolex.

Robert Lepage y Ángela Molina interpretan al despiadado matrimonio de Macbeth Studio Matias Umpierrez

En una época de etiquetas, Umpierrez evita las definiciones que excluyen y se considera a sí mismo un artista transdisciplinar: “Soy hijo de inmigrantes y siempre sentí que estaba en una frontera entre varios países. Lo mismo me pasó dentro de las artes. Vengo de una familia de ceramistas y yeseros, y desde muy pequeño tuve una formación plástica. Lo transdisciplinar me permite quedarme a mí en el medio, entendiendo al teatro como punto de partida. Vivimos en una época de categorización y yo creo que lo más importante es sentir las cosas, crear experiencias”. También, y con esta lógica argumentativa, sería erróneo afirmar que Umpierrez está radicado en Madrid, donde está su base, porque su arte y sus creaciones son nómades. Su instalación Teatro solo se presentó, por ejemplo, en siete ciudades. También en un espacio virtual, no por eso menos vivo, late la Plataforma Fluorescente, un dispositivo creado junto con Malena Schnitzer.

Artista que crea puentes, Umpierrez destaca el primer museo que visitó cuando era niño y al que siguió visitando todos estos años:, cada vez que está en Buenos Aires. El Museo Histórico Cornelio Saavedra, que queda cerca de la casa donde se crió. “Esos maniquíes, el vestuario, ese perfume, los utensilios. Ahí me encontré con un modo de representar la historia que siempre vuelve a mí. Creo que ahí nació todo”.

Ángela Molina brilla en esta original versión de la tragedia shakespereana Studio Matias Umpierrez

Museo de la ficción I. Imperio. es un trabajo de relojería que exigió un “rodaje muy teatral”, explica el realizador, que requirió de la sincronía de las interpretaciones y de la acción dramática que se filmaron con una sola cámara. Esta obra de arte protagonizada por la gran Ángela Molina es la primera de una de las tantas obras que planea, sin que la ansiedad lo carcoma, este versátil creador irá coleccionando en este particular y vibrante museo.