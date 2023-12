escuchar

La cartelera teatral para la temporada 2024 suma un nuevo y atractivo título. Se trata de Mejor no decirlo, la comedia de Salomé Lelouch que contará con la dirección de Claudio Tolcachir, producción general de Pablo Kompel, y protagónicos de Mercedes Morán y del intérprete español, Imanol Arias.

El estreno está previsto para el 21 de marzo de 2024, y por una temporada limitada de 10 únicas semanas. La obra se presentará en la Sala Pablo Neruda del Paseo La Plaza (Av. Corrientes 1660) , con funciones de miércoles a domingo. Tras su paso por Buenos Aires, Morán y Arias llevarán la comedia a Madrid durante la temporada 2025. Como bien remarcaron desde la producción, los actores liderarán “el reconocido intercambio teatral entre ambos países (Argentina y España)”.

En cuanto a la obra, esta pone el foco en un matrimonio que se encuentra en plena encrucijada . Tras muchos años juntos, se proponen cambiar su dinámica, que siempre estuvo signada por el secretismo, por una “fórmula imbatible”: saber cuándo hablar y cuándo callar. Sin embargo, la pareja dará un vuelco al probar algo distinto, como se reveló: “¿Qué sucedería si por una vez en la vida se plantearán decir todo, absolutamente todo? Mejor no decirlo es una comedia deliciosa en la que todos nos veremos reflejados. Sobre todo los que no nos gusta que nos hablen cuando estamos interrumpiendo”, se adelantó sobre la premisa de la obra.

Mercedes Morán, actriz todoterreno DIEGO SPIVACOW / AFV

En una entrevista concedida a LA NACION a propósito de su protagónico en Norma, de Santiago Giralt, Morán habló sobre su presente y futuro profesional, e hizo hincapié en las producciones que llaman su atención. “A mí me enamoran más las películas de autor, las más independientes porque en ellas, además, siempre puedo participar más con mi opinión. Pero también me encanta trabajar en las películas industriales porque en ellas aprendo muchísimo. Me han dado la posibilidad de trabajar con grandes directores. Me gusta esto de curiosear en todos los ámbitos, y alternar entre unos y otros”, manifestó la actriz, quien luego hizo referencia a la escena teatral.

El off, a la calle Corrientes

“Yo fui de las primeras que intentó llevar a directores del off a la calle Corrientes, es decir, al circuito comercial”, recordó y sumó: “Tuve que luchar muchísimo por eso, ahora esa costumbre ya está impuesta, pero hace 20 años no sucedía. Con esos directores siempre tuve experiencias felices, pude demostrar que también podían reinar en otro reino, y que entonces no había que dejarse llevar por los prejuicios. Un ejemplo es Claudio Tolcachir, a quien llevé a la calle Corrientes para que nos dirigiera a Norma Aleandro y a mí en Agosto y fue un suceso. Él, como tantos otros, son los directores que no provienen del teatro comercial y sin embargo pueden hacer un teatro comercial y de calidad. ¿Me parece lo mejor, no? (...) A mí me gusta lo popular, y he disfrutado mucho de la televisión y de ciertas películas que he hecho para el mainstream, pero también de este tipo de películas de autor, en las que campea cierta mística”, remarcó.

La actriz se prepara para la temporada teatral 2024 DIEGO SPIVACOW / AFV

Al ser consultada sobre su deseo de convertirse en directora de diversos proyectos, Morán aseguró que todavía no contempla esa posibilidad, si bien ya dirigió la obra Amor, dolor y qué me pongo, con Cecilia Roth, Leonor Manso y Ana Katz. “Yo sigo pensando mi futuro como actriz, como intérprete. En ese momento acepté dirigir aquel texto porque estaba obsesionada con el tema de la competencia entre mujeres y ese material justo me permitía hablar de eso”, contó y sumó: “Comprobé que dirigir siempre es ponerse en el lugar del otro. De volver a dirigir teatro, o incursionar en la dirección cinematográfica, me gustaría hacerlo con una mirada con perspectiva de género , porque yo sé lo que necesitamos las actrices a la hora de exponernos frente a una cámara. En definitiva, eso de debutar como directora de cine dependerá de qué cosas ocurran, pero no es un objetivo que por el momento yo persiga”.

Mercedes Morán: "Fue muy enriquecedora la experiencia de debutar como guionista", contó la actriz, respecto al film Norma de Santiago Giralt DIEGO SPIVACOW / AFV

Asimismo, Morán habló de cómo fue debutar como coguionista con Norma: “Fue muy enriquecedora la experiencia”, destacó. “Primero porque tuve que abordar un personaje desde un lugar que normalmente no lo hago y sobre todo fue muy revelador -después de haberlo escrito y de haber tomado todas las decisiones que correspondían-, porque cuando empezó el rodaje apareció otra persona en mí, la actriz, que se cuestionaba cosas del guion que yo misma había escrito con Santiago, tipo: ‘No, pero ella no puede hacer esto en ese momento’. Es que en el set yo ya estaba tomada por el personaje (...) Hicimos del rodaje una experiencia muy abierta, con participación de todos. Todos opinábamos, así que fue algo bastante democrático”, subrayó la actriz todoterreno.

