escuchar

Hay algunas celebridades de Hollywood que suelen pronunciarse públicamente solo de las cuestiones referidas a sus trabajos o próximos proyectos, pero al mismo tiempo hay otras que se sienten cómodas hablando de temas más personales y hasta abriendo debates. La que en las últimas horas entró en este segundo grupo es la mismísima Cameron Diaz. En una entrevista donde se refirió a su vida en familia y su regreso a la actuación, también se animó a hablar sobre las relaciones amorosas y abordó un tema que ella misma se planteó: que se “normalice” que las parejas casadas duerman en habitaciones separadas.

Cada relación es un mundo. Hay parejas que optan por la convivencia, mientras que están aquellas que prefieren que cada uno tenga su casa. Asimismo, en el matrimonio, hay algunos que se sienten cómodos si duermen en la misma cama y hay otros que prefieren tener habitaciones separadas pero bajo el mismo techo. Cada quien determina lo que beneficia más a los intereses de cada uno.

Esta semana, la actriz de La boda de mi mejor amigo, se pronunció sobre una opinión que tiene respecto a este tema y que ella misma se lo planteó en su momento.

Cameron Diaz estuvo en el podcast Lipstick on the Rim Reuters

Diaz estuvo, junto a su amiga y socia, Katherine Power, en el podcast, Lipstick on the Rim (Spotify), conducido por Molly Sims y Emese Gormley. La charla tuvo un poco de todo, desde los rumores que apuntaban a una pelea entre la actriz y Jamie Foxx, hasta el deseo de Cameron de volver a actuar y la llegada de su hija Raddix Madden Diaz. En un momento de la charla, una de las mujeres reveló que su marido roncaba y fue entonces cuando Cameron no se quedó callada y tuvo una contundente posición al respecto. “Deberíamos normalizar los dormitorios separados”, sostuvo.

Su comentario recibió aplausos de parte del resto de las mujeres. “Literalmente diría ‘yo tengo mi casa, vos tenés la tuya. Tenemos la casa familiar en el medio. Voy a dormir a mi habitación. Vos andá a dormir a tu habitación’. Estoy bien”, enfatizó la protagonista de Los Ángeles de Charlie, al dar cuenta de cómo sería la dinámica. “Y tenemos el dormitorio en el medio donde podemos tener nuestras relaciones”, añadió.

Entre risas, una de sus compañeras le comentó sobre las repercusiones que podrían tener sus declaraciones, pero Cameron Diaz, lejos de preocuparse, reconoció: “Ya lo dije”. E incluso admitió entre risas: “Por cierto, ahora no me siento así porque mi marido es maravilloso. Lo dije antes de casarme”. Cabe mencionar que en 2015 la actriz contrajo matrimonio con el músico Benji Madden.

Cameron Diaz está próxima a estrenar una nueva película, después de pasar los últimos años lejos de la actuación https://www.instagram.com/camerondiaz/

Por otra parte, durante la entrevista, la artista de 51 años también se pronunció sobre otro tema que generó algunas idas y vueltas en Hollywood. A principios de este año trascendió la versión de que Diaz habría tenido una mala experiencia en el set de filmación de la película Back in Action, que está próxima a estrenarse en Netflix. Las cosas con su compañero de reparto, Jamie Foxx, no habrían sido las mejores y el mal clima que se vivió fue tal que la llevó a tomar la decisión de alejarse definitivamente de la actuación.

“Realmente odio todas las cosas que se decían sobre nuestro proyecto en ese momento”, sostuvo en el pódcast. “Solo querés gritar a viva voz frases como: ‘¿De qué están hablando?’”, agregó y defendió públicamente a su colega.“Jamie es el que mantiene a todo el equipo animado y todo el mundo lo quiere. La pasábamos muy bien en el set de grabación con él. Es muy profesional, en todos los sentidos”, aseguró y dejó en claro que los comentarios la hicieron enojar.