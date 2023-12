escuchar

En 1990, el productor John Masius aprovechó el éxito que había cosechado la comedia de John Hughes protagonizada por Matthew Broderick, Experto en diversión, y concibió una sitcom basada en el film que se estrenó el 23 de agosto de ese mismo año en la NBC. Sin embargo, más allá de las grandes expectativas, la ficción no funcionó porque la audiencia no acompañó como se esperaba.

Luego de la transmisión de 13 episodios, Ferris Bueller fue cancelada y sus jóvenes actores debieron seguir intentando triunfar en la industria. La serie tenía como protagonistas a Jennifer Aniston y a Charlie Schlatter, quienes interpretaron a Jeannie Bueller y Feris Bueller, respectivamente. Si bien en ese momento no trascendió ninguna noticia sobre el especial vínculo que habían entablado las figuras, años después se supo que Schlatter estuvo en pareja con la actriz .

El romance fue revelado en 2014 por el periodista Jim Nelson, quien en la publicación GQ brindó detalles de esa relación que se mantuvo lejos de las cámaras. “Todos en el set de la serie pensaban que ella era muy atractiva”, escribió Nelson y añadió: “ Schlatter pensaba lo mismo, y de hecho tuvo un romance breve y tórrido con ella ”. En efecto, cuando la noticia se dio a conocer, los actores no negaron la versión del periodista, pero unas curiosas declaraciones de la actriz en 2019 llamaron la atención.

Cuando en una red carpet se le preguntó por una posible reunión del elenco de Ferris Bueller, la exFriends fue categórica: “Oh, no, no haría eso, absolutamente no, creo que la mayoría de los actores de la serie ni siquiera siguen en el medio, algunos de ellos empezaron a hacer otras cosas maravillosas y nobles. Es un no rotundo”, respondió una enfática Aniston, quien evitó nombrar a Schlatter y se refirió al cast en términos generales.

Luego de ese romance de bajo perfil, la actriz comenzó una relación con el actor Tate Donovan que no prosperó, a pesar de que habían hablado de pasar por el altar . “Literalmente, en nuestra segunda cita, había cámaras por todas partes, y yo estaba como: ‘Me quiero ir de aquí'”, le confió Donovan a E! News, respecto a la exposición que tuvo su noviazgo.

Tate Donovan y Jennifer Aniston, un romance que terminó con un compromiso roto

Luego de la ruptura, la pareja tuvo que trabajar en Friends, experiencia agridulce para el actor. “Estaba feliz de estar en el equipo. El único fastidio fue que Jennifer y yo nos estábamos separando en ese momento“, compartió Donovan en diálogo con Us Weekly. “Y fue complicado actuar, como si nos estuviéramos conociendo, y enamorándonos, o lo que sea, interesados el uno en el otro, cuando en realidad estábamos en plena ruptura. Eso fue difícil “.

Jennifer Aniston y una teoría sobre sus relaciones fallidas

La actriz, quien estuvo casada en dos oportunidades -la primera con Brad Pitt y la segunda, con Justin Theroux-, confesó que en el plano sentimental no tuvo éxito por una razón: la temprana separación de sus padres cuando ella era apenas una niña .

“Es un área donde falta un poco”, expresó en una reciente entrevista con WSJ. Magazine, en la que habló del fallido matrimonio de sus padres, Nancy Dow y John Aniston, quien murió en noviembre del año pasado, a sus 89 años. “Ver la relación de mi familia no me hizo decir: ‘Oh, no puedo esperar para hacer eso’”, apuntó. “No me gusta la idea de sacrificar quién sos o lo que necesitás, así que realmente no sabía cómo manejar mis relaciones. Era casi más fácil estar sola”, apuntó.

Jennifer Aniston aseguró que en este momento quiere estar soltera @fallontonight/Instagram

Por otro lado, aseguró que actualmente está trabajando para no tener miedo de decir lo que necesita y lo que quiere, y reconoció que le cuesta romper con ciertos patrones. “Sigue siendo un desafío para mí estar en una relación”. Como consecuencia, la actriz manifestó que prefiere estar sola en este momento de su vida y que su mejor compañía es su perro. En otro tramo de la charla con la publicación, aclaró que sus dos matrimonios fueron “exitosos” más allá del desenlace . “Cuando llegaron a su fin, fue una elección que se hizo porque elegimos ser felices y, a veces, la felicidad ya no existe dentro de ese arreglo”.

Aniston supo conservar una amistad tanto con Pitt como con Theroux. El actor de The Leftovers así lo compartió en una charla con la revista Esquire: “Diría que seguimos siendo amigos. No hablamos todos los días, pero nos llamamos. Hacemos FaceTime y nos enviamos mensajes de texto. Además, ella me hace reír muy, muy fuerte. Es una persona hilarante. Sería una pérdida si no estuviéramos en contacto, para mí, personalmente. Y me gustaría pensar lo mismo de ella”.

