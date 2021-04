Oscar Barney Finn presenta Reconocernos, en la plataforma Teatrix

“Esta obra es una forma de resistir al olvido”, decía Oscar Barney Finn allá por 2002, cuando Reconocernos desembarcaba en el teatro Andamio 90 después de una primera función especial en el Cervantes. Casi veinte años más tarde, el espectáculo regresa este viernes con muchos de sus protagonistas originales y otro formato: ahora se trata de una pieza audiovisual, preparada especialmente para este contexto de salas cerradas por la pandemia, que se podrá ver en la plataforma Teatrix, tanto en su dominio local como en los de México y España. Pero el concepto sigue siendo el mismo: una mirada panorámica sobre la historia argentina expresada con las palabras de grandes escritores, poetas y figuras de la canción popular nacional en boca de un elenco de lujo integrado por Selva Alemán, Thelma Biral, Daniel Miglioranza, Osmar Núñez, Inés Rinaldi y Juan Carlos Cuacci. “Es una visión subjetiva, nunca pretendí que fuera ‘la mirada’, así entre comillas, sobre la historia argentina”, remarca ahora Oscar Barney Finn, que a sus 82 años lleva acumulada una enorme experiencia como director de teatro, cine e incluso ópera.

“Lo interesante es que esta obra no perdió vigencia para nada -agrega Barney Finn-. Muy por el contrario, los textos y las canciones que elegí siguen funcionando como un espejo de lo que somos, de nuestra identidad. De todos modos, esa identidad es multifacética, eso está claro. Y mi punto de vista es el de un porteño que está parado en lo que Ezequiel Martínez Estrada llamaba ‘la cabeza de Goliath’: eso es lo que representa Buenos Aires dentro de la Argentina”.

Los textos –es decir, las múltiples miradas– que seleccionó Finn son tan variados como canónicos: los produjeron autores como Jorge Luis Borges, Roberto Arlt, Victoria Ocampo, Juan José Castelli, Leopoldo Marechal, Ernesto Sábato, Manuel Mujica Láinez, Fito Páez y Alejandra Pizarnik, entre otros.

“Van pasando los años y este espectáculo continúa manteniendo sus resonancias con la actualidad –insiste Oscar Barney Finn–. Aun en una época de grietas aparentemente irreparables, seguro que podemos encontrarnos reflejados en estos textos. Ya me había pasado con otra obra muy exitosa que dirigí, Eva y Victoria, protagonizada por China Zorrilla y Luisina Brando: estuvo mucho tiempo en cartel, recorrió todo el país y siempre fue despertando reacciones distintas, renovadas. Con Reconocernos pasa lo mismo, todo el tiempo aparecen lecturas diferentes”.

El punto de partida de la obra está relacionado íntimamente con ese lector voraz que siempre hubo en Oscar Barney Finn, quien desde muy joven se apasionó con la literatura argentina y la investigó a fondo, como también lo refleja su cine: ahí están como pruebas palpables Cuatro caras para Victoria (1989), con Carola Reyna, Nacha Guevara, Julia von Grolman y China Zorrilla interpretando a Victoria Ocampo en diferentes etapas de su vida, o De la misteriosa Buenos Aires, un film en el que con otros dos directores (Ricardo Wullicher y Alberto Fischerman) adaptó relatos de Manucho Mujica Láinez.

Reconocernos, de Oscar Barney Finn, que tiene como protagonistas a Selva Aleman, Thelma Biral, Daniel Miglioranza, Osmar Núñez, Inés Rinaldi y Juan Carlos Cuacci

“Yo disfruté muchísimo los libros con los que crecí –asegura el veterano director–. Pienso por ejemplo en Radiografía de la pampa, de Ezequiel Martínez Estrada, o en Historia de una pasión argentina, de Enrique Mallea, dos libros que hoy quizás no circulen mucho pero que considero fundamentales porque son brillantes y presentan puntos de vista diametralmente opuestos sobre nuestro país. Lo mismo me pasa con Gregorio de Laferrère, Samuel Eichelbaum, Beatriz Guido, Juan Gelman, María Elena Walsh y Fito Páez, por citar algunas voces que, con sus características particulares, a mí me parecen claves”.

Esta nueva versión de Reconocernos reúne todos esos discursos diversos en una pieza audiovisual que Barney Finn se resiste a etiquetar como “teatro grabado”. Convencido de que cada uno de sus trabajos “es una ceremonia de renovación”, se concentró ahora en una edición muy cuidada de un material que tiene un vínculo evidente con la caligrafía cinematográfica: “Es la misma obra, pero con un montaje diferente, digamos. El cine está siempre presente, no lo olvidé para nada -argumenta-. Esta es una aproximación nueva a nuestra historia, llevada a cabo con las sensaciones, los sentimientos y las emociones que me sigue despertando. Un ensayo sobre la vida argentina, con sus alegrías y sinsabores, en el que nunca abandono la búsqueda de poesía”.