La impactante transformación de Damián Betular para Hairspray y qué dicen sus compañeros de elenco

LA NACION accedió en exclusiva al backstage de la primera foto que se tomó el equipo del musical, donde todos se vieron por primera vez completamente caracterizados con sus pelucas

LA NACION Florencia Falcone Escuchar Nota

Faltan once días para el estreno de Hairspray, el musical de Broadway que llega al Teatro Coliseo a partir del 6 de mayo con el debut en escena de Damián Betular, que dejará a un lado su chaqueta de chef para ponerse el delantal de Edna Turnblad, la entrañable ama de casa de la década del 60 a la que ya le dieron vida la drag queen Divine, John Travolta y Enrique Pinti. LA NACION tuvo acceso exclusivo al backstage de la primera foto del elenco completo, que se realizó durante una ajetreada jornada de viernes en la calle Riobamba, en el antiguo edificio de Crónica TV, antes de que los ensayos se trasladaran alteatro Coliseo.

Damián Betular es Edna Turnblad y Alejandra Radano interpreta a Velma Von Tussle, una de las antagonistas de Hairspray Bruno Ilusorio

Múltiples actividades suceden a la vez bajo la atenta mirada de Fernando Dente, el director general de este musical que también tiene en su equipo a Laura Oliva (dirección actoral), Vanesa García Millán (coreografía), Eugenia Gil Rodríguez (dirección vocal) y Damián Mahler (dirección musical). “Estamos trabajando a pleno en muchas salas en paralelo. Hoy en esta sala tenemos el estudio de fotos, en la otra estamos repasando coreografías, en otra estamos grabando unos coros y en las otras están preparando el maquillaje, las pelucas y el vestuario”, cuenta Dente a LA NACION.

“Hoy pensaba ‘¿en qué me metí?’ cuando venía en el auto para el ensayo, pero la verdad es que estoy muy contento“, dice entre risas el pastelero que ganó popularidad como integrante del jurado de Bake Off y MasterChef Celebrity. “Esta es la primera vez que me veo así, no me veo tan glamorosa, me veo como la ama de casa de la obra”, agrega Betular con su estilo picaresco, mientras se pasea lookeado con una falda cuadrillé, camisa celeste y saco rosa al mejor estilo de Edna Turnblad.

Backstage de Hairspray

“¡Qué buenas piernas, Betu!“, exclaman sus compañeros al verlo en personaje. Se escuchan aplausos y silbidos, mientras todos registran la transformación del cocinero con sus teléfonos celulares. “¡Te amo, Betu!“, dice una de las actrices, mientras una productora acota: ”es buenísimo“.

La emoción que sienten los artistas al verse por primera vez completamente caracterizados para el espectáculo es digna de admiración, como si finalmente se hubiesen materializado infinitas horas de trabajo, de esfuerzo y dedicación. “Me acabo de mirar en el espejo y no lo puedo creer. Estoy muy feliz, muy emocionada y con muchas ansias de que puedan ver esta locura que estamos armando, que es un sueño”, dice Belén Bilbao, la actriz y cantante (integrante del trío musical Vocat) que da vida a Tracy, la protagonista de la obra que fue seleccionada en un casting abierto.

Damián Betular y Belén Bilbao

De hecho, es tal la alegría que se palpita por los pasillos que uno siente el irrefrenable deseo de inscribirse en un seminario de comedia musical para intentar experimentar una pizca de ese entusiasmante fervor. “Nosotros habíamos visto referencias, las imágenes a las que nos íbamos a asemejar, pero es un delirio lo real que se volvieron esas referencias. El trabajo de pelucas, de vestuario y de maquillaje es una locura”, agrega Santiago Toledo, el actor que interpreta a Link Larkin y que ya trabajó junto a Dente en otras tres producciones.

Paula Chouhy es Penny Pingleton, Belén Bilbao interpreta a Tracy Turnblad, Sofía Morandi se pone en la piel de Amber Von Tussle, Santiago Toledo encarna al galán Link Larkin e Ian Ferreira a Sammy Bruno Ilusorio

Para darse una idea de la labor, solamente Betular requiere una hora y media de maquillaje, y a eso hay que sumarle el tiempo de colocación de la peluca y el vestuario, que serían treinta minutos más. “Eso se prepara, se ensaya y el día de la función en dos horas tiene que estar todo. A Edna (Betular), a Tracy (Belén Bilbao) y a Velma (Alejandra Radano) los maquilla Matías Nazareno y, después, la idea es que cada uno del elenco sepa maquillarse. Van a tener sus clases y los elementos necesarios”, explican desde la producción.

La preparación de Betular para Hairspray

Los exuberantes peinados inspirados en la década del 60 son la marca registrada de Hairspray. Para este musical, el equipo de diseño de peluquería y peinado liderado por Fabián Sigona creó 55 pelucas, que fueron confeccionadas de forma artesanal a lo largo de dos meses por Paula Riofrio, de El pelucón de tu vida.

El personaje de Betular usa cuatro pelucas distintas durante la función, mientras que Bilbao lleva tres y Radano y Sofía Morandi tienen dos cada una. “Es mi primera experiencia trabajando con pelucas así que estoy muy emocionada porque todo es increíble. Se siente un peso en la cabeza y hay muchos cuadros muy bailados, lo mismo pasa con las polleras, pero todo se resuelve con ensayo y además están muy bien agarradas”, señala la actriz de Porno y helado.

"El elenco es espectacular, me da mucha emoción ver gente joven de tanto talento. Hairspray es una gran obra que habla de la integración y me parece que eso, en este momento de la humanidad, es importante de ver", dice Radano Bruno Ilusorio

Algo similar cuenta Bilbao, la protagonista del musical: “Los cambios de vestuario entre cuadros representan un gran desafío. Ya empezamos a ensayar las estaciones de agua, dónde va a estar, quién me la va a dar y cómo hacer todo a la vez. Tengo muy poco tiempo para hidratarme y para cambiarme el vestuario y la peluca, y como casi no salgo del escenario, esos momentos son clave. Sino, me muero".

Hairspray en números

Cuánto dura el musical: alrededor de 2 horas.

Cantidad de cuadros musicales: 20.

Audiciones abiertas: se presentaron más de 3000 participantes.

Elenco: 29 personas entre principales y ensamble. Todos llevan peluca y maquillaje especial alusivo a la época en la que transcurre la historia, la década del 60.

"Es muy hermoso trabajar con Betu y poder acompañarlo en su debut. Estoy muy orgulloso y ansioso que la gente pueda disfrutar de lo que él está haciendo porque es maravilloso y este elenco es increíble", comenta el director de Hairspray en Argentina Bruno Ilusorio