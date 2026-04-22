“Lo lamentamos mucho”: Nacha Guevara aclaró el motivo de la suspensión de su espectáculo en el Teatro Cervantes

El martes por la tarde en las redes del Teatro Nacional Cervantes se informó que el debut de Nacha Guevara junto a Alberto Favero previsto para la noche de este miércoles no iba a concretarse. “El Teatro anuncia que, por motivos de fuerza mayor, el espectáculo Nacha & Favero en el Cervantes será reprogramado y oportunamente se comunicarán las nuevas fechas", se anunció en la cuenta de Instagram de la sala sin dar más explicaciones sobre las presentaciones que iban a tener lugar hasta fin del mes próximo.

Según pudo saber LA NACION en una nota publicada ayer, el debut de la multifacética y consagrada Nacha Guevara en la sala María Guerrero previsto para esta noche se complicó un tanto porque se debía lograr que la puesta conviviera con la de La revista del Cervantes, la producción en cartel que realiza funciones de jueves a domingos. Ante el pedido de aclaración por parte de este diario las autoridades repitieron el argumento: “por motivos de fuerza mayor”. Hoy, en su cuenta de Instagram, fue la misma Guevara quien salió a dejar en claro la confusa y hermética situación a sus “palmeritas”, como llama a sus seguidores.

Así fue la información del Teatro Nacional Cervantes en las redes instagram.com/cervantestna

“Cuando estábamos ensayando el jueves, viernes y sábado pasado empezamos a ver que teníamos algunas dificultades con el espacio. Está la escenografía de La revista del Cervantes que es muy linda, muy grande; pero empezamos a tener problemitas y dudas. Nos fuimos con ese problema en la cabeza y, cuando estaba ordenando un placar, me llevé un mueble por delante y me fracturé un dedito del pie derecho. Es una fractura no muy grande, pero lleva tres semanas para que se suelde. [Me indicaron] un poco de reposo caminado con el pie apoyándolo todo, cosa que no es para estar en el escenario...“, apuntó la creadora en un reel de su cuenta en las redes sociales.

Y pidió disculpas. “Todos lo lamentamos mucho: nuestra gente y la del Teatro que es estupenda, que tiene mucho profesionalismo y buena voluntad. Esto lleva tres semanas para repararse, de modo que estamos viendo cuándo lo haríamos de nuevo En eso estamos. Lo siento. [Por ahora], con la patita para arriba un para de días; ya me duele mucho menos. No se preocupen de las boludeces que puedan escuchar por ahí...”, agregó con una sonrisa.

La última vez que la dupla compuesta por la cantante y el músico compartió un escenario fue a finales de enero, en la sala La Carbonera, del barrio de San Telmo. Se trató de una propuesta intimista para dos creadores que, a lo largo de una extensa trayectoria, montaron grandes producciones como Nacha de Noche, Eva, el gran musical argentino; y Tita, basado en la vida de Tita Merello. “Fueron muchos años de trabajo y de escenario. De muchos escenarios diferentes, de muchos países y circunstancias diferentes. Y con un material muy entrañable, como puede ser el de Mario Benedetti. Y es bello, por los textos y por la música de Alberto. Hoy es difícil conseguir belleza, ¿viste? Esta es la oportunidad de compartir el escenario con un material muy noble", apuntó ella cuando fueron entrevistados por LA NACION antes de sus presentaciones en La Carbonera de Nacha & Favero.

Todo indica que la recuperación de la cantante y actriz que ha recorrido seis décadas haciendo teatro, música, cine y televisión demandará tres semanas. A fin de mayo, en la sala principal del único teatro que depende de la Secretaría de Cultura de la Nación, terminará la larga temporada de La revista del Cervantes, montaje que formará parte de la temporada de teatro de veranos en Mar del Plata del 2026/27. Pero para eso falta.

Nacha Guevara y Alberto Favero en La Carbonera Gentileza

En el universo de lo cercano, habrá que aguardar novedades sobre cuándo finalmente debute en el histórico edificio. En verdad, como lo remarcó para el anuncio de estas seis presentaciones Gonzalo Demaría, director de la sala, la performer que logró fama en tiempos del Instituto Di Tella ya actuó ahí. “Nacha, la Guevara (¿cuál otra?), debuta en nuestro más prestigioso escenario: el Teatro Nacional Cervantes. Eso si no contamos su participación vestida de ranita en un espectáculo que incluyó a las alumnas de danza que, por entonces, se formaban en el Teatro. Hoy, ya consagrada en los escenarios del mundo, el Cervantes presenta a Nacha, junto al maestro Alberto Favero, para revisitar su repertorio y su largo recorrido desde la niña a la artista", sostuvo el escritor, dramaturgo y director teatral.