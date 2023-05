Personaje. Más allá de cualquier obstáculo, Cumbi Bustinza es una artista obstinada, talentosa e independiente

escuchar

Talentosa e independiente, de esas mujeres todo terreno que emprende más allá de cualquier obstáculo, a Mariana “Cumbi” Bustinza le gusta definirse como “una artista obstinada”. Y sabe bien de qué habla. Es que desde que egresó de la Escuela Metropolitana de Arte Dramático (EMAD), la multipremiada Cumbi ha desarrollado un valioso recorrido junto a las artes escénicas con una carrera artística atravesada desde un comienzo por el humor y la improvisación, luego enriquecida con destacados proyectos como dramaturga y directora. Por lo pronto, reestrenó hace poco Lo que quieren las guachas , en la sala Pablo Picasso del Paseo La Plaza, una pieza de teatro musical de su autoría y dirección a propósito del aborto ilegal, que aborda las distintas realidades que deben afrontar dos mujeres que llevan adelante la interrupción de su embarazo, según su clase de pertenencia.

Ganadora del premio Estrella de Mar, el Premio Vilches y el Reconocimiento de Interés cultural, la pieza hace énfasis en la discriminación que existe en el país y la intolerancia devenida en agresión, originada por la situación económica, raza, género y vestimenta. “Lo que quieren las guachas fue una apuesta muy grande en un momento de mi vida muy difícil. La obra es de mi autoría y de mi dirección, pero también hice y hago toda la producción. Entonces por eso fue muy importante, no sólo porque la obra llegó a la calle Corrientes a una sala tan emblemática, sino también por la llegada a otros públicos”, señala Bustinza.

Además, anuncia que en julio estrenará una nueva obra, Turreo místico, musical escrito y dirigido por ella, con música original de Facundo Salas, inspirado en Macbeth, de Shakespeare, pero atravesado por el barrio y la cumbia 420. “Turreo místico surgió en una residencia que hicimos con un grupo de actores y actrices en el Cultural San Martín. No es una adaptación, solamente está inspirada en Macbeth, pero es una obra nueva”, aclara sobre el germen de esta versión libre y musical del clásico de Shakespeare donde “la tragedia seguirá siendo la pobreza”.

De esta manera, así como en el teatro Isabelino, Shakespeare da cuenta de las disputas por el poder en la corte, con Turreo místico Bustinza traslada las tensiones por el mando al barrio y apunta a una parte de la sociedad que discrimina racialmente, usa la pluma de la prensa y el brazo armado del estado para eliminarlos.

Bustinza inició su carrera en 2003 cuando fundó la Compañía Improvisa2 junto a Gabriel Gávila y Tomás Cutler , y tiempo después comenzó a transitar su propio camino como dramaturga y directora, incorporando naturalmente la temática social como reflejo de sus propias vivencias en el barrio Illia, allí al lado de la villa 1.11.14, donde tenía un grupo de amigos con los que compartió muchas experiencias que luego fueron germen e inspiración de su trabajo como autora y directora, atravesado por el tema de las clases sociales y la discriminación.

Así, a finales de 2014 estrenó Menea para mí, pieza que le valió la mención especial en los Premios Teatro XXI, que otorga el Grupo de Estudios de Teatro Argentino e Iberoamericano con la UBA, donde reunía historias de vida y problemáticas alrededor del alcohol, los abusos sexuales en la infancia, la violencia familiar y el paco. Dos años después estrenó Gorila, un thriller psicológico también de su autoría, donde refleja la discriminación que se da entre vecinos de una pensión del conurbano bonaerense. En abril de 2018 comenzó a ensayar Lo que quieren las guachas y, en 2021, subió a escena con La Meca, pieza teatral escrita, dirigida y actuada también por ella, con la que se presentó esta última temporada de verano en el Auditorium de Mar del Plata.

“Escribo intuitivamente y siempre de cosas que me interpelan. Es algo que está dentro mío, por mis vivencias, mi vida, el barrio, la cumbia, amigos, amigas, gente que ya no está. Soy cumbiera, me dicen Cumbi . Y se ve que un día me cayó la ficha que este es mi universo, el que conozco, el que brota por mis venas, por mis dedos. A mí me sale escribir estas historias. Es un impulso creador, que se direcciona a distintos conceptos y lugares, pero surge de la misma fuente. No pienso si van con la moda o si van a gustar. Son temáticas que terminan sentando algún tipo de posición, no partidaria pero sí sociocultural”, sostiene la inquieta Bustinza, que también dirige obras que no son de su autoría, como Deconstruyendo a papá, de Vero Lorca, con Martín Salazar y Jazmín Salazar; y a su vez, en 2022, estrenó La magia de todas las cosas, un musical para las infancias.

“Todas mis obras tienen algo de catártico. En todas hay ficción y en todas hay situaciones de mí vida. Pero no son llevadas de manera literal. Deseo e intento hablar de lo que conozco. Y eso se refleja en la verosimilitud y la profundización que alcanzan los actores”, concluye la talentosa artista.

Finalmente, anticipa que en octubre, junto a Improvisa2, organizarán un Festival Iberoamericano de humor en el Cultural San Martín, que reunirá artistas tanto nacionales como internacionales para visibilizar los cambios y transformaciones que viene atravesando la práctica humorística en todas sus ramas. Serán cuatro días donde habrá charlas, conversatorios, talleres y espectáculos tanto para estudiantes como artistas consagrados.

PARA AGENDAR

Lo que quieren las guachas. Dramaturgia y dirección: Mariana Cumbi Bustinza- Con Ornella Fazio, Carmín lupe, Iti el hermoso, Malena Ratner, Ignacio Peláez y Martina Bajour. Música en vivo: Facundo Salas. Domingos, a las 19, en la Sala Pablo Picasso del Paseo La Plaza. Entradas, desde 3800 pesos (por Plateanet).

Deconstruyendo a papá. Sábados, a las 17.30,. en el Complejo teatral Ítaca, Humahuaca 4027. Entradas vía Alternativa Teatral, o en la boletería de la sala.