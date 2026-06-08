Llegó Billy Elliot y la taquilla teatral tiene un nuevo preferido

El movimiento en la taquilla de la competitiva cartelera del circuito teatral va mostrando semana tras semana modificaciones en el liderazgo de los espectáculos con mayor cantidad de espectadores. Apenas un mes atrás, siempre tomando las mediciones de audiencia de Aadet, la cámara que congrega al sector, entre los tres primeros lugares quien lideraba el ranking era Desde el jardín, protagonizada por Guillermo Francella; seguida por Rocky, con Nicolás Vázquez, y La cena de los tontos, con Laurita Fernández, Gustavo Bermúdez y Martín Bossi; dos montajes que vienen dando batalla de la temporada pasada.

Pero a la semana siguiente desembarcó Hairspray, el musical con Damián Betular, Alejandra Radano y Sofía Morandi, entre otros, que terminó liderando la tabla seguido por Desde el jardín y Rocky. A los7 días desembarcaron Adrián Suar, Lorena Vega, Fernán Mirás y Carla Peterson con Sottovoce, comedia que terminó ocupando el segundo lugar entre Hairspray, primera y Rocky, tercera. Esa semana, Desde el jardín no hizo funciones porque Francella estaba en México recibiendo su Platino de Honor.

En esta cartelera poblada de musicales, una semana después llegó el otro tanque que volvió a modificar la cosa. Se estrenó Billy Elliot, el espectáculo de Stephen Daldry con música de Elton John, que terminó imponiéndose en la preferencia del público. Lideró el último registro de audiencia desplazando al segundo y tercer lugar a Hairspray y Sottovoce, respectivamente.

La llegada de Hairspray desplazó a otros tanques hasta que llegó un nuevo musical Gerardo Viercovich - LA NACION

La obra que protagoniza Francella quedó en el cuarto lugar y Rocky, en el quinto. El listado del top ten se completa con El jefe del jefe, con Diego Peretti y Federico D`Elía; Anastasia, con Minerva Casero, Iñaki Aldao y Fernando “Pichu” Straneo; Annie, con Lizy Tagliani, Miguel Ángel Rodríguez y Julieta Nair Calvo; La cena de los tontos y Berlín, Berlín, con Pablo Rago, Fernanda Metilli, Maxi de la Cruz y Juan Pablo Geretto.

Seguramente, cuando la semana próxima aparezcan los números de la taquilla, el desembarco de Charly y la fábrica de chocolate, con Agustín “Rada” Aristarán, terminará jugando fuerte tomando en cuenta las más de 20.000 entradas vendidas en la preventa y la capacidad del Gran Rex, en donde comenzó a hacer funciones el jueves pasado. Con la llegada de este otro tanque se completa la oferta de pesos pesados de esta época del año en una cartelera poblada de una impresionante cantidad de figuras de primera línea que, a falta de ficción en la televisión abierta y de filmaciones, apostaron por el teatro.

Con el estreno de Charlie y la fábrica de chocolate se completa la serie de tanques prevista para este época del año Gentileza Soy Prensa

Entre signos positivos y otros preocupantes

En paralelo, Sebastián Blutrach, presidente de Aadet y dueño del Teatro El Picadero, expuso en sus redes sociales un panorama de los primeros cinco meses del año. Durante mayo, en la comparación interanual, hubo una mayor cantidad de espectadores. “El acumulado enero/mayo registra un crecimiento del 6 por ciento en espectadores respecto de 2025, revirtiendo la tendencia observada hasta abril. Este resultado se explica principalmente por el muy buen desempeño de mayo actual, que registró una suba interanual del 23 por ciento y se convirtió, junto con enero, en uno de los dos meses con crecimiento de asistencia durante el año”, analizó.

Análisis del acumulado de espectadores según las cifras de audiencia de Aadet

De todas maneras, señala que a pesar de esta mejora la concurrencia aún se ubica un 20 por ciento debajo de 2023 y un 4 por ciento debajo de 2024. Al cierre de mayo se contabilizaron 294 títulos, por debajo de los 320 espectáculos registrados en igual período de 2025. “Si bien la oferta continúa siendo amplia en términos históricos, se observa una moderación en la cantidad de producciones en cartel respecto al año anterior”, aporta Blutrach al mismo tiempo que señala otra tendencia preocupante que ya estuvo presente la temporada pasada: el 54 por ciento de la recaudación global se concentra en apenas diez espectáculos.

Las cifras de Aadet también fueron analizadas por el productor Carlos Rottemberg, Como dato positivo remarcó en sus redes sociales el importante aumento de espectadores teatrales en el circuito comercial de Buenos Aires. “La suma de notorios nombres propios -aún de relevante convocatoria producto de la vieja televisión abierta-, más el año récord histórico de musicales de gran producción concentran la tendencia”, apuntó. Trascartón señaló lo negativo de todo esto: “Polarización del 54 por ciento de la audiencia en solo diez títulos, repartiendo el restante 46 por ciento en más de doscientos. Macro y microeconomía teatral en su máxima expresión”.

Luces y sombras de un año único del circuito teatral de la avenida Corrientes y alrededores.