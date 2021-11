Piazzolla Flamenco: Jorge Mazzini apuesta a una combinación de géneros viscerales

La música de Astor Piazzolla ha generado devoción y controversia. Ningún cultor del tango quedó ni queda indiferente ante su obra, un campo de experimentación formal en el que los cruces con otros géneros –la música clásica y el jazz, sobre todo– juegan un rol crucial. Jorge Mazzini lo sabe de sobra, y por eso imaginó una nueva combinación: Piazzolla Flamenco –”un concierto flamenco a puro Piazzolla”, remarca el afiche del espectáculo– es el resultado de una idea osada en la que este experimentado autor y director de musicales con más de cuarenta años de carrera confía sin reservas. “Hay algo de la hondura y la profundidad de las composiciones de Piazzolla que tiende un puente con el espíritu del flamenco –asegura Mazzini–. Pero Piazzolla tiene visceralidad y ‘veneno’, como dicen los amantes del flamenco, y al mismo tiempo otras zonas de su música están más comprometidas con una sensibilidad a un nivel distinto, más refinada y sutil”.

Las seis funciones de este singular espectáculo se llevarán a cabo en el Teatro Astral (Corrientes 1639): una primera tanda este fin de semana –viernes 26, sábado 27 y domingo 28 de noviembre– y la restante el próximo –viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de diciembre–. En escena estarán cinco músicos, dos bailaores y el cantaor español Baldomero Cádiz, afincado en Argentina hace años pero con un prestigio internacional que lo avala. “Baldomero es un artista muy especial –sostiene Mazzini–. No se queda sentado cantando mientras observa gente bailando a su alrededor, sino que asume roles teatrales, se emociona y emociona. Es ideal para una experiencia de este tipo. El tango y el flamenco son dos géneros que han sido declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco , están esparcidos por todo el mundo y han sido objeto de relecturas muy creativas y de distinta índole. Ya he visto varias combinaciones con otras disciplinas y casi siempre funcionan muy bien. Acá también le sumamos la poesía de Horacio Ferrer y Jorge Luis Borges . El resultado me tiene muy conforme: es un espectáculo que plasma lo que me propuse, no es un engendro”.

Gabriel Esposito, Jorge Mazzini, Lujan Obron, Baldomero de Cádiz, Gastón Stazzone, de Piazzolla Flamenco, en la platea del Astral Alejandro Guyot

En los últimos años, Mazzini desarrolló unos cuantos proyectos relacionados con la música de raíz gitana: Flamenco bajo las estrellas, Fiesta flamenca, Fuego flamenco, La copla en mi voz… “Hay un público que sigue al flamenco en Buenos Aires, no tenemos que inventarlo –remarca Mazzini—. Yo vengo trabajando con el género en el Astral desde 2010, y la verdad es que viene gente joven a los espectáculos. No son necesariamente propuestas que tienen que ver con los shows de flamenco convencionales, más orientados al turismo. Yo hice espectáculos con textos de García Lorca, de raíz mucho más teatral, por ejemplo. Y esa continuidad con el género implica también un desafío: no repetirse, mostrar una propuesta nueva cada vez, con el objetivo de captar un público nuevo que quizás piensa que el flamenco es aburrido. Busco dinámicas diferentes pero sin escaparle para nada al purismo: acá hay flamenco y hay tango de verdad. Son dos géneros que no se pueden abordar si no lo hacés desde las vísceras. El academicismo muchas veces hace estragos: gente más preocupada por el compás que por lo que realmente importa, que es lo que dice el corazón, más que la cabeza”.

Para agendar

Piazzolla Flamenco

Viernes 26, a las 21; sábado 27, a las 21.30; y domingo 28 de noviembre, a las 20; y viernes 3, a las 21; sábado 4, a las 21.30; y domingo 5 de diciembre, a las 20.

Teatro Astral, Corrientes 1639.

Entradas por Plateanet