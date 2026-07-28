Premios Pinti 2026: todos los ganadores

Este lunes por la noche, el Teatro Colón se convirtió en el escenario de un hito para el teatro comercial argentino: allí se llevó a cabo la primera entrega de los premios Pinti, la nueva distinción creada por la Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales (Aadet) para reconocer lo mejor de la cartelera porteña.

La ceremonia se transmitío en vivo por eltrece, con una alfombra roja que arrancó a las 21 con Sofía Kotler y Florencia Ferrero como anfitrionas, mientras que Agustín “Rada” Aristarán estuvo a cargo de la conducción de la gala central.

El Teatro Colón fue sede de la primera entrega de los premios Pinti Gerardo Viercovich

En esta primera edición se repartieron 19 galardones que abarcaron desde actuación y dirección hasta producción, escenografía, iluminación, vestuario y música, y las candidaturas surgieron del trabajo de un jurado compuesto por 25 especialistas entre periodistas, críticos teatrales, escritores y referentes del ámbito cultural que evaluaron las obras estrenadas entre agosto de 2025 y julio de 2026.

Uno de los momentos más celebrados fue la entrega de los Premios Trayectoria: Moria Casán fue homenajeada por su aporte a la actuación teatral femenina, Guillermo Francella recibió el reconocimiento en el rubro masculino, y el productor Carlos Rottemberg fue distinguido por su extenso recorrido. También fueron reconocidas las tres obras con más convocatoria y el púbico, además, pudo elegir su favorita entre los 70 espectáculos en competencia.

Todos los ganadores

Drama del año por cantidad de espectadores

Rocky Gerardo Viercovich

Rocky

Comedia del año por cantidad de espectadores

El jefe del jefe Gerardo Viercovich

El jefe del jefe

Musical por cantidad de espectadores

Charlie y la fábrica de chocolate

El equipo de Charlie y la fábrica de chocolate, sobre el escenario del Colón Gerardo Viercovich

Mejor obra de autoría nacional

Lo que el río hace Gerardo Viercovich

Lo que el río hace (de María y Paula Marull)

Mejor musical

Charlie y la fábrica de chocolate

Mejor comedia

Una Navidad de mierda

Mejor drama o comedia dramática

Las hijas Gerardo Viercovich

Las hijas

Mejor unipersonal /stand up

Suavecita, dirigida por Martín Bontempo, con Camila Peralta

Mejor dirección

Daniel Del Mastro y Pablo Caballero (Charlie y la fábrica de chocolate)

Mejor actriz en comedia

Verónica Llinás Gerardo Viercovich

Verónicas Llinás (Una Navidad de mierda)

Mejor actriz en drama o comedia dramática

Lorena Vega (Imprenteros / La vida extraodrdinaria)

Mejor actor en drama o comedia dramática

Juan Pablo Geretto (Berlín, Berlín)

Mejor actor en drama o comedia dramática

Roberto Peloni Gerardo Viercovich

Roberto Peloni (El brote)

Mejor actriz de musical

Alejandra Radano (Company)

Mejor actor de musical

Agustín “Soy Rada” Aristarán (Charlie y la fábrica de chocolate)

Mejor actriz de reparto

Lucía Adúriz (Berlín, Berlín)

Mejor actor de reparto

Mariano Saborido (Lo que el río hace)

Mejor producción

Preludio y RGB (Rocky)

Mejor escenografía y/o audiovisual

Julieta Kompel y Gonzalo Córdoba Estévez (Desde el jardín)

Mejor coreografía

Vanesa García Millán Gerardo Viercovich

Vanesa García Millán (Hairspray)

Mejor iluminación, música o sonido original

Mariano Demaría y Santiago Cámara (Rocky)

Mejor vestuario, caracterización o maquillaje

Gustavo Alderete (Hairspray)

Premio trayectoria en actuación femenina

Moria Casán Gerardo Viercovich

Moria Casán

Premio trayectoria en actuación masculina

Guillermo Francella Gerardo Viercovich

Guillermo Francella

Premio trayectoria en la producción

Carlos Rottemberg

Obra favorita del público

Annie