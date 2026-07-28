Premios Pinti 2026: todos los ganadores
En el Colón y con la conducción de Agustín Aristarán, se hizo la primera ceremonia de los galardones otorgados por la asociación de empresarios teatrales
- 3 minutos de lectura'
Este lunes por la noche, el Teatro Colón se convirtió en el escenario de un hito para el teatro comercial argentino: allí se llevó a cabo la primera entrega de los premios Pinti, la nueva distinción creada por la Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales (Aadet) para reconocer lo mejor de la cartelera porteña.
La ceremonia se transmitío en vivo por eltrece, con una alfombra roja que arrancó a las 21 con Sofía Kotler y Florencia Ferrero como anfitrionas, mientras que Agustín “Rada” Aristarán estuvo a cargo de la conducción de la gala central.
En esta primera edición se repartieron 19 galardones que abarcaron desde actuación y dirección hasta producción, escenografía, iluminación, vestuario y música, y las candidaturas surgieron del trabajo de un jurado compuesto por 25 especialistas entre periodistas, críticos teatrales, escritores y referentes del ámbito cultural que evaluaron las obras estrenadas entre agosto de 2025 y julio de 2026.
Uno de los momentos más celebrados fue la entrega de los Premios Trayectoria: Moria Casán fue homenajeada por su aporte a la actuación teatral femenina, Guillermo Francella recibió el reconocimiento en el rubro masculino, y el productor Carlos Rottemberg fue distinguido por su extenso recorrido. También fueron reconocidas las tres obras con más convocatoria y el púbico, además, pudo elegir su favorita entre los 70 espectáculos en competencia.
Todos los ganadores
Drama del año por cantidad de espectadores
Rocky
Comedia del año por cantidad de espectadores
El jefe del jefe
Musical por cantidad de espectadores
Charlie y la fábrica de chocolate
Mejor obra de autoría nacional
Lo que el río hace (de María y Paula Marull)
Mejor musical
Charlie y la fábrica de chocolate
Mejor comedia
Una Navidad de mierda
Mejor drama o comedia dramática
Las hijas
Mejor unipersonal /stand up
Suavecita, dirigida por Martín Bontempo, con Camila Peralta
Mejor dirección
Daniel Del Mastro y Pablo Caballero (Charlie y la fábrica de chocolate)
Mejor actriz en comedia
Verónicas Llinás (Una Navidad de mierda)
Mejor actriz en drama o comedia dramática
Lorena Vega (Imprenteros / La vida extraodrdinaria)
Mejor actor en drama o comedia dramática
Juan Pablo Geretto (Berlín, Berlín)
Mejor actor en drama o comedia dramática
Roberto Peloni (El brote)
Mejor actriz de musical
Alejandra Radano (Company)
Mejor actor de musical
Agustín “Soy Rada” Aristarán (Charlie y la fábrica de chocolate)
Mejor actriz de reparto
Lucía Adúriz (Berlín, Berlín)
Mejor actor de reparto
Mariano Saborido (Lo que el río hace)
Mejor producción
Preludio y RGB (Rocky)
Mejor escenografía y/o audiovisual
Julieta Kompel y Gonzalo Córdoba Estévez (Desde el jardín)
Mejor coreografía
Vanesa García Millán (Hairspray)
Mejor iluminación, música o sonido original
Mariano Demaría y Santiago Cámara (Rocky)
Mejor vestuario, caracterización o maquillaje
Gustavo Alderete (Hairspray)
Premio trayectoria en actuación femenina
Moria Casán
Premio trayectoria en actuación masculina
Guillermo Francella
Premio trayectoria en la producción
Carlos Rottemberg
Obra favorita del público
Annie