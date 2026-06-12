Premios Pinti, un nuevo galardón para distinguir las obras del circuito comercial

La Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales (Aadet) anunció la creación de los Premios Pinti, una nueva distinción destinada a reconocer y celebrar la excelencia artística y productiva del teatro comercial argentino.

La ceremonia de entrega de los galardones se realizará el 27 de julio próximo en el Teatro Colón, con transmisión en vivo por eltrece.

“Con estos premios queremos consolidar un reconocimiento de referencia para nuestro teatro, que exprese la calidad artística y el talentoso trabajo de productores, elencos y equipos técnicos. Es una invitación a poner en valor la escena teatral argentina”, afirmó Sebastián Blutrach, presidente de Aadet.

En esta primera edición de los galardones, se distinguirán espectáculos y artistas en múltiples rubros que hayan sido producidos por asociados a Aadet y que hayan realizado funciones entre agosto de 2025 y julio próximo en la ciudad.

Con este galardón, que lleva el nombre del capocómico Enrique Pinti, se busca reconocer lo mejor de cada temporada en más de 20 categorías que abarcan tanto los aspectos artísticos como los técnicos y de producción de cada obra.

Además, los espectadores tendrán un rol protagónico a través del premio al Espectáculo Favorito del Público, que será definido mediante una plataforma de votación abierta entre las obras.

“El teatro argentino tiene una historia centenaria que sigue siendo motor de la cultura nacional. Estos premios son una forma de celebrarlo y seguir acercando el teatro a nuevas audiencias. Apuntamos a que esta distinción llegue para quedarse en el calendario teatral argentino como una referencia anual de nuestra actividad”, señaló el productor Pablo Kompel.

El nombre

Según informó Aadet, los premios llevarán el nombre de Enrique Pinti, una de las personalidades más admiradas y representativas de la cultura argentina.

Un premio en honor a Enrique Pinti MARCELO GOMEZ

“Actor, autor, director, humorista y referente indiscutido de la escena nacional, Pinti dejó una huella única por su talento, su compromiso con el teatro y su extraordinaria capacidad para conectar con distintas generaciones de espectadores. Su nombre representa excelencia artística, pensamiento crítico, creatividad y una profunda pasión por el escenario; valores que inspiran el espíritu de esta nueva distinción”, indicó la asociación.

Las categorías

Las categorías que se premiarán son:

Mejor Comedia

Mejor Drama o Comedia Dramática

Mejor Musical

Mejor Unipersonal, espectáculo de humor, stand up o formato alternativo

Mejor Obra de Autoría Nacional

Mejor Actor de Comedia

Mejor Actriz de Comedia

Mejor Actor de Drama o Comedia dramática

Mejor Actriz de Drama o Comedia dramática

Mejor Actor en Musical

Mejor Actriz en Musical

Mejor Actor de reparto

Mejor Actriz de reparto

Mejor Dirección

Mejor Coreografía

Mejor Diseño de Escenografía y/o Audiovisual

Mejor Diseño de Vestuario, Caracterización y/o Maquillaje

Mejor Diseño de Iluminación, Sonido y/o Música Original.

Mejor Producción

Premio a la Trayectoria

Espectáculo del Año

Espectáculo Favorito del Público (Votación del público)

El jurado

La selección de nominados y ganadores estará a cargo de un jurado integrado por 25 referentes especialmente convocados por su trayectoria, relevancia y aporte al ámbito cultural.

Periodistas, escritores, críticos especializados, así como personalidades destacadas y referentes emergentes de la cultura argentina conforman, como señala el comunicado, “un cuerpo de evaluación independiente, convocado para garantizar una mirada plural, rigurosa y diversa de la actividad”.

Los integrantes del jurado son: Carlos Ulanovsky, Claudia Piñeiro, Cynthia Edul, Enrique Avogadro, Federico Irazábal, Fernando Bravo, Gabriela Radice , Hugo Paredero, Jorge Dubatti, Lucía Chiola Iannone, Marcela Coronel, Marcela Godoy, Marcelo Allasino, Marcelo Stiletano, Mercedes Méndez, Mey Scapola, Natalia Laube, Pablo Scholz, Pablo Sirvén, Pamela López, Paula Sabatés, Sandra Commisso, Silvina Lamazares, Tatiana Schapiro y Teresa Donato.