Premios Tony: todos los ganadores, en una noche de reivindicaciones

Mientras en un hotel de Buenos Aires se entregaban los Martín Fierro, en un teatro de Nueva York (el mítico Radio City Music Hall) se entregaban los Premios Tony, dos celebraciones con formatos muy distintas entre sí, como lo señala un comentario de Marcelo Stiletano. Pero dos fiestas al fin para destacar lo mejor de la producción televisiva, en estas costas, y lo mejor de la escena de Broadway, en aquellos lares.

Hadestown, una pieza original que nació en el off hasta adueñarse de una sala comercial fue anoche la gran triunfadora de la 73era. edición de los premios Tony, con ocho galardones, incluido el de mejor musical. Uno de sus productores es el argentino Ricardo Hornos, quien ya había obtenido otros dos Tony, siempre como productor, por El curioso incidente del perro, y el año pasado por Angels in America.

Hadestown revista la historia del mito griego de Orfeo y Euridice a ritmo de folk y blues. Además de mejor musical, se llevó los premios a la mejor música original, mejor dirección y mejor actor de reparto, entre otros. Su directora, Rachel Chavkin, la única mujer nominada en su categoría, aprovechó su victoria para denunciar la falta de diversidad en los premios. "Hay tantas mujeres preparadas, tantos artistas de color preparados. Tenemos que ver esa diversidad racial y de género reflejada también por nuestros críticos", señaló.

Ali Stroker fue premiada por su trabajo en Oklahoma! Fuente: Reuters

De todos modos, la mayor ovación de la noche fue para Ali Stroker ( Oklahoma!) que se llevó el galardón a la mejor actriz de reparto en un musical y se convirtió en el primer intérprete en silla de ruedas en ganar un Tony. Stroker, que sufre una parálisis fruto de un accidente, dedicó el premio a todos los niños con algún tipo de problema o discapacidad que han estado esperando para verse representados en este escenario. Otra intervención que acaparó la atención fue la del colombiano Sergio Trujillo, ganador a la mejor coreografía por su trabajo en Ain't Too Proud. "Yo llegué a Nueva York hace más de treinta años, como un inmigrante ilegal. Soy la prueba, para todos aquellos soñadores, de que el sueño americano todavía está vivo, porque van a venir cambios", dijo un discurso que comenzó en inglés y que terminó en castellano con estas palabras: "Para todos ellos que estén escuchando en este momento, quiero que sepan que si yo, Sergio Trujillo, nacido en Cali, Colombia, puedo llegar a tener este momento, tú también lo podrás hacer".

Como mejor obra la ganadora fue The Ferryman, del dramaturgo Jez Butterworth. Santino Fontana ganó su primer Tony como el protagonista travesti de Tootsie. Stephanie J. Block también obtuvo su primer Tony por interpretar a una leyenda: Cher. La actriz de Homeland y Orange Is the New Black es una de tres que hacen el papel principal en el musical The Cher Show. Entre otros ganadores estuvo la legendaria Elaine May quien se llevó a casa su primer Tony como mejor actriz, por su papel de una abuela con Alzheimer en la tragicomedia de Kenneth Lonergan The Waverly Gallery.

La alfombra roja que precedió la ceremonia en verdad fue con los colores del arco iris como un tributo al Mes del Orgullo LGTB+, que este año conmemora 50 desde que se iniciaron los disturbios de Stonewall Inn, todo un hecho histórico en lo que hace a la defensa de las minorías sexuales.

Adentro de la sala el gran James Corden volvió a ser este año el maestro de ceremonias. En la hora indicada abrió la gala con un número musical en homenaje al teatro. Con chistes sobre el éxito de las series de televisión, los altos precios de las entradas en Broadway y los bajos sueldos de los trabajadores del teatro, el número musical se ganó la simpatía de los presentes. Claro que Corden contó con el apoyo de presentadores de lujo (Tina Fey, Jake Gyllenhaal, Samuel L. Jackson, Lucy Liu y Sara Bareilles) que fueron presentando a los nominados.

James Corden, el maestro de ceremonia. Fuente: Reuters

La ceremonia tuvo un contexto histórico en lo que hace al movimiento de la actividad teatral en la Gran Manzana: los Tony coronaron una excelente temporada en Broadway, cuyos espectáculos reportaron un récord de 1.800 millones de dólares en ventas, casi un 8 por ciento más que la temporada pasada.

El listado de los rubros más importantes

Mejor musical: Hadestown

Mejor obra de texto: The Ferryman

Mejor reestreno de una obra de texto: The Boys in the Band

Mejor reestreno de musical: Oklahoma!

Mejor actor protagónico en musical: Santino Fontana, Tootsie

Mejor actriz protagónica en musical: Stephanie J. Block, The Cher Show

Laura Linney and Regina King entregan el premio a Bryan Cranston Fuente: Reuters

Mejor actor protagónico en obra de texto: Bryan Cranston, Network

Mejor actriz protagónica en obra de texto: Elaine May, The Waverly Gallery

Mejor actor de reparto en musical: André De Shields, Hadestown

El elenco completo de Hadestown Fuente: Reuters

Mejor actriz de reparto en musical: Ali Stroker, Rodgers & Hammerstein's Oklahoma!

Mejor actor de reparto en obra de texto: Bertie Carvel, I nk

Mejor coreografía: Sergio Trujillo, Ain't Too Proud

Sergio Trujillo. el colombiano que cumplió su propio sueño Fuente: AP

Mejor música original: Anais Mitchell, Hadestown

Mejor libro: Robert Horn, Tootsie