Mes bisagra del teatro porteño: de reposiciones que dan batalla a nuevos tanques y un título “tapado” en Mar del Plata

La cartelera teatral porteña de 2026 tiene a todas las figuras imaginables y a todos los grandes productores del circuito comercial dispuestos a dar pelea en un año de bolsillos flacos, falta de ficción televisiva y una nueva edición del Mundial de Futbol que trastocará -seguramente- hábitos y consumos teatrales.

Más allá de estos factores generales, analizando las últimas estadísticas de público de Aadet, la cámara de productores y dueños de sala del circuito comercial, en el listado de los 10 montajes con mayor audiencia se siguen imponiendo todavía las propuestas del año pasado. A lo sumo, el único espectáculo que en 2026 se metió en la pelea de fondo por el liderazgo en la taquilla fue Astor, Piazzolla eterno, la propuesta del director y dramaturgo Emiliano Dionisi que se presentó en el Teatro Colón. Claro que aquel montaje, como estaba previsto, hizo una temporada corta. Así fue como luego de bajar el telón Rocky, la exitosa producción que encabeza Nicolás Vázquez, volvió a liderar el listado que hace referencia a recaudaciones y cantidad de espectadores.

Con Rocky, Nicolás Vázquez, en su doble rol de protagonista y uno de los productores, volvió a encender una maquinaria teatral sumamente efectiva en términos de audiencia (Foto: Instagram @meroviedo)

Esta historia que sigue la trama de un boxeador en búsqueda de su tiempo perdido se estrenó en junio del año pasado. No es un caso aislado. De las 10 obras más vistas durante la semana pasada 7 son reposiciones. Tiene su explicación: la temporada teatral porteña empieza jugar fuerte a partir de este mes. De hecho, como botón de muestra, en las próximas semanas se estrenarán títulos como Maldita felicidad, la comedia que protagonizarán Pablo Echarri y Paola Krum dirigidos por Daniel Veronese: la nueva versión de Annie, la gran comedia musical con Lizy Tagliani, Miguel Ángel Rodríguez y Julieta Nair Calvo dirigida por Mariano Demaria, el mismo de Rocky, en la que Nicolás Vázquez figura como codirector artístico; y se producirá la vuelta de Guillermo Francella al teatro con Desde el jardín, propuesta dirigida por Marcos Carnevale que, como Annie y Rocky, también tuvo su paso triunfal por la pantalla grande.

Por el poder de convocatoria de Guillermo Francella todo hace imaginar que Desde el jardín será uno de los tanques del año Prensa

Según los cifras de Aadet recientes entre los espectáculos con mayor audiencia que vienen del 2025 el de más largo aliento, o el más viejito entre los más longevos, es ¿Quién es quién?, con Luis Brandoni y Soledad Silveyra, que figura en el décimo lugar. Se estrenó en el lejano enero de 2025. Durante buena parte de aquel verano lideró la taquilla y, a lo largo del año, siempre se mantuvo entre los preferidos del público. Su contrapartida, el más nuevo entre los viejos títulos, es Las hijas, la comedia dramática con Pilar Gamboa, Julieta Díaz y Soledad Villamil y que dirige el mismo Suar que se estrenó a fin de septiembre. Figura en el tercer puesto luego de El jefe del jefe, con Diego Peretti y Federico D`Elía.

En el listado del top ten en el que aparecen títulos como Cuestión de género, con Moria Casán y Jorge Marrale; y La función que todo sale mal, con Diego Reinhold, Héctor Díaz y Freddy Villarreal, entre otros; aparecen dos títulos muy diversos entre sí pero con algo en común. Es que las propuestas de Fuerza Bruta como la de Roberto Moldavsky volvieron este año a la cartelera con versiones renovadas de un formato ya probado en los escenarios.

Ellas son tango, estrenada esta temporada, se posicionó como uno de los 10 títulos preferidos del público porteño Astartia, Diego/AFS

Entre estos 8 títulos se cuelan solamente tres nativos de 2026 que ocupan el sexto, séptimo y octavo lugar: Company, la creación de Stephen Sondheim y George Furth dirigida y protagoniza por Fer Dente; Ellas son tango, con Andrea Ghidone, Marisol Otero, Anita Martínez, Julia Calvo y Chino Laborde; y Papá por siempre, con Martín “Campi” Campilongo, Dani “La Chepi” y Albana Fuentes con otro título que se hizo famoso en los cines.

La historia de un “tapado” de larga duración

Mientras se activan los movimientos de fichas en el circuito teatral de la Avenida Corrientes, en Mar del Plata el fin de semana pasado, en los hechos, terminó la temporada 2025/26 con una única excepción a la regla: El secreto, la comedia dramática que protagonizan Gerardo Romano y Ana María Picchio que continuará en cartela hasta Semana Santa. Si Pretty woman, con Florencia Peña, encendió las luces de la marquesina de la temporada de verano, esta obra dirigida por Manuel González Gil que también cuenta con las actuaciones de Rodrigo Noya y Gabriela Sari será la que apague las luces del teatro de verano que desembarca en la costa.

Su propia historia es una extrañeza. En el lejano fin de noviembre, cuando el productor Carlos Rottemberg anunció la temporada para sus salas en Mar del Plata, no figuraba entre los títulos previstos. Ante problemas de salud de Luis Brandoni, en pocas horas se armó el enroque: en vez de llevar a ¿Quién es quién? el reconocido productor optó por El secreto. Así fue como entró a la cartelera a último momento luego de lograr los acuerdos de una parte como de la otra. Hubo que salir a buscar hospedaje, cambiar las marquesinas, devolver entradas ya vendidas, resolver temas escenográficos y demás asuntos no menores. Con los papeles ya ordenados la dupla compuesta por Brandoni y Silveyra volvió a hacer funciones en Buenos Aires y la conformada por Romano y Picchio encaró hacia Mar del Plata.

Ana María Picchio y Gerardo Romano recibiendo uno de los tres Premios Estrella de Mar por El secreto Mauro V. Rizzi

Contra todo lo imaginado, desde el inicio fue uno de los 5 títulos más vistos. Como yapa ganó varios Premios Estrella de Mar. A lo largo de las semanas fue, como lo apuntó el mismo Rottemberg en sus redes, el espectáculo “tapado” de la temporada. Y si Brujas la temporada anterior fue la obra que apagó las luces, esta vez será esta propuesta que entró a la cartelera a último momento a partir de un gesto solidario del elenco para cuidar el tratamiento de Brandoni en Buenos Aires.

Como la historia continúa, en algún momento volverá a la competitivas aguas de la cartelera porteña.