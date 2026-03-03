El musical Charlie y la fábrica de chocolate confirmó a dos nuevas figuras en su elenco

La cuenta regresiva comenzó. Charlie y la fábrica de chocolate -El show se prepara para desembarcar este invierno en calle Corrientes y crece la expectativa por la que será una de las más grandes apuestas de la cartelera porteña del año.

Además de Agustín “Rada” Aristarán en el rol de Willy Wonka, se confirmó la participación de dos nuevas figuras que integrarán el elenco: Mery del Cerro y Sebastián Almada, que interpretarán a la madre de Charlie y a su abuelo, respectivamente.

Las incorporaciones de Mery del Cerro y Sebastián Almada potencian la propuesta artística y suman nuevas expectativas de cara al gran estreno de 2026

Hasta fin de septiembre del año pasado estuvo abierta la inscripción para formar parte del elenco. Para cinco personajes se buscaron actores de 9 a 12 años, o que aparenten esa edad, con formación en teatro musical. Se inscribieron 911 chicos, de los cuales 307 pasaron a la instancia de un casting presencial. De ellos, se verá en en escena, cuando se presente en el Gran Rex, a cinco que, en realidad, serán 20 porque habrá cuatro elencos.

El elenco lo completan Dolores Ocampo en el papel de la Sra. Teavee, madre de Mike; Denis Cotton como la Sra. Gloop, mamá de Augustus; Sebastián Holz como el Sr. Salt, papá de Veruca; y Marcelo Albamonte como el Sr. Beauregarde, padre de Violet.

Un clásico del cine, que también subió a los grandes escenarios del mundo, llegará este invierno a Buenos Aires

Del libro al teatro

La pieza está basada en una novela original de Roald Dahl que cuenta la historia del niño Charlie, que proviene de una familia de bajos recursos y que a través de un concurso obtiene un ticket dorado para recorrer una particular fábrica de chocolate. En esa visita, gracias a su esmero personal cambia el curso de su vida. El libro se publicó en 1964 y se convirtió en un clásico literario para grandes y para chicos. Hubo dos versiones en cine. La de 2005, dirigida por Tim Burton, fue protagonizada por Johnny Depp como el famoso Willy Wonka (papel que en 2023 asumió Timothée Chalamet), rol que en la versión local recaerá en Agustín “Rada” Aristarán.

"Hacer Charlie y la fábrica de chocolate es el resultado de las otras tres obras previas", destacó Tomás Rottemberg

La versión musical teatral, que se estrenó en junio de 2013 en el West End londinense cuenta con libro de David Greig, música compuesta por Marc Shaiman y letras escritas por el propio Shaiman y Scott Wittman.

“En 2015 volvimos a Londres y decidimos ver Charlie y la fábrica de chocolate como último espectáculo antes de regresar a Buenos Aires, confiados en el buen producto, ya que se trataba de un musical escrito por Roald Dahl, el mismo autor de Matilda”, destacó el productor Carlos Rottemberg en diálogo con este medio.

Hacer Charlie y la fábrica de chocolate es el resultado de las otras tres obras previas, que nos permiten seguir apostando por esta línea de proyectos, con el target bien visualizado. Cada espectáculo apunta a un público muy puntal y nos viene saliendo bien. Nunca se sabe cómo te va a ir, pero lo que jamás dejamos de lado es el talento y la producción que se va a mostrar arriba del escenario. Eso es lo que está a nuestro alcance, porque el resto lo hace el gusto del público”, reflexionó Tomás Rottemberg en una entrevista con LA NACION.

Charly y la fábrica de chocolate

“Elegimos Charlie y la fábrica de chocolate para continuar con los contenidos pedagógicos que le estamos imponiendo cada invierno a la sala del Gran Rex, gracias al apoyo de su máximo responsable, Andrés Cordero”, reconoció Carlos Rottemberg, motivado no solo por el resultado comercial de las propuestas exhibidas, sino también por el tono de las temáticas narradas por las mismas.

En Matilda y School of rock, parte del elenco estaba conformado por niños, lo mismo sucederá con Charlie y la fábrica de chocolate. “Eso implica tener varios elencos rotativos, porque, por legislación, los niños no pueden superar determinadas horas de actividad”, agregó Tomás Rottemberg.