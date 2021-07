Regreso a las comedias negras con seres marginales

Le interesa investigar las conductas de personajes que escapan de cierta normalidad y no aceptan las reglas sociales dominantes. Desde hace varios años el autor y director Claudio Gotbeter lleva a escena unas comedias negras que escribe en bares y cuyos argumentos se alimentan no solo de su provocadora imaginación sino que, además, muchas veces incluye a seres que observa desde la mesa de un café.

El autor de obras como Desquiciadas, La prudencia, Los irreverentes, Coprófagos en su tinta o Maldita nada de nada estrenó una nueva producción en el Picadilly. Se trata de Los últimos suicidas, con un elenco conformado por Ana Margarita Wright, Julia Fiks y María Otilia Plastine.

El mundo que expone en escena está compuesto por tres mujeres que se juntan semanalmente. Ellas integran un grupo de autoayuda para pesimistas que no logra encontrar un facilitador que las contenga. En una especie de eterna espera comienzan a mostrar quiénes son, cómo piensan, qué desean.

La pieza fue concebida a principios de 2019. Un buen día Gotbeter se encontró leyendo diversos materiales del filósofo coreano Byung-chul Han y en ellos descubrió muchas referencias ligadas con su trabajo personal.

En Los últimos suicidas, Gotbeter se inspiró en el filósofo coreano Byung-chul Han, que habla de una sociedad paliativa que necesita eliminar el dolor y las frustraciones PATRICIO PIDAL/AFV

“Coincido exactamente con lo que él plantea –explica el dramaturgo–. Habla de una sociedad paliativa que necesita eliminar el dolor, las frustraciones. En ella se impone un positivismo a ultranza que no da pie a un crecimiento y a una elaboración de las cosas. Todo apunta a ser más productivo pero no más pensante. Dice que lo que está ocurriendo es que necesitamos quedarnos en la superficie y así nos convertimos en una especie de muertos vivos. Lo ideal sería que vos seas lo más feliz posible porque así producís más.”

Los últimos suicidas se ensayó durante un año. Claudio Gotbeter explica que no puede montar un espectáculo en dos meses o tres. Necesita un tiempo de elaboración mayor que le posibilite investigar junto a sus actores (en este caso actrices). Al creador tampoco le interesa crear junto a un elenco, prefiere los grupos consolidados. Con las intérpretes con las que encaró esta nueva producción comparte el trabajo desde hace varios años.

“Prefiero los procesos de trabajo antes que obtener resultados –aclara–. En general la gente está todo el tiempo mirando y buscando ese resultado que tiene que derivar en el éxito. Y además con un agravante, tiene que ser ya. El otro día leía a un músico que decía: ‘cómo extraño que las bandas se junten en un garaje, que desafinen, que toquen mal, hasta que aprenden, hasta que la música los estimule a empezar a estudiar y no los programas esos que te llevan a grabar discos inmediatamente’. Ese recorrido parecería no existir más.”

En tiempos de pandemia el autor y director estuvo bastante parado. Decidió no embarcarse en proyectos de streaming o teatro filmado, decidió esperar a que se den las posibilidades para concretar su estreno de manera presencial. Tenía prevista una gira internacional que lo llevaría a La Habana, México, España, Varsovia, pero no pudo concretarse. Sus obras se representan en 27 países y en su mayoría son divulgados por diferentes universidades. Esto hace que anualmente sea convocado para dictar seminarios y él aprovecha para presentar alguno de sus espectáculos.

La pandemia frenó una gira europea de Claudio Gotbeter con sus obras PATRICIO PIDAL/AFV

Ni bien se produzca el estreno de Los últimos suicidas comenzará a ensayar un nuevo texto. Se trata de Mordida de nosocomio. Los personajes están internados en un hospital en el que desaparecieron los médicos y las enfermeras. Sólo quedaron los enfermos. “En realidad se produce un acto de canibalismo –aclara Gotbeter–. Ellos se los comieron. Muchos van a creer que la escribí en tiempos de pandemia porque se habla de una epidemia, pero es anterior. Vuelvo a referirme a gente a la que las cosas no le salen bien. Esos seres siempre me interesaron más que los que son exitosos.”

El dramaturgo nunca está conforme con los resultados a los que llega con sus textos. “Me doy cuenta que siempre necesito ir más profundo –dice– y siento que no llegué a la mitad de lo que quería llegar. Necesito meter la mano más a fondo, eliminar lo máximo posible la mentira. Soy impiadoso a la hora de exigirme encontrar la verdad. Se que hay una capa más atrás y esto de elegir las comedias negras es eso: busco poder reírme de lo más trágico, del dolor que, como dice Han, tratamos de eliminar y a mí me interesa hablar de eso, me interesa sanar todos esos dolores que es imposible no tener, por que vivo”.

Claudio Gotbeter hoy presenta Los últimos suicidas; y en unos meses Mordida de nosocomio PATRICIO PIDAL/AFV

Los últimos suicidas

Teatro Picadilly, Corrientes 1524

Jueves, a las 20.

